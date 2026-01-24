পাকিস্তানে বিয়ের অনুষ্ঠানে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ! মৃত 5, আশঙ্কাজনক 10
পাকিস্তানে খাইবার পাখতুনখোয়ার ডেরা ইসমাইল খান জেলার শান্তি কমিটির প্রধান নূর আলম মেহসুদের বাড়িতে এই হামলার ঘটনা ঘটে।
By PTI
Published : January 24, 2026 at 8:25 AM IST
পেশোয়ার, 24 জানুয়ারি: শুক্রবার রাতে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ খাইবার পাখতুনখোয়ায় শান্তি কমিটির সদস্যের বাড়িতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে কমপক্ষে পাঁচজন নিহত এবং দশজন গুরুতর আহত হয়েছেন। খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদি এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং দোষীদের শাস্তির নির্দেশ দিয়েছেন।
ডেরা ইসমাইল খান জেলার পুলিশকর্তা সাজ্জাদ আহমেদ সাহেবজাদা নিশ্চিত করেছেন যে, কুরেশি মোড়ের কাছে শান্তি কমিটির প্রধান নূর আলম মেহসুদের বাড়িতে এই হামলার ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের পর ঘরের ছাদ ধসে পড়ে, যার ফলে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে রয়েছেন যাঁরা, ঘরের ছাদ ধসে পড়ায় তাঁদের উদ্ধার করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে উদ্ধারকারীদের ৷ জেলা সদর হাসপাতালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। ডেরা ইসমাইল খান জেলার পুলিশকর্তা বলেন, "বিস্ফোরণটি একটি আত্মঘাতী হামলা ছিল। হতাহতের সংখ্যা এখনও বলা সম্ভব নয়।"
খাইবার পাখতুনখোয়া রেসকিউ 1122-এর মুখপাত্র বিলাল আহমেদ ফৈজি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, পাঁচটি মৃতদেহ এবং 10 জন আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাতটি অ্যাম্বুলেন্স, একটি দমকল ইঞ্জিন এবং একটি দুর্যোগ মোকাবিলা দলের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং উদ্ধারকাজ শুরু করে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এলাকাটি ঘিরে ফেলে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে, নিহতদের মধ্যে শান্তি কমিটির নেতা (রাষ্ট্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণকারী একজন প্রাক্তন বিক্ষুব্ধ নেতা) ওয়াহিদুল্লাহ মেহসুদ ওরফে জিগরি মেহসুদও রয়েছেন।
পাকিস্তানের ডন নিউজের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, খাইবার পাখতুনখোয়ার গভর্নর ফয়সাল করিম কুন্ডি এই ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন। তিনি এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করে ডেরা ইসমাইল খান জেলার এই বিস্ফোরণে আহতদের সম্ভাব্য সব রকম চিকিৎসার সহায়তা দেওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন।
এই মাসের শুরুতেই, খাইবার পাখতুনখোয়ার বান্নু জেলায় সশস্ত্র হামলাকারীরা একটি শান্তি কমিটির চার সদস্যকে হত্যা করে। 2025 সালের নভেম্বরে, বান্নুতে একটি শান্তি কমিটির অফিসে পৃথক একটি হামলায় সাতজন নিহত হয়।