তিব্বতে ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃত 16, আহত বহু

তিব্বতে ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃত 16, আহত বহু
Earthquake in Tibet: মাস খানেক আগে হড়পা বানে বিধ্বস্ত হয়েছিল তিব্বতের বিভিন্ন এলাকা । এরপর আঘাত হানল ভূমিকম্প ।
Published : October 23, 2026 at 7:26 AM IST
বেজিং 23 অক্টোবর: চিনের দখলে থাকা তিব্বতের নাগাউ শহরে ভয়াবহ ভূমিকম্প । রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 7 । ভূমিকম্পের ফলে প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে 16 জন । আহতের সংখ্যা 32।
স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের আঘাতে কয়কেশো বাড়ি ভেঙে গিয়েছে । সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত জনজীবন । মাস খানেক আগে হড়পা বানে বিধ্বস্ত হয়েছিল এই এলাকা । এরপর আঘাত হানল ভূমিকম্প । এমতাবস্থায় উদ্ধারের কাজ করতে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে ।
নেপালের সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফ থেকে বলা হয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল তিব্বতের রাজধানী থেকে প্রায় 400 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত লাসা নামের একটি জায়গায়, মাটির 173 কিলোমিটার গভীরে । এর আগে সাম্প্রতিক অতীতে এই এলাকায় বেশ কয়েকটি ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছিল । শেষ ভূমিকম্প হয় সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকে । সেবার রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 5 ।
তার আগে 2025 সালের জানুয়ারি মাসেও শক্তিশালী ভূমিকম্প হানা দিয়েছিল তিব্বতে । রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 6.8 । এমনিতেই তিব্বতের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষজ্ঞরা চিন্তিত । তাঁরা দেখেছেন গত বেশ কয়েক বছর ধরে দেখা গিয়েছে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে । গলতে শুরু করেছে হিমাবহ । তার জেরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটতে পারে বলে তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন । তাঁদের আশঙ্কা সত্যি করে বেশ কয়েকটি ভয়াবহ দুর্যোগ হানাও দিয়েছে এ দেশে । সাম্প্রতিক অতীতে হওয়া হড়পা বান এবং এই ভয়াবহ ভূমিকম্প তারই প্রমাণ ।
এর আগে গত কয়েকদিনে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয় লাতিন আমেরিকার দেশ কলম্বিয়া। শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে দেশটির পশ্চিমাংশ। কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে দেশটি ৷ চারিদিকে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে বহুতল ভবন থেকে শুরু করে ছোট ছোট বাড়ি ৷ কলম্বিয়া সরকারের তথ্য অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা অন্তত 132 ৷ পাশাপাশি আহত হন অন্তত 570 জন ৷ ধসে পড়া ভবনগুলোর নীচে আরও বহু মানুষ চাপা পড়ে আছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানরা দেশটির পাশে দাঁড়িয়েছেন ৷ এবার তিব্বতে ভয়াবহ ভূমিকম্প ।