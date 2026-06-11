উপকূলে আমেরিকার আগ্রাসন, ফের হরমুজ প্রণালী বন্ধের হুঁশিয়ারি ইরানের

উপকূলে আমেরিকার আগ্রাসন, ফের হরমুজ প্রণালী বন্ধের হুঁশিয়ারি ইরানের
সমঝোতায় পৌঁছতে দেরি হচ্ছে বলে বেজায় চটেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ তাই ইরানের উপর সামরিক আক্রমণ চালাচ্ছে আমেরিকা ৷ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করল ইরান ৷
By ANI
Published : June 11, 2026 at 5:05 PM IST
তেহরান, 11 জুন: ফের উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য ৷ ইরানের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে পারছেন না আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এই অবস্থায় তিনি দ্বিতীয় বার হামলা চালিয়েছেন ৷ এর পাল্টা জবাবে ইরানও কুয়েত, বাহরিন ও জর্ডনে মার্কিন সেনাঘাঁটিগুলিকে নিশানা করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ৷ এই সবের মধ্যে আবারও হরমুজ প্রণালী বন্ধ করল ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি) ৷
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সিএনএন প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ইরানে আমেরিকার হামলার পর আইআরজিসি হুঁশিয়ারি দিয়েছে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে কোনও জাহাজ চলাচল করবে না ৷ এর অন্যথা হলে সেই জাহাজকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হবে ৷ আইআরজিসি সরকারি টেলিগ্রাম প্ল্যাটফর্মে লিখেছে, "নিরাপত্তার অভাবের কারণে হরমুজ প্রণালীতে অবিলম্বে সব জাহাজ, তেলবাহী ট্যাঙ্কার এবং পণ্যবাহী জাহাজের যাতায়াত বন্ধ করা হচ্ছে ৷ কোনও জাহাজ এই প্রণালী দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেই তাকে নিশানা করা হবে ৷"
আরেকটি সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা ইরানের সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট উল্লেখ করে অনুযায়ী, হরমুজ প্রণালীতে আমেরিকার সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইরানের আইআরজিসি'র গুলিযুদ্ধ চলেছে ৷ এই কৌশলী জলপথের বান্দার আব্বাস, সিরিক, কেশম ও হেনগাম দ্বীপের মতো উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে হামলা চালিয়েছে আমেরিকার সেনাবাহিনী ৷ আইআরজিসি'র নৌবাহিনী জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে দু'টি জাহাজ অবৈধভাবে পারাপারের চেষ্টা করছিল ৷ সেই দু'টি জাহাজকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে ৷ এদিকে আমেরিকার হামলায় মিনাব শহরের কারগান এলাকার দু'জন আহত হয়েছেন ৷
এদিকে ইরানের হামলার ফলে বৃহস্পতিবার ভোরে বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য আকাশপথ বন্ধ রেখেছুল কুয়েত ৷ কিন্তু এর সমর্থনে কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি ৷ জর্ডনের তরফেও এই হামলা নিয়ে কিছু বলা হয়নি ৷ তবে আম্মানে আমেরিকার দূতাবাস এই আক্রমণ নিয়ে সতর্ক করেছিল ৷ বাহারিনে অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ইরানের হামলায় 11 বছর বয়সি এক কিশোরী আহত হয়েছে ৷ ঘরবাড়ি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির উপর ধ্বংসস্তূপ পরে সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷
গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ আমেরিকার মদতেই এই হামলা চালিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ৷ সেই থেকে শুরু ৷ মাঝে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে সমঝোতার বৈঠক হলেও আমেরিকা ও ইরান কেউই ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেনি ৷ এরপর থেকে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতায় পৌঁছনো প্রক্রিয়া চলছিল বলে খবর ৷ এর মধ্যে গত রবিবার গভীর রাতে তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ পরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ক্ষোভের মুখে পড়ে হামলা বন্ধ করেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ৷ এরপর ফের বৃহস্পতিবার হামলা চালায় আমেরিকা ৷