হরমুজ প্রণালীতে মার্কিন অবরোধ ‘বিপজ্জনক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন’ পদক্ষেপ: চিন

হরমুজ প্রণালীতে মার্কিন অবরোধ ‘বিপজ্জনক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন’ পদক্ষেপ: চিন
হরমুজ প্রণালীতে মার্কিন অবরোধের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে চিন এবং এই সিদ্ধান্তকে একটি বিপজ্জনক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন পদক্ষেপ বলে আখ্যা দিয়েছে।
Published : April 14, 2026 at 10:36 PM IST
বেজিং, 14 এপ্রিল: পাকিস্তানে ইরানের সঙ্গে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করে শনিবার (11 এপ্রিল, 2026) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হরমুজ প্রণালীতে অবস্থিত ইরানি বন্দরগুলিতে অবরোধ করেছেন। ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছে ইরান। এদিকে, চিনও এই মার্কিন পদক্ষেপের কঠোরতম নিন্দা জানিয়েছে। চিন এই মার্কিন পদক্ষেপকে বিপজ্জনক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে আখ্যা দিয়েছে।
প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আমেরিকা সম্পর্কে কী বলেছেন ?
চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করে বলেছেন, "জঙ্গলরাজ বরদাস্ত করা হবে না। বিশ্বকে কোনওভাবেই জঙ্গলের আইনে ফিরতে দেওয়া যাবে না।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর আগে ইরান যুদ্ধ নিয়ে স্পেনের অবস্থানের সমালোচনা করেছিল ৷ চিন এখন এই একই ইস্যুতে স্পেনকে সমর্থন জানিয়েছে।
শি জিনপিং বলেছেন, "চিন ও স্পেন উভয়ই নীতিবান ও যুক্তিবাদী দেশ। আমরা ইতিহাসের সঠিক পক্ষে দাঁড়াতে প্রস্তুত। আমাদের উচিত জঙ্গলের আইনকে প্রত্যাখ্যান করা এবং প্রকৃত বহুপাক্ষিকতাকে সমুন্নত রেখে বিশ্ব শান্তি ও উন্নয়ন রক্ষায় একসঙ্গে কাজ করা।"
চিন ইরানকে অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ অস্বীকার করেছে
ইরানকে সাহায্য করার অভিযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিযুক্ত করার এবং বেইজিংয়ের ওপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দেওয়ার পর চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের এই বিবৃতিটি এসেছে। চিন ইরানকে আকাশ প্রতিরক্ষা অস্ত্র সরবরাহের কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে যে, ট্রাম্প যদি এই অভিযোগকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে চিনা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন, তবে চিন তার পাল্টা জবাব দেবে।
মার্কিন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে দাবি করেছে, চিন আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইরানকে নতুন আকাশ প্রতিরক্ষা অস্ত্র সরবরাহ করার পরিকল্পনা করছে অথবা ইতোমধ্যে তা সরবরাহ করে ফেলেছে। এই কারণেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চিনের ওপর অতিরিক্ত 50 শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন।
মার্কিন অবরোধ উত্তেজনা বাড়াবে: চিনের বিদেশ মন্ত্রক
বেইজিং ইরানের বন্দরগুলিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধকে বিপজ্জনক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে নিন্দা করেছে। চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন এক বিবৃতিতে বলেছেন, "হরমুজ প্রণালীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সুনির্দিষ্ট অবরোধ উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দেবে এবং ইতোমধ্যেই ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করবে।" তিনি আরও জানান যে, ওয়াশিংটনের এই পদক্ষেপ হরমুজ প্রণালীটির নৌচলাচলের নিরাপত্তাকে আরও বিপন্ন করবে।