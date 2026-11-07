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হারের ধাক্কায় বেসামাল, প্রশাসনে বড় বদল ট্রাম্পের; প্রশ্ন নয়া পরিবর্তন নিয়েও

Change in Trump Administration: সুজি ওয়াইলস জায়গায় চিফ অফ স্টাফ হলেন কঠোর অভিবাসন নীতির সমর্থক স্টিফেন মিলার ।

Stephen Miller Replaces Susie Wiles
বাঁদিক থেকে স্টিফেন মিলার ও সুজি ওয়াইলস (ছবি-এপি)
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By AP (Associated Press)

Published : November 7, 2026 at 8:46 AM IST

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ওয়াশিংটন, 7 নভেম্বর: মধ্যবর্তী নির্বাচনে পরাজয়ের পর প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দিতে নিজের প্রশাসনে বড় বদলের পথে হাঁটলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । সুজি ওয়াইলসের জায়গায় ট্রাম্প প্রশাসনের চিফ অফ স্টাফ হলেন স্টিফেন মিলার ।

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে ট্রাম্পের কাছে ইস্তফা পত্র জমা দিয়েছেন ওয়াইলস । পরে সোশাল মিডিয়ায় করা এক পোস্টে নিজেই ইস্তফার খবর জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিনি । এরপরই মিলারের নিয়োগের কথা জানা যায় ।

মিলারের চিফ হওয়া স্টাফ হওয়া মার্কিন প্রশাসনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে চর্চা করেন এমন বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে । ট্রাম্পের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বৃত্তে অবস্থান করা মিলার আমেরিকার আধুনিক অভিবাসন নীতির হোতা ।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির পরাজয়ের নেপথ্যে অভিবাসন নীতির বিরাট প্রভাব পড়েছিল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা । তাঁরা মনে করেন, আমেরিকার স্বার্থরক্ষার কথা বলে ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন নিয়ে যে অতিরিক্ত কড়া মনোভাব দেখিয়েছে তা বেশিরভাগ নাগরিকের ভালো লাগেনি । এ হেন মিলারকেই বড় দায়িত্বে নিয়ে আসা সবদিক থেকেই বিশেষ ।

2016 সালে প্রথমবার আমেরিকার প্রথম নাগরিক হওয়ার দৌড়ে সামিল হন ট্রাম্প। সেবার তাঁর হয়ে আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারের ভার সামলেছিলেন মিলার । পরবর্তী সব নির্বাচনেই তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন । সদ্য় শেষ হওয়া মধ্যবর্তী নির্বাচনেও ডেমোক্র্যাটদের 'চরমপন্থী, আমেরিকা বিদ্বেষী পাগল' বলে লাগাতার আক্রমণও করে গিয়েছেন।

শুধু অভিবাসন নীতি নয়, ট্রাম্প প্রশাসন যেভাবে একাধিক সামাজিক প্রকল্প হয় বাতিল করেছে না হয় বরাদ্দ কমিয়েছে তাতে মিলারের ভূমিকা আছে । মাইক্রোসফ্টের মতো সংস্থার কর্মীদের গ্রিন কার্ড দেওয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্তের নেপথ্যেও তিনিই আছেন । নতুন দায়িত্বে আনার পর মিলারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ট্রাম্প । তিনি বলন, "স্টিফেন একদম শুরু থেকে আমার সঙ্গে আছেন । রাজনৈাতিক বিষয়ে তিনি অসাধারণ । তাছাড়া ম্যানেজার হিসেবেও খুবই কার্যকর। নতুন দায়িত্বে খুব ভালো কাজ করবেন । "

এতদিন দায়িত্ব সামলে আসা ওয়াইলসের আগে কোনও মহিলা আমেরিকার চিফ অফ স্টাফ হননি । তাছাড়া তাঁর মতো এত দীর্ঘ সময় ধরে ট্রাম্পের পরামর্শদাতার ভূমিকাও কেউ পালন করেননি । প্রথমবার প্রেসিডেন্ট থাকাকালীনন চার বছরে চারবার চিফ অফ স্টাফ বদলেছিলেন ট্রাম্প । দ্বিতীয়বারে এই প্রথম বদল হল ।

ইস্তফা দেওয়ার কথা জানিয়ে সোশাল মিডিয়া পোস্টে তিনি লেখেন, "প্রেসিডেন্টের জন্য কাজ করতে পারা আমার কাছে গর্বের বিষয় । আজীবন এ নিয়ে আমি গর্ববোধ করব । আমরা সকলে একসঙ্গে কাজ করে যা অর্জন করতে পেরেছি তা বিরাট । সীমান্তকে সুরক্ষিত করা হোক কিংবা করের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পেরেছি । আমাদের সদর্থক ভূমিকায় আমেরিকার অর্থনীতি আরও মজবুত হয়েছে । আমরা সব ব্যাপারে আমেরিকাকে প্রাধান্য দিতে পেরেছি । এসবই আমাদের উপলব্ধি । "

TAGGED:

STEPHEN MILLER SUSIE WILES
DONALD TRUMP
WHITE HOUSE CHIEF OF STAFF
হারের ধাক্কায় বেসামাল ট্রাম্প
ট্রাম্প প্রশাসনে বড় বদল

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