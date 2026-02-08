ETV Bharat / international

রাশিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে হঠাৎ ছুরি নিয়ে হামলা, গুরুতর আহত 4 ভারতীয়-সহ 6

নিষিদ্ধ নিও-নাজি সংগঠনের এক সদস্য় হঠাৎ মেডিক্যাল পড়ুয়াদের উপর হামলা চালায় ৷ এই হামলায় 4 জন ভারতীয় পড়ুয়া-সহ ছ'জন জখম হয়েছেন ৷

Police officers walk past a high-rise residential building in Moscow on February 6, 2026
রাশিয়ায় ছুরি হামলা জখম ভারতীয় পড়ুয়ারা (ছবি: এএফপি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 8, 2026 at 3:22 PM IST

2 Min Read
মস্কো, 8 ফেব্রুয়ারি: ছুরি হামলায় গুরুতর আহত কমপক্ষে ছ'জন, তাঁদের মধ্যে চার জন ভারতীয় পড়ুয়া ৷ স্থানীয় সময় শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে রাশিয়ার বাশকোরতোস্তান রিপাবলিকের উফার একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ ঘটনাস্থলটি রাজধানী মস্কো থেকে 1 হাজার 200 কিমি পূর্বে অবস্থিত ৷

রাশিয়ায় ভারতীয় দূতাবাস এই ঘটনায় সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে, "উফায় একটি দুর্ভাগ্যজনক হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷ চার জন ভারতীয় পড়ুয়া-সহ অনেকেই জখম হয়েছেন ৷ দূতাবাস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও কাজানে কনস্যুলেটের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ৷ আহত পড়ুয়াদের সবদিক দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে ৷"

বাজা চ্যানেল দাবি করেছে, ওই হামলাকারী নিষিদ্ধ নিও-নাজ়ি সংগঠনের সদস্য ৷ হামলার পর জখমদের রক্ত দিয়ে দেওয়ালে স্বস্তিক চিহ্ন আঁকে সে ৷ আক্রমণের সময় সে হলোকাস্টের স্লোগান দিচ্ছিল ৷ রেন টিভিকে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, হামলার ফলে চারদিক রক্তে ভরে গিয়েছিল ৷

অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক জানিয়েছে, প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, 15 বছর বয়সি এক কিশোর ছুরি হাতে উফায় স্টেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডর্মিটরিতে ঢোকে ৷ সে পড়ুয়াদের উপর আক্রমণ চালায় ৷ এই হামলায় অনেকেই আহত হন ৷

আরটিভিআই ডট কম (RTVI.com) পোর্টালে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের মুখপাত্র মেজর জেনারেল ইরিনা ভল্ক বলেন, "হামলাকারীকে গ্রেফতার করতে গিয়ে পুলিশ আধিকারিকরাও জখম হয়েছেন ৷ হামলাকারী তাঁদের উপর ছুরি দিয়ে হামলা করে ৷ শুধু তাই নয়, কিশোরটি নিজের শরীরেও এলোপাথাড়ি ছুরি চালিয়ে নিজেকে জখম করেছে ৷"

রাশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রক একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ছুরি হামলায় আহত চার জনের চিকিৎসা চলছে ৷ একজনের অবস্থা সংকটজনক ৷ বাকি তিন জনের পরিস্থিতি স্থিতিশীল ৷ ওই হামলাকারীকে চিহ্নিত করা গিয়েছে ৷ তাকে স্থানীয় শিশু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ বাশকোরতোস্তান রিপাবলিকের রাজধানী উফার কর্তৃপক্ষ উচ্চস্তরীয় তদন্ত শুরু করেছে ৷

TAGGED:

RUSSIA STAB ATTACK
RUSSIA INDIAN STUDENT
RUSSIA KNIFE ATTACK
রাশিয়ায় হামলা
RUSSIA INDIAN STUDENT ATTACK

