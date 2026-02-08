রাশিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে হঠাৎ ছুরি নিয়ে হামলা, গুরুতর আহত 4 ভারতীয়-সহ 6

রাশিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে হঠাৎ ছুরি নিয়ে হামলা, গুরুতর আহত 4 ভারতীয়-সহ 6
নিষিদ্ধ নিও-নাজি সংগঠনের এক সদস্য় হঠাৎ মেডিক্যাল পড়ুয়াদের উপর হামলা চালায় ৷ এই হামলায় 4 জন ভারতীয় পড়ুয়া-সহ ছ'জন জখম হয়েছেন ৷
মস্কো, 8 ফেব্রুয়ারি: ছুরি হামলায় গুরুতর আহত কমপক্ষে ছ'জন, তাঁদের মধ্যে চার জন ভারতীয় পড়ুয়া ৷ স্থানীয় সময় শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে রাশিয়ার বাশকোরতোস্তান রিপাবলিকের উফার একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ ঘটনাস্থলটি রাজধানী মস্কো থেকে 1 হাজার 200 কিমি পূর্বে অবস্থিত ৷
রাশিয়ায় ভারতীয় দূতাবাস এই ঘটনায় সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে, "উফায় একটি দুর্ভাগ্যজনক হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷ চার জন ভারতীয় পড়ুয়া-সহ অনেকেই জখম হয়েছেন ৷ দূতাবাস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও কাজানে কনস্যুলেটের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ৷ আহত পড়ুয়াদের সবদিক দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে ৷"
An unfortunate incident of attack has occurred in Ufa. Several persons including four Indian students have been injured. The Embassy is in touch with the authorities and the officials from the Consulate in Kazan are on their way to Ufa to provide assistance to the injured…— India in Russia (@IndEmbMoscow) February 7, 2026
বাজা চ্যানেল দাবি করেছে, ওই হামলাকারী নিষিদ্ধ নিও-নাজ়ি সংগঠনের সদস্য ৷ হামলার পর জখমদের রক্ত দিয়ে দেওয়ালে স্বস্তিক চিহ্ন আঁকে সে ৷ আক্রমণের সময় সে হলোকাস্টের স্লোগান দিচ্ছিল ৷ রেন টিভিকে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, হামলার ফলে চারদিক রক্তে ভরে গিয়েছিল ৷
অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক জানিয়েছে, প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, 15 বছর বয়সি এক কিশোর ছুরি হাতে উফায় স্টেট মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডর্মিটরিতে ঢোকে ৷ সে পড়ুয়াদের উপর আক্রমণ চালায় ৷ এই হামলায় অনেকেই আহত হন ৷
আরটিভিআই ডট কম (RTVI.com) পোর্টালে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের মুখপাত্র মেজর জেনারেল ইরিনা ভল্ক বলেন, "হামলাকারীকে গ্রেফতার করতে গিয়ে পুলিশ আধিকারিকরাও জখম হয়েছেন ৷ হামলাকারী তাঁদের উপর ছুরি দিয়ে হামলা করে ৷ শুধু তাই নয়, কিশোরটি নিজের শরীরেও এলোপাথাড়ি ছুরি চালিয়ে নিজেকে জখম করেছে ৷"
রাশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রক একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ছুরি হামলায় আহত চার জনের চিকিৎসা চলছে ৷ একজনের অবস্থা সংকটজনক ৷ বাকি তিন জনের পরিস্থিতি স্থিতিশীল ৷ ওই হামলাকারীকে চিহ্নিত করা গিয়েছে ৷ তাকে স্থানীয় শিশু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ বাশকোরতোস্তান রিপাবলিকের রাজধানী উফার কর্তৃপক্ষ উচ্চস্তরীয় তদন্ত শুরু করেছে ৷