ETV Bharat / international

অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ ! ধানমন্ডি-ছায়ানটে বারবার হামলা; 12 ঘণ্টায় দুবার বার্তা ইউনূসের

বৃহস্পতিবার রাতে 32 নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে নতুন করে হামলা হল ৷ পাথর ছোড়া হয়েছে চট্টগ্রামে ভারতের উপ-হাইকমিশনারের বাড়িতেও ৷

muhammad yunus
12 ঘণ্টায় দুবার বার্তা ইউনূসের (ফাইল চিত্র)
author img

By PTI

Published : December 19, 2025 at 3:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ঢাকা, 19 ডিসেম্বর : গণআন্দোলনের নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকে শুরু হওয়া হিংসার আঁচ এসে পড়ল শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে ৷ ঢাকার 32 নম্বর ধানমন্ডির বাড়িতে বৃহস্পতিবার রাতে নতুন করে হামলা হল ৷ হামলা হয়েছে, বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছায়ানটেও ৷ শুক্রবার রাতে সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় ফিরছে হাদির দেহ ৷

চট্টগ্রামে ভারতের উপ-হাইকমিশনারের বাড়িতেও পাথর ছোড়া হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ তবে বাড়িটির তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি ৷ কেউ আহতও হননি ৷ পাল্টা বিক্ষোভকারীদের দিকে টিয়ার গ্যাসের সেল ছোড়ে পুলিশ ৷ ভবনের নিরাপত্তাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এর আগে ধানমন্ডির বাড়িতে 2024 সালের অগস্ট মাসেও হামলা হয় ৷ তাতে বাড়়িটির বেশ খানিকটা অংশের ক্ষতি হয় ৷ এরপর এদিন আমরা হামলা হয় বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ৷ এছাড়া আরও বেশ কয়েক জায়গায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর ৷

দেশজুড়ে অশান্তির ঘটনায় উদ্বিগ্ন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ 12 ঘণ্টার ব্যবধানে দু'বার দেশের নাগরিকদের বার্তা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ৷ রাতে বাংলাদেশের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো ও দ্য় ডেইলি স্টারের দফতরে চলে হামলা ৷ ওই দুই সংবাদমাধ্যমের প্রধানদের সঙ্গেও কথা বলেছেন ইউনূস ৷

BANGLA
দ্য় ডেইলি স্টারের দফতরেও হামলা চলে (ছবি: পিটিআই)

শুক্রবার সকালে প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দুটি পোস্ট করা হয় ৷ তার একটিতে নাগরিকদের প্রতি ইউনূস আরও একবার শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে ৷ ইউনূস লিখেছেন- "সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সকল নাগরিককে আহ্বান জানানো হচ্ছে- কয়েকজন বিচ্ছিন্ন উগ্র গোষ্ঠীর দ্বারা সংঘটিত সকল প্রকার হিংসার বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে সতর্ক থাকুন। আমরা হিংসা, ভয় দেখানো, অগ্নিসংযোগ এবং ধ্বংসের সকল কর্মকাণ্ডকে দৃঢ়ভাবে ও দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা জানাই।"

BANGLA
বাংলাদেশের বেশ কয়েক জায়গায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর (ছবি: পিটিআই)

তিনি আরও লেখেন, "দেশের ইতিহাসের এই সংকটময় সময়ে আমরা একটি ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। যারা বিশৃঙ্খলাকে পুঁজি হিসেবে নেয় এবং শান্তির পথকে উপেক্ষা করে—এমন অল্প কয়েকজনের কারণে আমরা কোনওভাবেই উন্নয়নকে ব্যাহত হতে দিতে পারি না এবং দেব না।"

BANGLA
হিংসার আঁচ এসে পড়ল শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে (ছবি: পিটিআই)

এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন ইউনূস ৷ টিভি থেকে শুরু করে সোশাল মিডিয়ায় সম্প্রচারিত একটি ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস হাদির মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেন এবং তাঁর হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দেন । ভাষণে ইউনূস বলেন, "আজ, আমি আপনাদের সামনে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক একটি খবর নিয়ে হাজির হয়েছি । জুলাই বিদ্রোহের নির্ভীক সম্মুখ যোদ্ধা এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি আর আমাদের মধ্যে নেই ।" এরপর থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হিংসার খবর আসতে থাকে ৷ ঢাকা থেকে শুরু করে দেশের সমস্ত বড় শহরের নিরাপত্তা বাড়ানো হয় ৷ তবে তাতেও হিংসা সামাল দেওয়া যায়নি ৷

BANGLA
বাংলাদেশের বেশ কয়েক জায়গায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর (ছবি: পিটিআই)

TAGGED:

OSMAN HADI DEATH
BANGLADESH UNREST
32 DHANMONDI ATTACK
ধানমন্ডি ছায়ানটে হামলা
BANGLADESH SITUATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.