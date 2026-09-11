দুর্নীতির তদন্তের মধ্যেই হু'র পদ ছাড়লেন হাসিনা-কন্যা সায়মা, টেড্রসের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন

দুর্নীতির তদন্তের মধ্যেই হু'র পদ ছাড়লেন হাসিনা-কন্যা সায়মা, টেড্রসের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন
Sheikh Hasinas daughter Saima Wazed : আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে WHO-র তদন্ত চলছে, পাশাপাশি বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছে ।
By ANI
Published : September 11, 2026 at 10:43 AM IST
জেনেভা, 11 সেপ্টেম্বর: দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের মধ্যেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আঞ্চলিক ডিরেক্টর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ । গত 9 সেপ্টেম্বর WHO-এর ডিরেক্টর জেনারেল টেড্রস অ্যাডানম গেব্রিয়েসুসের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন তিনি । তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে এক দিকে যেমন WHO-র অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় তদন্ত চলছে, অন্য দিকে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছে ।
সায়মার ইস্তফার ঠিক এক দিন আগে, 8 সেপ্টেম্বর, WHO-র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আঞ্চলিক কমিটি তাঁর নিয়োগ বাতিলের সুপারিশ করেছিল । সেই সুপারিশ পরবর্তী পর্যায়ে সংস্থার এগজিকিউটিভ বোর্ডের বিবেচনায় যাওয়ার কথা ছিল । তার আগেই পদত্যাগ করলেন সায়মা ।
পদত্যাগপত্রে টেড্রসের নেতৃত্ব নিয়েও সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন সায়মা । সূত্রের খবর, তিনি জানিয়েছেন, WHO-এর বর্তমান নেতৃত্বের উপর তাঁর আর আস্থা নেই । একই সঙ্গে দীর্ঘ সময় বেতন না পাওয়ার কারণে তিনি গুরুতর আর্থিক সমস্যার মুখে পড়েছেন বলেও দাবি করেছেন । প্রায় এক বছর বেতন না পাওয়ায় পরিস্থিতি 'অস্থিতিশীল' হয়ে উঠেছে বলে পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেছেন তিনি ।
সায়মাকে 2025 সালের জুলাইয়ে WHO-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দফতরের দায়িত্ব থেকে বেতনহীন ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল । বাংলাদেশের তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকার তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলার পরেই এই পদক্ষেপ করা হয় । এর আগে, 2025 সালের মার্চে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (ACC) সায়মার বিরুদ্ধে প্রতারণা, জালিয়াতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে মামলা করে ।
WHO অবশ্য জানিয়েছে, গোটা বিষয়টি সংস্থার নির্ধারিত নিয়ম এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মেনেই পরিচালিত হয়েছে । আঞ্চলিক কমিটির সদস্য এবং WHO-র এগজিকিউটিভ বোর্ডকেও বিষয়টি জানানো হচ্ছে । সংস্থার দাবি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে । একই সঙ্গে WHO-র কাজের স্বার্থ এবং সংস্থার দায়িত্ব পালনের সক্ষমতাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।
সায়মা 2023 সালে WHO-র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক ডিরেক্টর নির্বাচিত হন । 2024 সালের গোড়ায় তিনি দায়িত্ব নেন । পাঁচ বছরের মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হলেও মাঝপথে তাঁর সেই দায়িত্ব শেষ হল । তাঁর পদত্যাগের পর আপাতত WHO-র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আঞ্চলিক দফতরের Officer-in-Charge হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন নিলেশ বুদ্ধ । নতুন আঞ্চলিক ডিরেক্টর নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত তিনিই ওই দায়িত্বে থাকবেন ।
শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে তাঁর পরিবারের একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ও তদন্তের আবহ তৈরি হয়েছে । সেই রাজনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যেই আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা সায়মার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নতুন মাত্রা পেয়েছিল । এবার WHO-র আঞ্চলিক প্রধানের পদ থেকেই তাঁর সরে দাঁড়ানোয় সেই বিতর্ক আরও ঘনীভূত হল বলেই মত বিশেষজ্ঞদের ।