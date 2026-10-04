হাসিনার ভারতে আসা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, সেনার কোনও ভূমিকা ছিল না; ঢাকায় জল্পনা ওড়ালেন দীনেশ

হাসিনার ভারতে আসা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, সেনার কোনও ভূমিকা ছিল না; ঢাকায় জল্পনা ওড়ালেন দীনেশ
Sheikh Hasina arrival: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার ভারতে আসার গোটা প্রক্রিয়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনী বা বায়ুসেনার কোনও ভূমিকা ছিল না, স্পষ্ট জানালেন দীনেশ ত্রিবেদী ৷
By ANI
Published : October 4, 2026 at 12:03 PM IST
ঢাকা, 4 অক্টোবর: দু'বছর আগে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিল্লিতে আসার ঘটনাটি একেবারে 'অপ্রত্য়াশিত' বলে আখ্য়া দিলেন বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী ৷ শনিবার একটি অনুষ্ঠান এই কথা জানিয়ে দীনেশ বলেন, "হাসিনাকে উড়িয়ে ভারতে নিয়ে আসার গোটা প্রক্রিয়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোনও ভূমিকা ছিল না ৷"
সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে জানা যাচ্ছে, ঢাকায় স্থানীয় থিঙ্ক ট্য়াঙ্ক 'সেন্টার ফর গভর্ন্য়ান্স স্টাডিজ'-এর তরফে আয়োজিত আলোচনা 'বে অফ বেঙ্গল কনভারসেশন'-এ দীনেশ এই মন্তব্য় করেন ৷ হাসিনার প্রত্য়র্পণ এবং তাঁর আইনি পরিস্থিতি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে দীনেশ বলেন, "ভারতীয় বায়ুসেনা বা ভারতীয় সেনা হাসিনাকে ভারতে নিয়ে আসেনি ৷ বাংলাদেশে তখন যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তার জেরেই সবটা ঘটেছে ৷ প্রার্থনা করি এমনটা যেন আর কখনও না হয় ৷ দুনিয়ার যে প্রান্তেই হোক না কেন, সাধারণ নিরপরাধ মানুষের মৃত্য়ু যেন না হয় ৷"
হাই কমিশনারের মতে, ভারতীয় প্রশাসন ওই আকস্মিক ঘটনায় কিছুটা স্তম্ভিতই হয়ে গিয়েছিল ৷ তাঁর কথায়, "ঢাকা থেকে সেনাবিমান ভারতে এসেছিল... ভারত তখন প্রস্তুত ছিল না ৷ আমি টিভিতে সব নজর রাখছিলাম, সেখানে খবরে দেখাচ্ছিল হাসিনা অন্য় কোনও দেশে চলে যাচ্ছেন ৷ মনে রাখতে হবে হাসিনা তখনও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ৷ আমাদের কাছে আর কোনও পথ খোলা ছিল না ৷ প্রতিবেশী হিসেবে জীবনের বাস্তবতাকে আমাদের মেনে নিতেই হত ৷ কারণ তখন পরিস্থিতিই এমন হয়ে গিয়েছিল... আর তার কোনও পূর্বপ্রস্তুতিও ছিল না... আমরা কীই বা করতাম ?"
দীনেশ স্পষ্ট করে দেন, ঢাকার সেনা বিমান ভারতের মাটিতে অবতরণের অনুমতি না দিলে উদ্ভূত পরিস্থিত অন্য়রকম হতে পারত ৷ হাই কমিশনারের স্পষ্ট মন্তব্য়, ভুলে গেল চলবে না, ভারত এবং বাংলাদেশ দু'টিই প্রাণবন্ত গণতান্ত্রিক দেশ ৷ হাসিনার প্রত্য়র্পণ নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আইনি প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে দু'টি দেশের তরফে ৷
তিনি জানান, 2024 সালের ডিসেম্বরে অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন সরকারিভাবে হাসিনাকে প্রত্য়র্পণের অনুরোধ জানিয়েছিল ৷ পরবর্তীকালে তারেক রহমান এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ঢাকা প্রশাসনের তরফে বেশ কয়েকবার ফোনে অনুরোধও জানানো হয়েছে ৷
এ বছরের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানও একই দাবি নিয়ে কথা বলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে ৷ আগস্ট মাসে ত্রিবেদী যখন একটি সৌজন্য় ফোন করেন, তখনও প্রধানমন্ত্রী তারেক এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন ৷