গণহত্যায় হাসিনার মৃত্যুদণ্ড

গণহত্যায় হাসিনার মৃত্যুদণ্ড
453 পাতার রায়টিতে 6টি আলাদা আলাদা অধ্য়ায়ে ভাগ করা হয়েছিল ৷ প্রায় 40 মিনিটেরও বেশি সময় ধরে রায় পড়ে শোনান বিচারক ৷
By PTI
Published : November 17, 2025 at 2:12 PM IST
ঢাকা, 17 নভেম্বর: মানবতা বিরোধী অপরাধে দোষীসাব্যস্ত হলেন শেখ হাসিনা ৷ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ৷ সোমবার এমনই রায় দিল ট্রাইব্যুনালের 1-এর এজলাসের বিচারক মহম্মদ গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে থাকা তিন সদস্যের প্যানেল ৷ 453 পাতার রায়টিতে 6টি আলাদা আলাদা অধ্য়ায়ে ভাগ করা হয়েছিল ৷ প্রায় 40 মিনিটেরও বেশি সময ধরে রায় পড়ে শোনান বিচারক ৷ ট্রাইব্যুনালের বাকি দুই সদস্য হলেন বিচারক মহম্মদ সফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মহম্মদ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
দীর্ঘদিন ধরে এই মামলার শুনানি চলছে ৷ বিভিন্ন সময়ে সরকারি পক্ষে আদালতে চিফ প্রসিকিউটর মহম্মদ তাজুল ইসলাম থেকে শুরু করে আইনজবী মিজানুল ইসলাম, আইনজীবী গাজী এমএইচ তামিম এবং আইনজীবী ফারুক আহাম্মদ শুনানিতে অংশ নিয়েছেন ৷ 13 নভম্বর মামলার শুনানি শেষ হয় ৷ সেদিন সরকারের তরফে শুনানিতে অংশ নেন দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল ৷
নিজের বক্তব্য শেষ করার আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নেতা ও নেত্রীদের বিরুদ্ধে অতীতে কী ধরনের অভিযোগ উঠেছিল এবং সেই সমস্ত মামলায় কী ধরনের রায় দেওয়া হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন তিনি ৷ এদিকে রায় ঘোষণার খানিকক্ষণ আগে আইনজীবী গাজী এমএইচ তামিম সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছিলেন, সরকারের তরফে হাসিনাদের ফাঁসি দেওয়ার দাবি আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷
মানবতাবিরোধী অপরাধকে যে কোনওভাবে লঘু করে দেখা হবে না সেটা আগেই বুঝিয়ে দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার ৷ দেশে নতুন আইন হয়েছে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে দোষী প্রমাণিত হয়েছেন এমন কোনও ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না ৷ আগে থাকতে কোনও প্রশাসনিক পদে থাকলে তা ছেড়ে দিতে হবে ৷ এই একই ধরনের অভিযোগে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর 15 জন শীর্ষ আধিতকারিককে আটক করেছে বাহিনী ৷
#WATCH | Dhaka, Bangladesh | Visuals from outside the International Crimes Tribunal (ICT) ahead of the announcement of the verdict in the case accusing ousted Prime Minister Sheikh Hasina, former home minister Asaduzzaman Khan Kamal, and former Inspector General of Police… pic.twitter.com/os5ByqTkgy— ANI (@ANI) November 17, 2025
এই 15 জন সেনা আধিকারিকের মধ্যে দু'জন মেজর জেনারেলের পাশাপাশি 6 জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেলও আছেন ৷ তাছাড়া কয়েকজন কর্নেলকেও হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৷ তাঁদের বিচার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ এই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তাঁদের শুনানি হয়েছে ৷ সামরিক বাহিনীর কর্তাদের বিচার সাধরণ নাগরিকদের জন্য তৈরি আদালতে কেন হচ্ছে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে ৷
এদিকে এ যেন এক অচেনা সোমবার সকাল দেখল বাংলাদেশের রাজধানী ! ঢাকার রাস্তার চেনা ব্যস্ততা উধাও ৷ পড়ুয়া থেকে শুরু করে অফিস যাত্রীদের গাড়ির বদলে ঢাকার সর্বত্র পুলিশের গাড়ি ৷ সব রাস্তার মোড়ে সশস্ত্র পুলিশ ৷ জায়গায় জায়গায় ব্যারিকেড ৷ একদিকে আওয়ামী লীগের তরফে হরতালের ডাক অন্যদিকে দেশছাড়া প্রধানমন্ত্রীর রায় ঘোষণা- দুটি ঘটনাকে ঘিরে কার্যত দুর্গে পরিণত হয়েছে ঢাকা ৷
হাসিনার বিচার পর্ব সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছিল আদালত ৷ অন্য কয়েকটি জায়গার পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেও সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছিল ৷ শুনানি চলাকালীন পড়ুয়াদের অনেককেই হাসিনার মৃত্যুদণ্ড চেয়ে স্লোগান দিতে দেখা গেল ৷