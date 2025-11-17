ETV Bharat / international

গণহত্যায় হাসিনার মৃত্যুদণ্ড

453 পাতার রায়টিতে 6টি আলাদা আলাদা অধ্য়ায়ে ভাগ করা হয়েছিল ৷ প্রায় 40 মিনিটেরও বেশি সময় ধরে রায় পড়ে শোনান বিচারক ৷

sheikh hasina
শেখ হাসিনা (ইটিভি ভারত)
November 17, 2025

ঢাকা, 17 নভেম্বর: মানবতা বিরোধী অপরাধে দোষীসাব্যস্ত হলেন শেখ হাসিনা ৷ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিল বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ৷ সোমবার এমনই রায় দিল ট্রাইব্যুনালের 1-এর এজলাসের বিচারক মহম্মদ গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে থাকা তিন সদস্যের প্যানেল ৷ 453 পাতার রায়টিতে 6টি আলাদা আলাদা অধ্য়ায়ে ভাগ করা হয়েছিল ৷ প্রায় 40 মিনিটেরও বেশি সময ধরে রায় পড়ে শোনান বিচারক ৷ ট্রাইব্যুনালের বাকি দুই সদস্য হলেন বিচারক মহম্মদ সফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মহম্মদ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

দীর্ঘদিন ধরে এই মামলার শুনানি চলছে ৷ বিভিন্ন সময়ে সরকারি পক্ষে আদালতে চিফ প্রসিকিউটর মহম্মদ তাজুল ইসলাম থেকে শুরু করে আইনজবী মিজানুল ইসলাম, আইনজীবী গাজী এমএইচ তামিম এবং আইনজীবী ফারুক আহাম্মদ শুনানিতে অংশ নিয়েছেন ৷ 13 নভম্বর মামলার শুনানি শেষ হয় ৷ সেদিন সরকারের তরফে শুনানিতে অংশ নেন দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল ৷

নিজের বক্তব্য শেষ করার আগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নেতা ও নেত্রীদের বিরুদ্ধে অতীতে কী ধরনের অভিযোগ উঠেছিল এবং সেই সমস্ত মামলায় কী ধরনের রায় দেওয়া হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন তিনি ৷ এদিকে রায় ঘোষণার খানিকক্ষণ আগে আইনজীবী গাজী এমএইচ তামিম সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছিলেন, সরকারের তরফে হাসিনাদের ফাঁসি দেওয়ার দাবি আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷

মানবতাবিরোধী অপরাধকে যে কোনওভাবে লঘু করে দেখা হবে না সেটা আগেই বুঝিয়ে দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার ৷ দেশে নতুন আইন হয়েছে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে দোষী প্রমাণিত হয়েছেন এমন কোনও ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না ৷ আগে থাকতে কোনও প্রশাসনিক পদে থাকলে তা ছেড়ে দিতে হবে ৷ এই একই ধরনের অভিযোগে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর 15 জন শীর্ষ আধিতকারিককে আটক করেছে বাহিনী ৷

এই 15 জন সেনা আধিকারিকের মধ্যে দু'জন মেজর জেনারেলের পাশাপাশি 6 জন ব্রিগেডিয়ার জেনারেলও আছেন ৷ তাছাড়া কয়েকজন কর্নেলকেও হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৷ তাঁদের বিচার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ এই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তাঁদের শুনানি হয়েছে ৷ সামরিক বাহিনীর কর্তাদের বিচার সাধরণ নাগরিকদের জন্য তৈরি আদালতে কেন হচ্ছে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে ৷

এদিকে এ যেন এক অচেনা সোমবার সকাল দেখল বাংলাদেশের রাজধানী ! ঢাকার রাস্তার চেনা ব্যস্ততা উধাও ৷ পড়ুয়া থেকে শুরু করে অফিস যাত্রীদের গাড়ির বদলে ঢাকার সর্বত্র পুলিশের গাড়ি ৷ সব রাস্তার মোড়ে সশস্ত্র পুলিশ ৷ জায়গায় জায়গায় ব্যারিকেড ৷ একদিকে আওয়ামী লীগের তরফে হরতালের ডাক অন্যদিকে দেশছাড়া প্রধানমন্ত্রীর রায় ঘোষণা- দুটি ঘটনাকে ঘিরে কার্যত দুর্গে পরিণত হয়েছে ঢাকা ৷

হাসিনার বিচার পর্ব সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছিল আদালত ৷ অন্য কয়েকটি জায়গার পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেও সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছিল ৷ শুনানি চলাকালীন পড়ুয়াদের অনেককেই হাসিনার মৃত্যুদণ্ড চেয়ে স্লোগান দিতে দেখা গেল ৷

