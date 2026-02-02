ETV Bharat / international

শেখ হাসিনাকে 10 বছরের কারাদণ্ড, দুটি দুর্নীতি মামলায় রায় বাংলাদেশ আদালতের

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দুটি দুর্নীতির মামলায় 10 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ঢাকার পূর্বাচলের একটি সরকারি আদালত এই সাজা দিয়েছে।

Sheikh Hasina
দুর্নীতি মামলায় শেখ হাসিনাকে 10 বছরের কারাদণ্ড (ফাইল ছবি: এপি)
ঢাকা, 2 ফেব্রুয়ারি: সরকারি আবাসন প্রকল্পে জমি বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে দুটি পৃথক দুর্নীতির মামলায় বাংলাদেশের একটি আদালত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 10 বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-4-এর বিচারপতি রবিউল আলম এই রায় দিয়েছেন। আদালত শেখ হাসিনাকে মোট 10 বছরের কারাদণ্ড (প্রতিটি মামলায় পাঁচ বছর করে) দিয়েছে। এছাড়াও, হাসিনার ভাগ্নী এবং ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিক, তাঁর ভাই রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক "বাবি" এবং বোন আজমান সিদ্দিককে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রাজউক নিউ টাউন প্রকল্পের আওতাধীন প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে 78 বছর বয়সী হাসিনা, তার আত্মীয় রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক এবং আজমিনা সিদ্দিক এবং অন্যদের সাজা দিয়েছে আদালত। সোমবার দুপুর সাড়ে 12টার দিকে এই রায় ঘোষণা করা হয়।

টিউলিপ সিদ্দিকীকে চার বছরের কারাদণ্ড (প্রতিটি মামলায় দুই বছর করে) দণ্ডিত করা হয়। রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকী এবং আজমিনা সিদ্দিকীকে উভয় মামলায় সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আত্মসমর্পণকারী একমাত্র আসামি মোহাম্মদ খুরশিদ আলমকে প্রতিটি মামলায় এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়, মোট দুই বছর করে।

আদালত সকল আসামিকে 1,00,000 টাকা করে জরিমানাও করেছে এবং জরিমানা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের অতিরিক্ত ছয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করার নির্দেশ দিয়েছে। ব্যাপক বিক্ষোভের মধ্যে গত বছরের 5 অগস্ট বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে হাসিনা ভারতে বসবাস করছেন। আদালত এর আগে তাঁকে পলাতক ঘোষণা করেছিল।

দুর্নীতির মামলায় মোট 16 জন অভিযুক্ত ছিলেন, যাঁদের অধিকাংশেরই অনুপস্থিতিতে এই বিচার প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছিল। শেখ হাসিনা ছাড়াও দুর্নীতির মামলায় অন্যান্য দোষীদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন গৃহায়নমন্ত্রী, প্রাক্তন সচিব এবং রাজউকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, যাঁদের প্রত্যেককে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। শুধুমাত্র একজন ঊর্ধ্বতন কর্তা খুরশিদ আলম এই রায়দানের সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন প্লট বরাদ্দে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ এনে এই মামলাগুলি দায়ের করে। মামলাকারীর মতে, অভিযুক্তরা বরাদ্দ প্রক্রিয়ায় কারসাজি করে, বেআইনিভাবে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন।

এদিকে, ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিক পুরো প্রক্রিয়াটিকে 'প্রহসন' বলে অভিহিত করে বলেছেন যে তিনি কোনও আনুষ্ঠানিক সমন বা চার্জশিট পাননি। 2024 সালের অগস্টে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে হাসিনা ভারতে রয়েছেন। মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য আগে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। গত নভেম্বরে, আরেকটি দুর্নীতির মামলায় তাঁকে 21 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

