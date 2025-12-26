সংখ্যালঘুদের জন্য দুঃসময়, বাংলাদেশে অ-মুসলিমদের উপর অকথ্য অত্যাচারে ইউনূসের নিন্দা হাসিনার

সংখ্যালঘুদের জন্য দুঃসময়, বাংলাদেশে অ-মুসলিমদের উপর অকথ্য অত্যাচারে ইউনূসের নিন্দা হাসিনার
বড়দিনের বার্তায় বাংলাদেশে শান্তি ফেরার আশা হাসিনার ৷ পাশাপাশি সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের নিজস্ব বিশ্বাস পালনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেছেন ইউনূসের বিরুদ্ধে ।
Published : December 26, 2025 at 10:18 AM IST
ঢাকা, 26 ডিসেম্বর: বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ পাশাপাশি তিনি অ-মুসলিমদের বিরুদ্ধে অকথ্য অত্যাচার চালানোর অভিযোগ করেছেন । বড়দিন উপলক্ষে বার্তায়, হাসিনা ইউনূস সরকারকে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের নিজস্ব বিশ্বাস পালনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেছেন ।
গত সপ্তাহে হিন্দু যুবক দীপু দাসের হত্যার প্রসঙ্গ টেনে 78 বছর বয়সী আওয়ামী লীগ নেত্রী বলেন, "অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী বর্তমান শাসকগোষ্ঠী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পুড়িয়ে হত্যার মতো ভয়াবহ নজির স্থাপন করছে ৷ বিশেষ করে অ-মুসলিমদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাচ্ছে । আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশের জনগণ এই অন্ধকার সময় আর চলতে দেবে না ।"
সোমবার, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলি তাদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে ঢাকায় একটি বিক্ষোভ করে । হাসিনা আশাপ্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশে খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বিদ্যমান সম্প্রীতি এবং সদিচ্ছার বন্ধনকে আরও জোরদার করবে বড়দিন । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বড়দিনের এই উৎসব উপলক্ষে, আমি সকল খ্রিস্টান ভাই ও বোনদের সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি কামনা করি ৷ ভোরের পথ দেখাক অন্ধকার ৷ বাংলাদেশ চিরকাল বেঁচে থাকুক ৷"
গত বছরের অগস্টে হাসিনা সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ঘটনার ফলে হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । গত সপ্তাহে, ময়মনসিংহ শহরে 25 বছর বয়সী এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয় । সেই ঘটনার 10 দিনের মধ্যে ফের উন্মত্ত জনতা পিটিয়ে মারে আরেক হিন্দু যুবককে ৷ প্রথম ঘটনার পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা দফতরের উপদেষ্টা নিহত দীপুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেন ৷ এহেন দুর্ঘটনা যে কোনও অজুহাত হতে পারে না তাও তিনি জানান ৷ পাশাপাশি ঘোষণা করেন দীপু দাসের স্ত্রী, সন্তান এবং অভিভাবকের সমস্ত দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত বাংলাদেশ সরকার ৷
অশান্তির শুরু থেকেই ইউনূসকেই দায়ী করেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ তিনি অভিযোগ করেন, "এই ধরনের ঘটনা বাংলাদেশের স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করছে ৷ সেই সঙ্গে, এর ফলে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের উপরও বিরূপ প্রভাব পড়ছে ৷ ভারত এই বিশৃঙ্খলা, সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন এবং আমরা একসঙ্গে যা কিছু গড়ে তুলেছিলাম সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেখছে । দেশে মৌলিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে না-পারলে আন্তর্জাতিক মঞ্চেও আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায় ৷ আর এটাই ইউনূসের বাংলাদেশের বাস্তবতা ৷"