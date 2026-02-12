ETV Bharat / international

দেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছেন ! নির্বাচন বাতিলের দাবি হাসিনার

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বাতিলের দাবি তুললেন হাসিনা ৷ ভোটকে ইউনূসরা প্রহসনে পরিণত করেছে বলেও তিনি মনে করেন ৷

hasina
বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ছবি: RKC)
ঢাকা ও নয়াদিল্লি, 12 ফেব্রুয়ারি: জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ ৷ ভোট শেষ হতে না হতেই ইউনূস প্রশাসনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ লিখিত প্রতিক্রিয়ায় তাঁর দাবি, আওয়ামী লীগকে ভোটে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি বলে দেশের নাগরিকরা নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনীহা দেখিয়েছেন ৷ আর তাই নির্বাচন বাতিল করে এবং অন্তর্বর্তী সরকারকে সরিয়ে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবিও জানিয়েছেন মুজিব-তনয়া ৷

হাসিনা মনে করেন, 'অবৈধ ও অসাংবিধানিক' উপায়ে ক্ষমতা দখল করা মুহাম্মদ ইউনূস নির্বাচনকে সুপরিকল্পিত প্রহসনে পরিণত করেছেন । জনগণের ভোটাধিকার থেকে শুরু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংবিধানের চেতনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আওয়ামী লীগকে বাদ রেখে আয়োজিত নির্বাচন আসলে দেশের সঙ্গে প্রতারণা করা ছাড়া আর কিছুই না ৷

লিখিত বিবৃতিতে হাসিনা জানান, 11 ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পর থেকেই ভোটকেন্দ্র দখল হয়ে গিয়েছিল ৷ ভোট কিনতে প্রচুর পরিমাণে টাকাও ছড়ানো হয়েছিল ৷ ভোটারদের ভয় দেখাতে ব্যবহার হয় অস্ত্রেরও ৷ বিবৃতির অন্য একটি অংশে নির্বাচন ঘিরে 'প্রতরণা' কোথা থেকে শুরু হল সেটা জানিয়ে হাসিনা লেখেন, ব্যালট পেপারে সিল প্রদান এবং ফলাফল শিটে এজেন্টদের স্বাক্ষর গ্রহণের মধ্য দিয়েই এই প্রহসনের সূচনা হয়। 12 ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে বাংলাদেশের অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে ভোটারদেপর উপস্থিতি ছিল একেবারেই নগণ্য। রাজধানীর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জায়গায় বহু সময় ভোটারদের দেখা সেভাবে মেলেনি ৷

নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য তুলে ধরে হাসিনা জানান, সকাল 11টা পর্যন্ত (ভোট শুরুরু প্রথম সাড়ে তিন ঘন্টায়) ভোটগ্রহণের হার ছিল মাত্র 14.96 শতাংশ। ভোটগ্রহনের সবচেয়ে আদর্শ সময় ভোটরারা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে হাজির না হয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন আওয়মী লীগকে বাদ রেখে ভোট হোক সেটা তাঁরা চাননি ৷

একটি অংশে হাসিনা লেখেন, "বিগত কয়েক দিন ধরে আওয়ামী লীগের ভোটারদের পাশাপাশি সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর লাগাতার হামলা হয়েছে ৷ ঘটেছে গ্রেফতারির ঘটনাও ৷ ভয়ভীতি দেখিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে গায়ের জোর খাটিয়ে ভোটকেন্দ্রে নেওয়ার চেষ্টাও অব্যাহত ছিল। তবুও সকল ভয়ভীতি উপেক্ষা করে দেশের নাগরিকরা এই প্রতারণামূলক নির্বাচনকে বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফলে দেশের অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রই ছিল কার্যত ভোটারশূন্য।"

ঢাকার পাশাপাশি কয়েকটি বড় শহরের ভোটার তালিকায় ভোটারের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণও জানতে চেয়েছেন হাসিনা ৷ তাঁর মনে হয়, এই প্রবণতার নেপথ্যে কোনও একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র আ৷ছে ৷ এমতাবস্থায়, ইউনূসের সরকারের পতন ঘটিয়ে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছেন হাসিনা ৷ এদিকে, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের রায়ের দিকে তাকিয়ে ভারত ৷ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "যে কোনও নির্বাচন ঘিরে আমাদের একটাই অবস্থান থাকে ৷ সবাই জানে আমরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে ৷ এখানেও আমাদের অবস্থান এটাই ৷ আপাতত ফলাফল কী হয় আমরা সেটা দেখতে চাই ৷ তারপর পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে ৷ "

