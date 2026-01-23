ETV Bharat / international

প্রথম প্রকাশ্য ভাষণ ! 'খুনি' ইউনূসকে সরিয়ে নয়া বাংলাদেশ গড়ার ডাক হাসিনার

নয়া বাংলাদেশ গড়তে পাঁচটি পদক্ষেপ করার কথা বললেন হাসিনা ৷ দেড় বছরে প্রথম প্রকাশ্য ভাষণ থেকে ইউনূসকে খুনির পাশাপাশি সুদখোর বলেও তোপ দাগেন মুজিব-তনয়া ৷

শেখ হাসিনা
শেখ হাসিনা (ফাইল চিত্র)
author img

By ANI

Published : January 23, 2026 at 10:42 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 23 জানুয়ারি: তাঁর দেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার শুরু দিনটিকেই প্রকাশ্যে বক্তব্য় দেওয়ার জন্য বেছে নিলেন শেখ হাসিনা ৷ দিল্লির একটি অনুষ্ঠান থেকে অডিও বার্তায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসকে খুনি থেকে শুরু করে স্বৈরাচারী বলে কড়া আক্রমণ করলেন তিনি ৷

এখানকার অন্ধকারময় দিন থেকে বাংলাদেশকে মুক্তি দিতে পাঁচটি সূত্রের কথাও বলেন ৷ তাঁর ভাষণে উঠে এল নারী থেকে শুরু করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কথা ৷ 2024 সালের অগস্ট মাসে ভারতে চলে আসার পর থেকে এই প্রথম প্রকাশ্যে বক্তব্য পেশ করলেন মুজিব-তনয়া ৷ যদিও দিল্লির অনুষ্ঠানে তিনি সশরীরে হাজির ছিলেন না ৷ কেন দেশ ছাড়তে হয়েছিল সেটাও এদিন জানান তিনি ৷

শেখ হাসিনা
শেখ হাসিনা (ফাইল চিত্র এএনআই)

তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আওয়ামী লীগ মনে করে গত 12 মাস বাংলাদেশে যে অরাজকতা তৈরি হয়েছে তার থেকে বেরিয়ে আসতে পাঁচটি পদক্ষেপ করা দরকার ৷" তিনি জানান, প্রথমত, অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসীন মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারকে বাংলাদেশের মসনদ থেকে সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ৷ দ্বিতীয়ত, প্রতিদিন যে একাধিক হিংসার ঘটনা ঘটছে তার থেকে মুক্তি দিতে হবে দেশকে ৷ তৃতীয়ত, নারীদের পাশাপাশি সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করা দরকার ৷ চতুর্থত, নৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে সাংবাদিক থেকে শুরু করে বিরোধী নেতাদের গ্রেফতার করার মতো প্রবণতা সম্পূর্ণ বন্ধ করা দরকার ৷ শেষমেশ 2024 সালের জুলাই মাসে যে সমস্ত হিংসার ঘটনা ঘটেছে সেগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার বলেও মনে করেন তিনি ৷ আর তার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন ৷

ভাষণের একাধিক প্রসঙ্গে শান্তিতে নোবেলজয়ী ইউনূসকে তীব্র আক্রমণ করেন হাসিনা ৷ কখনও তাঁকে সুদখোর, কখনও ডাকাত আবার কখনও ক্ষমতালোভী বিশ্বাসঘাতক এবং দুর্নীতিতে যুক্ত বলে তোপ দাগেন বাংলাদেশের দেশ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী ৷ ইউনূস তাঁর দেশের আত্মায় আঘাত হেনেছেন বলেও অভিযোগ আওয়ামী লীগ নেত্রীর ৷ 12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে নির্বাচন ৷ তবে হাসিনার দল সেই ভোটে নেই ৷ তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছ ইউনূস প্রশাসন ৷ পাশাপাশি ভোটে লড়া হবে না বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনও ৷ এমনই আবহে তোপ দাগলেন হাসিনা ৷

অনুপ্রেরণার মুক্তিযুদ্ধ

এই 'সঙ্কটের সময়' থেকে রেহাই পেতে বাংলাদেশের নাগরিকদের মুক্তিযুদ্ধ থেকে অনুপ্রাণিত হতে বলেন আওয়ামী লীগের প্রধান ৷ তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের জাগ্রত সন্তানরা এই মুহূর্তে একজোট হতে না পারলে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করা ইউনূসদের ক্ষমতা থেকে সরানে অসম্ভব ৷ ভাষণের একটি অংশে আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের সবচেয়ে দরকারি দল হিসেবে অভিহিত করেন হাসিনা ৷ তিনি জানান, একমাত্র তাঁর দলই পারে বাংলাদেশের ধর্মীয় বহুত্ববাদকে বাঁচিয়ে রাখতে ৷

তাঁর বক্তব্যে ফিরে আসে মুক্তিযুদ্ধের কথা ৷ হাসিনা দাবি করেন, চরম আত্মত্যাগ সহ্য করে স্বাধীন হয়েছিল বাংলাদেশ ৷ বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের দেশ আজ পরিণত হয়েছে অপরাধের স্বর্গরাজ্যে ৷ তাঁদের স্বপ্নের মাতৃভূমি আজ সাম্প্রদায়িক শক্তির আঘাতে রক্তাক্ত ৷ গোটা দেশ আজ যেন এক জেলে পরিণত হয়েছে ৷ সর্বত্র ফাঁসির ময়দান বাংলাদেশকে এক মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত করেছে ! চারপাশে এখন শুধু ধ্বংসের চিহ্ন ৷ সর্বদা মানুষ যেন প্রাণে বাঁচতে আর্তনাদ করে চলেছেন ৷

দেশ ছাড়ার কারণ

ভাষণের অন্য একটি অংশে দেশ ছাড়ার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন হাসিনা ৷ তিনি বলেন, "সুপরিকল্পিত চক্রান্ত করে খুনি মুহাম্মদ ইউনূস এবং তাঁর বাংলাদেশে-বিরোধী স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত বন্ধুরা 2024 সালের 5 অগস্ট আমায় দেশ ছাড়া করেছেন ৷ আমি সরাসরি মানুষের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলাম ৷ কিন্তু জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিকে জোর করে দেশ ছাড়া করে গণতন্ত্রকেই নির্বাসিত করা হয়েছে ৷ আর সেই তখন থেকে দেশ সন্ত্রাসের হাতে চলে গিয়েছে ৷" এরপরই তিনি বলেন, "এখন সেই বিশেষ সময় এসেছে যেখানে আমাদের প্রতিটি গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে এক ছাতার তলায় এসে এই অবৈধ সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানোর শপথ নিতে হবে ৷"

নির্বাচনী প্রচার

নির্বাচনী প্রচারের শুরুতেই আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণে জমজমাট বাংলাদেশের রাজনীতি ৷ 12 ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোটের দিন কুড়ি আগে শুক্রবার থেকে শুরু হল প্রচার ৷ শিলেটের সভা থেকে জামাত-ই-ইসলামিকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিএনপির চেয়ারপার্সন তারেক রহমান ৷ আবার বাংলাদেশের উত্তরদিকের জেলা পঞ্চগড়ে বিরাট জনসভা করল নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি ৷ ঢাকায় এনসিপি-সহ দশটি শরিক দলকে নিয়ে 'তারুণ্যের উৎসব 2026' আয়োজন করল জামাত ৷

tarique rahman
বিএনপির চেয়ারপার্সন তারেক রহমান ৷ (ছবি : এপি)

শিলেটের সভা থেকে খালেদা-পুত্রর অভিযোগ, ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আসতে চাইছে জামাত ৷ কিন্তু দেশের মানুষের এই ফাঁদে পা দেওয়া উচিত নয় বলে জানান 17 বছর পর ইংল্যান্ড থেকে সদ্য দেশে ফেরা তারেক ৷ তাঁর প্রতিশ্রুতি, নির্বাচনে জয় পেলে বিএনপি বাংলাদেশের নারী থেকে শুরু করে যুবকদের জন্য় কাজ করবে ৷ বাংলাদেশ যাতে আত্মনির্ভর দেশ হয়ে উঠতে পারে সেই চেষ্টা করবে ৷ তাঁর কথায়, "আমাদের এমন এক দেশ তৈরি করতে হবে যেখানে সকলের ভোটাধিকার থাকবে ৷ আর সেই দেশ হবে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ৷"

TAGGED:

HASINA SLAMS YUNUS
MUHAMMAD YUNUS INTERIM GOVERNMENT
HASINA SEEKS REMOVAL OF YUNUS
নয়া বাংলাদেশ গড়ার ডাক হাসিনার
SHEIKH HASINA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.