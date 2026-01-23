প্রথম প্রকাশ্য ভাষণ ! 'খুনি' ইউনূসকে সরিয়ে নয়া বাংলাদেশ গড়ার ডাক হাসিনার

প্রথম প্রকাশ্য ভাষণ ! 'খুনি' ইউনূসকে সরিয়ে নয়া বাংলাদেশ গড়ার ডাক হাসিনার
নয়া বাংলাদেশ গড়তে পাঁচটি পদক্ষেপ করার কথা বললেন হাসিনা ৷ দেড় বছরে প্রথম প্রকাশ্য ভাষণ থেকে ইউনূসকে খুনির পাশাপাশি সুদখোর বলেও তোপ দাগেন মুজিব-তনয়া ৷
By ANI
Published : January 23, 2026 at 10:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 জানুয়ারি: তাঁর দেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার শুরু দিনটিকেই প্রকাশ্যে বক্তব্য় দেওয়ার জন্য বেছে নিলেন শেখ হাসিনা ৷ দিল্লির একটি অনুষ্ঠান থেকে অডিও বার্তায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসকে খুনি থেকে শুরু করে স্বৈরাচারী বলে কড়া আক্রমণ করলেন তিনি ৷
এখানকার অন্ধকারময় দিন থেকে বাংলাদেশকে মুক্তি দিতে পাঁচটি সূত্রের কথাও বলেন ৷ তাঁর ভাষণে উঠে এল নারী থেকে শুরু করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কথা ৷ 2024 সালের অগস্ট মাসে ভারতে চলে আসার পর থেকে এই প্রথম প্রকাশ্যে বক্তব্য পেশ করলেন মুজিব-তনয়া ৷ যদিও দিল্লির অনুষ্ঠানে তিনি সশরীরে হাজির ছিলেন না ৷ কেন দেশ ছাড়তে হয়েছিল সেটাও এদিন জানান তিনি ৷
তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আওয়ামী লীগ মনে করে গত 12 মাস বাংলাদেশে যে অরাজকতা তৈরি হয়েছে তার থেকে বেরিয়ে আসতে পাঁচটি পদক্ষেপ করা দরকার ৷" তিনি জানান, প্রথমত, অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসীন মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারকে বাংলাদেশের মসনদ থেকে সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ৷ দ্বিতীয়ত, প্রতিদিন যে একাধিক হিংসার ঘটনা ঘটছে তার থেকে মুক্তি দিতে হবে দেশকে ৷ তৃতীয়ত, নারীদের পাশাপাশি সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করা দরকার ৷ চতুর্থত, নৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে সাংবাদিক থেকে শুরু করে বিরোধী নেতাদের গ্রেফতার করার মতো প্রবণতা সম্পূর্ণ বন্ধ করা দরকার ৷ শেষমেশ 2024 সালের জুলাই মাসে যে সমস্ত হিংসার ঘটনা ঘটেছে সেগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার বলেও মনে করেন তিনি ৷ আর তার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন ৷
ভাষণের একাধিক প্রসঙ্গে শান্তিতে নোবেলজয়ী ইউনূসকে তীব্র আক্রমণ করেন হাসিনা ৷ কখনও তাঁকে সুদখোর, কখনও ডাকাত আবার কখনও ক্ষমতালোভী বিশ্বাসঘাতক এবং দুর্নীতিতে যুক্ত বলে তোপ দাগেন বাংলাদেশের দেশ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী ৷ ইউনূস তাঁর দেশের আত্মায় আঘাত হেনেছেন বলেও অভিযোগ আওয়ামী লীগ নেত্রীর ৷ 12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে নির্বাচন ৷ তবে হাসিনার দল সেই ভোটে নেই ৷ তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছ ইউনূস প্রশাসন ৷ পাশাপাশি ভোটে লড়া হবে না বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনও ৷ এমনই আবহে তোপ দাগলেন হাসিনা ৷
অনুপ্রেরণার মুক্তিযুদ্ধ
এই 'সঙ্কটের সময়' থেকে রেহাই পেতে বাংলাদেশের নাগরিকদের মুক্তিযুদ্ধ থেকে অনুপ্রাণিত হতে বলেন আওয়ামী লীগের প্রধান ৷ তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের জাগ্রত সন্তানরা এই মুহূর্তে একজোট হতে না পারলে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করা ইউনূসদের ক্ষমতা থেকে সরানে অসম্ভব ৷ ভাষণের একটি অংশে আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের সবচেয়ে দরকারি দল হিসেবে অভিহিত করেন হাসিনা ৷ তিনি জানান, একমাত্র তাঁর দলই পারে বাংলাদেশের ধর্মীয় বহুত্ববাদকে বাঁচিয়ে রাখতে ৷
তাঁর বক্তব্যে ফিরে আসে মুক্তিযুদ্ধের কথা ৷ হাসিনা দাবি করেন, চরম আত্মত্যাগ সহ্য করে স্বাধীন হয়েছিল বাংলাদেশ ৷ বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের দেশ আজ পরিণত হয়েছে অপরাধের স্বর্গরাজ্যে ৷ তাঁদের স্বপ্নের মাতৃভূমি আজ সাম্প্রদায়িক শক্তির আঘাতে রক্তাক্ত ৷ গোটা দেশ আজ যেন এক জেলে পরিণত হয়েছে ৷ সর্বত্র ফাঁসির ময়দান বাংলাদেশকে এক মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত করেছে ! চারপাশে এখন শুধু ধ্বংসের চিহ্ন ৷ সর্বদা মানুষ যেন প্রাণে বাঁচতে আর্তনাদ করে চলেছেন ৷
দেশ ছাড়ার কারণ
ভাষণের অন্য একটি অংশে দেশ ছাড়ার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন হাসিনা ৷ তিনি বলেন, "সুপরিকল্পিত চক্রান্ত করে খুনি মুহাম্মদ ইউনূস এবং তাঁর বাংলাদেশে-বিরোধী স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত বন্ধুরা 2024 সালের 5 অগস্ট আমায় দেশ ছাড়া করেছেন ৷ আমি সরাসরি মানুষের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলাম ৷ কিন্তু জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিকে জোর করে দেশ ছাড়া করে গণতন্ত্রকেই নির্বাসিত করা হয়েছে ৷ আর সেই তখন থেকে দেশ সন্ত্রাসের হাতে চলে গিয়েছে ৷" এরপরই তিনি বলেন, "এখন সেই বিশেষ সময় এসেছে যেখানে আমাদের প্রতিটি গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে এক ছাতার তলায় এসে এই অবৈধ সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানোর শপথ নিতে হবে ৷"
নির্বাচনী প্রচার
নির্বাচনী প্রচারের শুরুতেই আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণে জমজমাট বাংলাদেশের রাজনীতি ৷ 12 ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোটের দিন কুড়ি আগে শুক্রবার থেকে শুরু হল প্রচার ৷ শিলেটের সভা থেকে জামাত-ই-ইসলামিকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিএনপির চেয়ারপার্সন তারেক রহমান ৷ আবার বাংলাদেশের উত্তরদিকের জেলা পঞ্চগড়ে বিরাট জনসভা করল নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি ৷ ঢাকায় এনসিপি-সহ দশটি শরিক দলকে নিয়ে 'তারুণ্যের উৎসব 2026' আয়োজন করল জামাত ৷
শিলেটের সভা থেকে খালেদা-পুত্রর অভিযোগ, ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আসতে চাইছে জামাত ৷ কিন্তু দেশের মানুষের এই ফাঁদে পা দেওয়া উচিত নয় বলে জানান 17 বছর পর ইংল্যান্ড থেকে সদ্য দেশে ফেরা তারেক ৷ তাঁর প্রতিশ্রুতি, নির্বাচনে জয় পেলে বিএনপি বাংলাদেশের নারী থেকে শুরু করে যুবকদের জন্য় কাজ করবে ৷ বাংলাদেশ যাতে আত্মনির্ভর দেশ হয়ে উঠতে পারে সেই চেষ্টা করবে ৷ তাঁর কথায়, "আমাদের এমন এক দেশ তৈরি করতে হবে যেখানে সকলের ভোটাধিকার থাকবে ৷ আর সেই দেশ হবে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর ৷"