নতুন পাসপোর্টের আবেদন জানিয়ে দ্বিতীয় চিঠি হাসিনার আইনজীবীর, উত্তাপ বাড়ছে বাংলাদেশে
Sheikh Hasina New Passport Plea: ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরতে মরিয়া শেখ হাসিনা ৷ তাই তিনি নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র চাইছেন ৷
By ANI
Published : November 20, 2026 at 3:53 PM IST
ঢাকা (বাংলাদেশ), 20 নভেম্বর: নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) পাওয়ার চেষ্টা নতুন করে শুরু করলেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ তাঁর আইনি প্রতিনিধি লন্ডনের ‘ম্যাট্রিক্স চেম্বার্স’-এর স্টিভেন পাউলস কেসি বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাছে এই নিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন ৷ এই চিঠির সঙ্গে হাসিনার সই করা একটি অনুমোদনপত্রও দেওয়া হয়েছে ৷
গতকাল, বৃহস্পতিবার (19 নভেম্বর) এই চিঠি পাঠানো হয়েছে ৷ সেখানে গত 9 নভেম্বর দাখিল করা আবেদনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে ৷ সাংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ হাইকমিশন হাসিনার আবেদন পাওয়ার কথা স্বীকার করলেও আইনি প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি যাচাই করার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছিল ৷
সেই প্রেক্ষিতেই পাউলস কেসি এই আনুষ্ঠানিক অনুমোদনপত্রটি জমা দিয়েছেন । সেকথা উল্লেখ করে চিঠিতে পাউলস কেসি জানিয়েছেন, ‘‘আমরা জরুরি ভিত্তিতে আপনার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম ।’’
হাসিনার তরফে নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংগ্রহের জন্য যে আবেদন করা হয়েছে, সেখানে তাঁকে একজন বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ তিনি যে বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন, সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে । তাঁর জন্মস্থান হিসেবে টুঙ্গিপাড়া এবং জন্মতারিখ হিসেবে 1947 সালের 28 সেপ্টেম্বরের কথা উল্লেখ রয়েছে ।
উল্লেখ্য, হাসিনার এর আগের আবেদন ঢাকার তরফে বাতিল করে দেওয়া হয় ৷ সেই সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর জানিয়েছিলেন, কোনও সন্ত্রাসী বা পলাতক অপরাধীকে বাংলাদেশ পাসপোর্ট দেয় না । বরং তিনি হাসিনার প্রত্যর্পণের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন ৷ প্রত্যর্পণ নিয়ে যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি আছে, সেটাও তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ৷
এই নিয়ে ঢাকার অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন যে হাসিনাকে সাধারণ ভ্রমণের মাধ্যমে নয়, বরং আনুষ্ঠানিক প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ফিরিয়ে আনা হবে ।
এদিকে বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, তাঁকে প্রত্যর্পণের জন্য প্রয়োজনীয় সব আইনি প্রক্রিয়া ঢাকা সম্পন্ন করেছে এবং বিষয়টি এখন নয়াদিল্লির হাতে রয়েছে । ভারত বাংলাদেশকে জানিয়েছে যে প্রত্যর্পণের অনুরোধ বর্তমানে আইনি পর্যালোচনার অধীনে রয়েছে । তবে হাসিনার পাসপোর্ট আবেদনের বিষয়ে বাংলাদেশ কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে ৷
শেখ হাসিনা 15 বছরেরও বেশি সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন ৷ 2024 সালের গণবিক্ষোভের সময় তাঁর সরকারের পতন ঘটে ৷ ওই বছর 5 অগস্ট তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসেন ৷ পরে 2025 সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাঁর অনুপস্থিতিই বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয় । বিক্ষোভ দমনের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত থাকার দায়ে তাঁকে এই সাজা দেওয়া হয় । তবে হাসিনা এই রায়কে অবৈধ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন ।
এর আগে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ঢাকার তৎকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাঁর পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বাতিল করে দিয়েছে । গত কয়েক সপ্তাহ ধরে হাসিনা ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরে আসার কথা জানিয়েছেন ৷ এর জন্য তিনি যেকোনও ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রস্তুত বলেও জানিয়েছেন । সেই কারণেই তিনি নতুন করে পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র পেতে চাইছেন ৷
অন্যদিকে, হাসিনার তরফে বাংলাদেশে ফেরার বার্তা দেওয়ার পর থেকেই সেদেশে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে ৷ বর্তমানে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে হামলা-ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠছে ৷ গত তিনদিনে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গোলমালের জেরে চারজন নিহত হয়েছেন ৷ বিভিন্ন জায়গায় সেনা মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ৷
এই হামলা নিয়ে সমালোচনা করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ৷ বৃহস্পতিবার তিনি বলেছিলেন, ‘‘আর নয় । এই সন্ত্রাসী, অগ্নিসংযোগকারী ও হত্যাকারীদের আমাদের কড়া জবাব দিতেই হবে ।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আমি যখন আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তখন একটি দল দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে... যে দেশে তারা সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে গিয়েছে । সেখানেই তাদের প্রভুরা আছে । তারা সেই প্রভুদের খুশি রাখার জন্য ষড়যন্ত্র করছে ।’’ তারেক রহমান আরও বলেন, ‘‘দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরেও তারা আবারও অগ্নিসংযোগ ও মানুষ হত্যার রাজনীতি শুরু করেছে । তারা মানুষের ওপর হামলা করে তাদের হত্যা করছে ।’’
একই কথা শোনা গিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীরের গলাতেও ৷ শুক্রবার তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘...সন্ত্রাসী ও উগ্রবাদী গোষ্ঠী, এগুলো আসলে ছোট ছোট সন্ত্রাসী দল । আমরা এটি মেনে নিতে পারি না । এতে কি দেশের কোনও ক্ষতি হবে ? বরং, এরা বিলীন হয়ে যাবে । কোনও দেশেই সন্ত্রাসীদের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান গড়ে তোলার সুযোগ নেই৷ এমনটা কখনও হয় না, হবেও না ৷ আর বাংলাদেশে তো একেবারেই নয় ।’’ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকার যেকোনও ধরনের কঠোর ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত বলে তিনি জানিয়েছেন ৷
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