জমি দুর্নীতির আরও এক মামলায় 5 বছরের কারাদণ্ড হাসিনার

জমি দুর্নীতির আরও এক মামলায় 5 বছরের কারাদণ্ড হাসিনার
সম্প্রতি জমি বণ্টন দুর্নীতি মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 21 বছরের কারাবাসের সাজা দিয়েছে আদালত ৷ সোমবার অন্য একটি মামলায় 5 বছরের জেল হাসিনার ৷
By PTI
Published : December 1, 2025 at 2:36 PM IST
ঢাকা, 1 ডিসেম্বর: জুলাই গণঅভ্য়ুত্থানে মানবতা বিরোধী অপরাধে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (ICT-BD) ৷ এবার জমি দুর্নীতি মামলায় তাঁকে 5 বছরের কারাদণ্ডের সাজা শোনাল বাংলাদেশের আদালত ৷ একই মামলায় হাসিনার পাশাপাশি বোন শেখ রেহানাকে 7 বছরের এবং বোনঝি ব্রিটিশ সাংসদ টিউলিপ সিদ্দিকিকে 2 বছরের কারাদণ্ডের সাজা শোনালেন ঢাকার 4 নম্বর বিশেষ আদালতের বিচারপতি মহম্মদ রবিউল আলম ৷
গত 12 জানুয়ারি থেকে 14 জানুয়ারির মধ্যে ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড জেলা কার্যালয়-1-এ হাসিনার বিরুদ্ধে 6টি পৃথক মামলা দায়ের করে অ্যান্টি করাপশন কমিশন (ACC) ৷ বাংলাদেশের সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, এদিন তারই চতুর্থ মামলায় সাজা ঘোষণা করা হল ৷ এসিসি-এর অভিযোগ, রাজধানী ঢাকার পূর্বাচলে নিউটাউন প্রকল্পে প্লট বিতরণে দুর্নীতি করেছেন হাসিনা ৷
হাসিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ক্ষমতায় থাকাকালীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজুক)-এর শীর্ষ আধিকারিকদের সাহায্যে সেক্টর 27-এ 10 কাঠার 6টি প্লট বেআইনিভাবে তাঁর ও পরিবারের বাকি সদস্যদের নামে করে দেন ৷ তালিকায় তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এবং মেয়ে সাইমা ওয়াজেদ পুতুলও রয়েছেন ৷ উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সরকারি ভবন নির্মাণ ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব সামলায় রাষ্ট্র পরিচালিত সংস্থা রাজুক ৷ অভিযোগ, এই সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকদের সাহায্যে সরকারি জমি বণ্টন প্রকল্পে দুর্নীতি করেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷
গত 31 জুলাই এই মামলায় হাসিনা, রেহেনা, জয়, পুতুল এবং টিউলিপ-সহ মোট 29 জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় ৷ গত 27 নভেম্বর এই সংক্রান্ত তিনটি পৃথক মামলায় হাসিনাকে 7 বছর করে মোট 21 বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করে বাংলাদেশের আদালত ৷ সেই সঙ্গে জয় এবং পুতুলকে 5 বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয় ৷
গত 27 নভেম্বর হাসিনার পরিবার ছাড়া আরও 20 জনকে কারাবাসের সাজা দেয় ঢাকার বিশেষ আদালত ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন আবাস মন্ত্রী শরিফ আহমেদ এবং আবাস মন্ত্রকের অন্য আধিকারিকরা ৷ এছাড়া রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকেও মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে ৷ শুধু একজন বাদে বাকিদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডের সাজা হয়েছে ৷ কেবলমাত্র আবাস মন্ত্রকের একজন জুনিয়র আধিকারিক খালাস হয়েছেন এই মামলায় ৷ এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া একজনকে তিনটি মামলার প্রতিটিতে এক বছর করে মোট তিন বছরের কারাবাসের সাজা শোনায় আদালত ৷
2024 সালের 5 অগস্ট ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের চাপে দেশ ছাড়েন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে ভারতে আশ্রয় নেন তিনি ৷ হাসিনার দেশ ছাড়ার তিন দিন বাদে অর্থাৎ 8 অগস্ট প্যারিস থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস ৷ গঠিত হয় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ তিনি হন প্রধান উপদেষ্টা ৷
এরপর মানবতা বিরোধী মামলায় হাসিনাকে ফাঁসির সাজা শোনায় আইসিটি-বিডি ৷ তারপর থেকে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার তোড়জোর শুরু করে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷