'কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়', হাসিনার ফাঁসি প্রসঙ্গে মন্তব্য ইউনূসের; সমালোচনায় প্রাক্তন ভারতীয় কূটনীতিক

'কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়', হাসিনার ফাঁসি প্রসঙ্গে মন্তব্য ইউনূসের; সমালোচনায় প্রাক্তন ভারতীয় কূটনীতিক
গণহত্যার জোড়া মামলায় শেখ হাসিনাকে ফাঁসির সাজা দিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ৷ কিন্তু এই রায় হাস্যকর বলে মনে করছেন প্রাক্তন ভারতীয় কূটনীতিকরা ৷
By PTI
Published : November 18, 2025 at 10:48 AM IST
ঢাকা, 18 নভেম্বর: ক্ষমতা যতই থাকুক, কোনও ব্যক্তি আইনের ঊর্ধ্বে নয় ৷ শেখ হাসিনার ফাঁসির সাজা সম্পর্কে এমনই মন্তব্য বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের ৷ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের (ICT-BD) রায়কে স্বাগত জানিয়ে ইউনূসের বক্তব্য, মৌলিক নীতিকে নিশ্চিত করেছে এই রায় ৷ গণঅভ্যুথানের সময় গণহত্যার জোড়া মামলায় বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সরকারের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ফাঁসির সাজা দিয়েছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ৷
সাজা প্রসঙ্গে একটি বিবৃতিতে ইউনূস বলেন, "বাংলাদেশের আদালতের আজকের স্পষ্ট রায় দেশজুড়ে এবং দেশের বাইরেও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে । দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়ার বিষয়টি একটি মৌলিক নীতিকে নিশ্চিত করে ৷ ক্ষমতা যাই হোক না কেন, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় ।" ট্রাইব্যুনালের এই রায়ে 2024 সালের জুলাই ও অগস্টের আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার মানুষ এবং তাদের পরিবার ন্যায় পেয়েছে বলেও জানান ইউনূস ৷
বিবৃতিতে ইউনূস আরও বলেন, "বছরের পর বছর ধরে নিপীড়নের ফলে দেশের গণতন্ত্র ভেঙে পড়েছিল ৷ বর্তমানে আমরা গণতন্ত্রের সেই ভিত্তি পুনুর্নিমাণ করছি ৷ তরুণ প্রজন্ম এবং শিশুদের প্রতিবাদের একমাত্র হাতিয়ার হল তাদের কন্ঠস্বর ৷ অথচ, প্রতিবাদের সেই ভাষাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ এই অপরাধ বাংলাদেশীদের প্রধান তিন মূল্যবোধ- মর্যাদা, স্থিতিস্থাপকতা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারের পরিপন্থী ৷"
উল্লেখ্য রাষ্ট্রসংঘের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত বছর জুলাইয়ের আন্দোলনে অন্তত 1 হাজার 400 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই প্রসঙ্গে ইউনূস বলেন, "জুলাইয়ের আন্দোলনে 1400 জনেরও বেশি প্রাণহানি ঘটেছে । তাঁদের অনেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সাধারণ নাগরিক ছিলেন ৷ নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কীভাবে প্রাণঘাতী হামলা করে হয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে । এই রায় তাঁদের ন্যায়বিচার দিয়েছে ৷ প্রমাণ করে দিয়েছে আমাদের বিচার ব্যবস্থা অপরাধীদের শাস্তি দেবে ।"
গত বছর 5 অগস্ট গণঅভ্যুথানের পর দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন শেখ হাসিনা ৷ এরপর বাংলাদেশের দায়িত্বে এসেছেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ৷ রায় ঘোষণার আগেই বাংলাদেশের আদালত হাসিনাকে পলাতক বলে ঘোষণা করে ৷ মনে করা হচ্ছে, হাসিনার সঙ্গে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামালও ৷ এদিন তাঁর বিরুদ্ধে ফাঁসির সাজা ঘোষণা হতেই রায়ের তীব্র বিরোধিতা করেছেন মুজিবতনয়া ৷ সমস্ত অভিযোগকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং ভিত্তিহীন বলে অবিহিত করেছেন হাসিনা ৷
এখনও উত্তপ্ত বাংলাদেশ
এদিকে সোমবার আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের রায় ঘোষণার আগেই রবিবার রাত থেকে অশান্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের রাজধানী ৷ শহরের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে ৷ অশান্তির আগুনে পুড়েছে একাধিক গাড়ি ৷ অন্তর্বর্তী সরকারের এক উপদেষ্টার বাড়ির সামনে থেকে দু'টি তাজা বোমাও উদ্ধার করা হয়েছে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিক্ষোভকারীদের দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ দেয় পুলিশ ৷ ইতিমধ্যেই ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তের দখল নিয়েছে পুলিশ ৷ সচিবালয় থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট-সহ সমস্ত সরকারি ভাবনের বাইরে রয়েছে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা ৷
আদালতের রায় সম্পর্কে ভারতীয় কৃটনীতিকের মন্তব্য
শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আদালতের রায়কে সমালোচনা করেছেন প্রাক্তন ভারতীয় কূটনীতিকর ৷ তাঁর দাবি, ফের মেরুকরণের রাজনীতির পথে হাঁটছে বাংলাদেশ ৷ প্রতিবেশী দেশটির স্থিতিশীলতা এবং সুরক্ষার জন্য যা শুভ লক্ষণ নয় ৷ বাংলাদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসাবে 2003 থেকে 2006 সাল পর্যন্ত দায়িত্ব সামলেছেন প্রবীণ কূটনীতিক বীণা সিক্রি ৷ আন্তর্জতিক অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷
প্রাক্তন এই কূটনীচিকের দাবি, "শুধুমাত্র 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধপরাধীদের বিচারের জন্য এই আদালতকে নিযুক্ত করা হয়েছিল ৷ তাহলে কীভাবে এই আদলত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিচারের বৈধতা পায় ? কোন আইনের আওতায় তারা আইসিটি-এর প্রধান লক্ষ্য বদলে দিয়েছে ?" সেই সঙ্গে ব্যঙ্গ করে তিনি বলেন, "এটি একটি ক্যাঙ্গারু আদালত ছাড়া আর কিছু নয় ৷" বীণা সিক্রির অভিযোগ, এই রায় সম্পূর্ণ বেআইনি ৷
ঢাকার আশুলিয়ায় ছ'জনকে পুড়িয়ে হত্যা এবং চানখাঁরপুল এলাকায় ছ'জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় দোষী প্রমাণিত হওয়ার পর সোমবার দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফাঁসি দেয় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল ৷ একইসঙ্গে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালেরও ফাঁসির সাজা শোনায় এই ট্রাইব্যুনাল ৷