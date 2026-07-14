'আইন মেনে ব্যবস্থা', হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের সাজা বহাল নিয়ে বার্তা ভারতের

'আইন মেনে ব্যবস্থা', হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের সাজা বহাল নিয়ে বার্তা ভারতের
চলতি বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরতে পারেন শেখ হাসিনা ৷ তাঁকে স্বাগত জানালেও তাঁর শাস্তি বহাল থাকবে বলে জানিয়ে দিয়েছে সরকার ৷
By PTI
Published : July 14, 2026 at 10:23 PM IST
ঢাকা, 14 জুলাই: দেশে ফিরলে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি হতেই হবে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের যে আদেশ দিয়েছে তা মেনে নিতে হবে ৷ মঙ্গলবার আওয়ামী লীগ নেত্রীর বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনা নিয়ে এমনটাই জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার ৷
সোমবার বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, হাসিনা দেশে ফিরলেই তাঁকে জেলে পাঠানো হবে ৷ সূত্রের খবর, মুজিবুর-কন্যা শেখ হাসিনা আসন্ন ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকায় ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ৷ 2024 সালের 5 অগস্ট গণঅভ্যুত্থানের জেরে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন হাসিনা ৷ তারপর থেকে তিনি ভারতের আশ্রয়েই রয়েছেন ৷
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে নয়া সরকার গঠন হয়েছে ৷ এই নতুন সরকারও হাসিনাকে দেশে ফেরানোর জন্য ভারতের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছে ৷ এই টানাপোড়েনের মধ্যে ভারতের তরফে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রনধীর জয়সওয়াল বলেন, "এই বিষয়ে আমাদের অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷ যে কোনও প্রত্যর্পণের বিষয়ই আইনি ইস্যু ৷ সেভাবেই বিষয়টিকে বিবেচনা করা হবে ৷"
এদিকে মঙ্গলবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা তাঁর (শেখ হাসিনা) এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাচ্ছি ৷ একই সঙ্গে ন্যায়বিচারও নিশ্চিত করা হবে ৷ তিনি যে অপরাধ করেছেন, তার জন্য তাঁর মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকবে, মানুষ সেটাই চায় ৷ এক্ষেত্রে তাঁর এই ফাঁসির সাজা কার্যকর করা হবে, কারণ মানুষ সেটা দেখতে চায় ৷" বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম 'দ্য ডেলি স্টার' জাহেদের উদ্ধৃতি তুলে জানিয়েছে, "হাসিনাকে বিশ্বের সবচেয়ে ভালো আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বলবেন ৷"
গত বছরের নভেম্বরে মানবতা বিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন শেখ হাসিনা এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল ৷ এরই সঙ্গে বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকেও ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়েছে ৷ রাজসাক্ষী হওয়ায় পুলিশের প্রাক্তন আইজি চৌধুরী আবদুল্লা আল মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে এই ট্রাইবুনাল ৷ ঢাকার আশুলিয়ায় ছ'জনকে পুড়িয়ে হত্যা এবং চানখাঁরপুল এলাকায় ছ'জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় হাসিনাদের ফাঁসির সাজা দিয়েছে আদালত ৷ কিন্তু এই বিচারপর্ব হয়েছে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতেই ৷
এই মৃত্যুদণ্ডের সাজা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জাহেদ জানান, আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল স্বচ্ছ থাকবে এবং তার কাজকর্ম ভিডিয়ো কভারেজ সম্প্রচারের মাধ্যমে যে কেউ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন ৷" তিনি আরও বলেন, "তিনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে, তিনি কোনও অপরাধ করেননি এবং সেই প্রেক্ষিতে আদালত যদি তাঁর শাস্তি ফের পুনর্বিবেচনা করে তাঁকে অন্য শাস্তি দেয় বা তাঁকে খালাস করে, তাহলে সেটাও হতে পারে ৷" অন্য একটি প্রসঙ্গে জাহেদ বলেন, "প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলি তাঁর ফিরে আসায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে না ৷ দিল্লি ঢাকার সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা করবে ৷"
ফাঁসির সাজা ঘোষণার পরপরই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের গঠন থেকে শুরু করে তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছিলেন মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনা ৷ একইসঙ্গে তৎকালীন মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসনকে অগতান্ত্রিক বলেও অভিহিত করেন তিনি ৷ নিজেকে নির্দোষ দাবি করে হাসিনা জানান, তিনি যাতে যথাযথ বিচার পেতে পারেন তার বন্দোবস্তই করা হয়নি ৷ তাঁর স্পষ্ট কথা, আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ তিনি বা কোনও রাজনৈতিক নেতা দেননি ৷
সে সময় হাসিনার অভিযোগ ছিল, তাঁকে যেভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ৷ পক্ষপাতদুষ্টের মতো আচরণ করেছে ট্রাইবুনাল ৷ ইউনূস সরকারে এমন কয়েকজন মানুষ আছেন, যাঁরা সবসময় অন্যদের প্রাণে মেরে ফেলতে উদ্যত ৷ এমন ব্যক্তিদের মধ্যে থাকা খুনে মানসিকতাই এই রায়ের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে ৷ আর এসবই করা হয়েছে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগকে চিরতরে ধ্বংস করে দিতে ৷