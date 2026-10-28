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আওয়ামী লীগকে মুছে ফেলতে নেতা-কর্মীদের গণহারে গ্রেফতার, তারেক সরকারকে বিঁধলেন হাসিনা

Bangladesh Ousted PM Sheikh Hasina: তারেক রহমানের সরকার তাঁর আওয়ামী লীগকে মুছে ফেলতে দলের নেতা-কর্মীদের গণহারে গ্রেফতারি শুরু করেছে, অভিযোগ শেখ হাসিনার ।

Bangladesh ousted prime minister Sheikh Hasina
বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ফাইল ছবি)
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By PTI

Published : October 28, 2026 at 9:52 AM IST

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ঢাকা, 28 অক্টোবর: তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের উপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে । আওয়ামী লীগকে দেশ থেকে মুছে ফেলার মিশনে নেমেছে তারা, এমনই অভিযোগ করলেন দলনেত্রী শেখ হাসিনা । ব্যাপক তল্লাশি অভিযানের পর গণহারে গ্রেফতারি ও ধৃতদের উপর অত্যাচার নিয়ে বর্তমান বিএনপি সরকারকে আক্রমণ শানালেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ।

মঙ্গলবার মধ্যরাতে আওয়ামী লীগ-এর সোশাল মিডিয়ায় পোস্টে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন, "আজকের বাংলাদেশ গণ গ্রেফতারি, তল্লাশি, নির্যাতন ও মিথ্যা মামলা, বিচার বহির্ভূত হত্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের দেশ হয়ে গিয়েছে । সেখানে কোনও আইন, অধিকার এবং দেশের মানুষের নিরাপত্তা নেই ।"

2024 সালের অগস্টে ছাত্রদের নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থানের চাপে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । এরপর তিনি ভারতে এসে আশ্রয় নেন এবং এখনও আছেন । জুলাই বিপ্লব দমনে তাঁর ভূমিকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছিল মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ।

হাসিনার অনুপস্থিতিতেই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচার হয় এবং কোনও মামলায় ফাঁসির সাজা, আবার কোনও মামলায় আজীবন কারাবাসের সাজা শোনায় আদালত । সেই সাজা তারেক রহমানের সরকারের আমলেও বহাল রয়েছে ।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর অভিযোগ, "সারা দেশে, এমনকী গোপালগঞ্জেও ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চলছে । প্রতিদিন 5-7 হাজার লোককে গ্রেফতার করা হচ্ছে ।" তিনি বাংলাদেশের নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং আইনি অধিকার রক্ষার পক্ষে সওয়াল করেছেন । তাঁর অভিযোগ, "ভোটে কারচুপি করে বাংলাদেশে ক্ষমতায় এসেছে বর্তমান সরকার । এই সরকার এখন দেশ থেকে আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার মিশনে নেমেছে ।"

দেশের অর্থনীতির বেহাল দশা নিয়েও তারেক রহমানের বিএনপি সরকারের কড়া সমালোচনা করে হাসিনা অভিযোগ করেছেন, "দেশের গ্যাসের অভাব, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও সার নেই । এদিকে, দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে । বাড়ছে বেকারত্ব । এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বন্ধ হচ্ছে একের পর এক মিল, কারখানা । দেশে বিনিয়োগের হারও ক্রমহ্রাসমান ।"

দেশ ছাড়ার দ্বিতীয় বছরে চলতি বছরের 5 অগস্ট ভারত থেকে তিনি ঘোষণা করেন, "দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু নিজের দেশের মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হইনি ৷ আমি ফিরলে হয়তো জেলে পাঠানো হবে, খুন করা হবে ৷ তারপরও দেশে ফিরব ৷" ডিসেম্বরেই তিনি বাংলাদেশ ফিরবেন বলেও জানিয়েছেন ৷

এদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হাসিনাকে বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বারবার নয়াদিল্লিকে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক । হাসিনাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে ।

TAGGED:

SHEIKH HASINA ON MASS ARREST
SHEIKH HASINA SLAMS TARIQUE RAHMAN
BANGLADESH POLITICS
শেখ হাসিনার অভিযোগ
বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের গ্রেফতারি

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