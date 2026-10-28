আওয়ামী লীগকে মুছে ফেলতে নেতা-কর্মীদের গণহারে গ্রেফতার, তারেক সরকারকে বিঁধলেন হাসিনা

আওয়ামী লীগকে মুছে ফেলতে নেতা-কর্মীদের গণহারে গ্রেফতার, তারেক সরকারকে বিঁধলেন হাসিনা
Bangladesh Ousted PM Sheikh Hasina: তারেক রহমানের সরকার তাঁর আওয়ামী লীগকে মুছে ফেলতে দলের নেতা-কর্মীদের গণহারে গ্রেফতারি শুরু করেছে, অভিযোগ শেখ হাসিনার ।
By PTI
Published : October 28, 2026 at 9:52 AM IST
ঢাকা, 28 অক্টোবর: তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের উপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে । আওয়ামী লীগকে দেশ থেকে মুছে ফেলার মিশনে নেমেছে তারা, এমনই অভিযোগ করলেন দলনেত্রী শেখ হাসিনা । ব্যাপক তল্লাশি অভিযানের পর গণহারে গ্রেফতারি ও ধৃতদের উপর অত্যাচার নিয়ে বর্তমান বিএনপি সরকারকে আক্রমণ শানালেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ।
মঙ্গলবার মধ্যরাতে আওয়ামী লীগ-এর সোশাল মিডিয়ায় পোস্টে দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন, "আজকের বাংলাদেশ গণ গ্রেফতারি, তল্লাশি, নির্যাতন ও মিথ্যা মামলা, বিচার বহির্ভূত হত্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের দেশ হয়ে গিয়েছে । সেখানে কোনও আইন, অধিকার এবং দেশের মানুষের নিরাপত্তা নেই ।"
আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার বিবৃতিঃ চট্টগ্রামে একজন আইনজীবীকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে খুঁজে বের করে দ্রুত শাস্তি দিতে হবে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। একজন আইনজীবী তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছিল, আর তাকে এভাবে যারা পিটিয়ে হত্যা করেছে তারা সন্ত্রাসী। তারা যেই হোক না কেন শাস্তি তাদের পেতেই হবে। অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলকারী ইউনূস সরকার যদি এই সন্ত্রাসীদের শাস্তি দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে তাকেও শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। দেশবাসীর প্রতি আমি আহবান জানাচ্ছি, এই ধরনের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ান। সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। বর্তমান ক্ষমতা দখলকারীরা সর্বক্ষেত্রেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দিতেও ব্যর্থ। সাধারণ মানুষের উপরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এইসব নির্যাতনের তীব্র নিন্দা জানাই। সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের একজন শীর্ষ নেতাকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে, অবিলম্বে তাকে মুক্তি দিতে হবে। চট্টগ্রামে মন্দির পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে মসজিদ, মাজার, গির্জা, মঠ এবং আহমাদিয়া সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি আক্রমণ করে ভাঙচুর ও লুটপাট করে আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আওয়ামী লীগের অগণিত নেতাকর্মী, ছাত্র-জনতা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করার পরে চলছে হামলা-মামলা ও গ্রেফতারের মাধ্যমে হয়রানি। আমি এসব নৈরাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। #Bangaldesh #BangladeshCrisis #SaveBangladesh— Bangladesh Awami League (@albd1971) November 28, 2024
2024 সালের অগস্টে ছাত্রদের নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থানের চাপে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । এরপর তিনি ভারতে এসে আশ্রয় নেন এবং এখনও আছেন । জুলাই বিপ্লব দমনে তাঁর ভূমিকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছিল মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ।
হাসিনার অনুপস্থিতিতেই বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচার হয় এবং কোনও মামলায় ফাঁসির সাজা, আবার কোনও মামলায় আজীবন কারাবাসের সাজা শোনায় আদালত । সেই সাজা তারেক রহমানের সরকারের আমলেও বহাল রয়েছে ।
আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর অভিযোগ, "সারা দেশে, এমনকী গোপালগঞ্জেও ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চলছে । প্রতিদিন 5-7 হাজার লোককে গ্রেফতার করা হচ্ছে ।" তিনি বাংলাদেশের নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং আইনি অধিকার রক্ষার পক্ষে সওয়াল করেছেন । তাঁর অভিযোগ, "ভোটে কারচুপি করে বাংলাদেশে ক্ষমতায় এসেছে বর্তমান সরকার । এই সরকার এখন দেশ থেকে আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার মিশনে নেমেছে ।"
দেশের অর্থনীতির বেহাল দশা নিয়েও তারেক রহমানের বিএনপি সরকারের কড়া সমালোচনা করে হাসিনা অভিযোগ করেছেন, "দেশের গ্যাসের অভাব, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও সার নেই । এদিকে, দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে । বাড়ছে বেকারত্ব । এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বন্ধ হচ্ছে একের পর এক মিল, কারখানা । দেশে বিনিয়োগের হারও ক্রমহ্রাসমান ।"
দেশ ছাড়ার দ্বিতীয় বছরে চলতি বছরের 5 অগস্ট ভারত থেকে তিনি ঘোষণা করেন, "দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু নিজের দেশের মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হইনি ৷ আমি ফিরলে হয়তো জেলে পাঠানো হবে, খুন করা হবে ৷ তারপরও দেশে ফিরব ৷" ডিসেম্বরেই তিনি বাংলাদেশ ফিরবেন বলেও জানিয়েছেন ৷
এদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হাসিনাকে বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বারবার নয়াদিল্লিকে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক । হাসিনাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে ।