সৌদি-হুথি সংঘাত তীব্র; রিয়াধ বিমানবন্দরে হামলায় মৃত 12, আহত 300-র বেশি

সৌদি-হুথি সংঘাত তীব্র; রিয়াধ বিমানবন্দরে হামলায় মৃত 12, আহত 300-র বেশি
Trump on Riyadh Airport Attack: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, হুথিদের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের চালানো হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের অংশ নেওয়া উচিত কি না, তা তিনি বিবেচনা করছেন ।
Published : October 11, 2026 at 8:41 AM IST
রিয়াধ (সৌদি আরব), 11 অক্টোবর: সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলা ৷ ঘটনায় নিহত অন্তত 12 এবং 300 জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন ৷ রবিবার ভোরে এমনটাই জানিয়েছে দেশটির অসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ৷ সৌদি-নেতৃত্বাধীন জোট এই হামলার জন্য প্রতিবেশী ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীদের দায়ী করেছে ।
ইরান-কেন্দ্রিক সংঘাতের বিস্তৃতির ফলে হুথি ও সৌদি-সমর্থিত ইয়েমেনি সরকারি বাহিনীর মধ্যে লড়াইয়ের তীব্রতা বেড়েছে ৷ এই প্রেক্ষাপটে কোনও উপসাগরীয় আরব দেশে এটিই ছিল সবচেয়ে বেশি প্রাণঘাতী হামলা ।
The United States strongly condemns the recent attacks on the Kingdom of Saudi Arabia by the terrorist Houthis, including today’s strike on King Khalid International Airport in Riyadh that took numerous innocent lives, including an American citizen. These reprehensible attacks demonstrate a blatant disregard for innocent civilian life. They must stop now. We stand with the Kingdom of Saudi Arabia and its people and extend our condolences to the victims and their families.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 10, 2026
আঞ্চলিক এক অধিকর্তা সংবাদসংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানান, একটি ক্ষেপণাস্ত্র কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের জন্য থাকা 3 ও 4 নম্বর টার্মিনালের কমপ্লেক্সে আঘাত হানে ।
সৌদি কর্তৃপক্ষের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিহতদের মধ্যে চারজন সৌদি নাগরিক ছাড়াও দু'জন বাংলাদেশি, একজন করে প্যালেস্তেনীয়, মার্কিন, মিশরীয়, জর্ডানিয়ান, সিরীয় এবং সুদানি নাগরিক রয়েছেন । আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে ।
হামলার পর সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ফুটেজে বিমানবন্দরের বাইরে অন্তত একটি অ্যাম্বুলেন্স ও অন্য একটি গাড়ি দেখা গিয়েছে ।
হুথিদের বিরুদ্ধে হামলায় যোগ দেওয়া নিয়ে ট্রাম্প
গত এক সপ্তাহে রিয়াধের এই বিমানবন্দরটিতে হওয়া একাধিক হামলার মধ্যে এটি সর্বশেষ ঘটনা । ধারণা করা হচ্ছে, এই হামলার ফলে সৌদি আরব তার মিত্র দেশগুলির (যার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম) উপর সামরিক সহায়তার জন্য চাপ বাড়াবে, কারণ দেশটি এতদিন হুথিদের সঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধ এড়ানোর চেষ্টা করে আসছিল ।
হামলার পরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের চালানো হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের যোগ দেওয়া উচিত কি না, তা তিনি খতিয়ে দেখছেন । তাঁর কথায়, "আমরা হয়ত যোগ দিতে পারি । বিষয়টি বিবেচনা করব । সবে হামলার খবর পেয়েছি । তাই দ্রুত পদক্ষেপ নেব ।"
'I WILL BE SPEAKING TO HIM [MBS]' — Trump on HOUTHI ATTACK on RIYADH AIRPORT 'What happened in SAUDI ARABIA is NOT ACCEPTABLE!' https://t.co/oqhyOXqHuD— RT (@RT_com) October 11, 2026
ট্রাম্প পরে জানান, তিনি ক্রাউন প্রিন্স মহম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে কথা বলার পরিকল্পনা করছেন ৷ বলেন, "সৌদি আরবে যা ঘটেছে, গ্রহণযোগ্য নয় ।" যুক্তরাষ্ট্র এতে জড়িয়ে পড়তে পারে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, "আমরা বিষয়টি দেখব ।"
মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে স্বীকার করেন, এই হামলায় একজন মার্কিন নাগরিক নিহত হয়েছেন এবং তিনি এই হামলার নিন্দা জানান ।
তিনি বলেন, "এই নিন্দনীয় হামলা নিরপরাধ অসামরিক মানুষের জীবনের প্রতি চরম অবজ্ঞার প্রমাণ। এসব এখনই বন্ধ হওয়া উচিত ।"
যুদ্ধাপরাধ
হুথিদের বিরুদ্ধে লড়াইরত সৌদি-নেতৃত্বাধীন জোট এই হামলার জন্য তাদেরই দায়ী করেছে ৷ তারা এটিকে পুরোদস্তুর যুদ্ধাপরাধ হিসেবে অভিহিত করে কঠোর জবাব দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে । কারণ, বিমানবন্দরটিতে কোনও সামরিক ব্যবস্থা নেই ।
যদিও বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও বিবৃতি পাওয়া যায়নি । এর আগে শনিবারই তারা হুথি-নিয়ন্ত্রিত ইয়েমেনের রাজধানী সানার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলার জন্য সৌদি আরবকে দায়ী করেছিল ।
চলতি সপ্তাহেই কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলার দাবি করেছিল হুথিরা ৷ সেই হামলায় একজন পাইলট-সহ তিনজন সৌদি নাগরিকের মৃত্যু হয় । সৌদি-নেতৃত্বাধীন জোট হুথিদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকেই সৌদি আরবের অন্যান্য বিমানবন্দর, সামরিক ও তেল পরিকাঠামোর উপর হামলার ঘটনা বেড়ে গিয়েছে ।
#Statement | Follow-up on the attack targeting King Khalid International Airport in Riyadh. #GACA https://t.co/aTPAb8ImDx— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 10, 2026
শনিবার আগেই সৌদি অসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, বিমানবন্দরের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে । বিমানবন্দর এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করে সব প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ পুরো চত্বরের বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফ্লাইট ট্র্যাকার 'ফ্লাইটরাডার24'-এর তথ্য অনুযায়ী, বিমানগুলোকে অন্য গন্তব্যে সরিয়ে নেওয়া হয় । যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা-সহ বিভিন্ন দেশ তাদের নাগরিকদের ওই বিমানবন্দর এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেয় ।
এছাড়া শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, ওমান উপসাগরে একটি যুদ্ধবিমান নিখুঁত লক্ষ্যভেদী অস্ত্র ব্যবহার করে একটি বাণিজ্যিক কার্গো জাহাজকে আঘাত করে অচল করেছে । ইরানি বন্দরগুলিতে নৌ-অবরোধ বজায় রাখার মার্কিন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয় । পানামার পতাকাবাহী জাহাজ 'এমভি ওশান মলিকা' (M/V Ocean Molica) একটি ইরানি বন্দর থেকে রওনা হয়েছিল এবং বারবার সতর্কবার্তা দেওয়া সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করেছিল । সেন্টকম জানিয়েছে, জাহাজটির নাবিক ও কর্মীরা অক্ষত রয়েছেন ।