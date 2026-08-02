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মুহূর্তেই সব শেষ! ভেঙে পড়ল যাত্রীবাহী বিমান, ঝলসে মৃত 13

বিশ্বখ্যাত ঐতিহ্যবাহী 'নাজকা লাইনসে'র কাছে ভেঙে পড়ল পর্যটকবাহী বিমান। যার জেরে প্রাণ হারিয়েছেন দুই পাইলট-সহ অন্তত 13 জন।

PERU PLANE CRASH
বিধ্বস্ত বিমানের ভেঙে পড়া অংশ (এপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 2, 2026 at 10:30 AM IST

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বোগোটা, 2 অগস্ট: দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা! বেড়াতে গিয়ে প্রাণ গেল 13 জনের ৷ শনিবার (স্থানীয় সময়) বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পেরুর নাজকা লাইনসের উদ্দেশে টেকঅফের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটি ভেঙে পড়ে। পর্যটকবাহী ওই বিমান ভেঙে পড়তেই 13 জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে ৷ মৃতদের মধ্যে রয়েছেন দু'জন পাইলট এবং 11 জন যাত্রী। পেরুর নাজকা প্রদেশ কর্তৃপক্ষ এই মর্মান্তিক খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

পেরুর পরিবহণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে 18 থেকে 54 বছর বয়সি সাতজন ইতালির নাগরিক ৷ 52 বছর বয়সি দু'জন স্পেনের বাসিন্দা এবং 77 ও 78 বছর বয়সি দু'জন জার্মানের। সরকারের দেওয়া একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, অন্য দু'জন মৃতরা হলেন, পাইলট আমেরিকো সালাজার এবং কো-পাইলট ইরেঙ্কা গুয়ানিলো দেল কার্পিও। পেরু প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এ বিষয়ে আরও জানার জন্য পেরুর এয়ারলাইন্স সংস্থা অ্যারোডিয়ানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে ৷

নাজকার পুর সরকার জানিয়েছে, যাত্রীদের নিয়ে ওই বিমানটি পেরুর ইকা শহরের পিসকো বিমানবন্দর থেকে পর্যটকদের নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। এটি ছিল একটি সাইটসিয়িং উড়ান, যার উদ্দেশ্য ছিল ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকাভুক্ত নাজকা লাইনস আকাশপথ থেকে পর্যটকদের দেখানো।

মরুভূমির বুকে তৈরি প্রাচীন বিশালাকার জিওগ্লিফের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত এই এলাকা। আকাশপথে উড়ে নাজকা লাইন্স দেখাই পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। পেরুর এয়ারলাইন্স সংস্থা অ্যারোডিয়ানার ওই বিমানটি যাত্রা শুরু করার মাত্র ক'য়েক মিনিটের মধ্যেই কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরবর্তীতে নাজকা শহর থেকে প্রায় 6 কিলোমিটার দূরে 'পুয়েবলো ভিয়েজো' মরু এলাকায় বিমানটি ভেঙে পড়ে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বিমানটি ভেঙে পড়ার পর আগুন ধরে যায়। ফলে উদ্ধারকারীদের ঘটনাস্থলে পৌঁছতে সমস্যায় পড়তে হয়। বিমান সংস্থাটি ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, তারা গত 14 বছর সেসনা গ্র্যান্ড ক্যারাভান বিমান ব্যবহার করছে ৷ পাশাপাশি, ওই বিমানেই নাজকার উপর দিয়ে আকাশভ্রমণের আয়োজন করে চলেছে ৷ তার মাঝেই এদিন ঘটে যায় বিপত্তি !

পেরুর প্রেসিডেন্ট কেইকো ফুজিমোরি দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, ওই বিমানবন্দরটি 'অস্থায়ীভাবে বন্ধ' করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে ৷ যদিও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

TAGGED:

NAZCA LINES INCIDENT
13 DEAD IN TOURIST FLIGHT CRASH
ভেঙে পড়ল পর্যটকভর্তি বিমান
বিমান ভেঙে মৃত্যু 13 জনের
PERU PLANE CRASH

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