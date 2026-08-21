সোমালিয়ার উপকূলে অস্ত্রবোঝাই জাহাজ ছিনতাই ! 10 নাবিকের 6 জনই ভারতীয়

সোমালিয়ার উপকূলে অস্ত্রবোঝাই জাহাজ ছিনতাই ! 10 নাবিকের 6 জনই ভারতীয়
জাহাজের বর্তমান অবস্থান কী, 10 নাবিকের অবস্থা কেমন এবং তাঁদের উদ্ধারে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে- এখনও কোনও প্রশ্নেরই স্পষ্ট উত্তর মেলেনি ।
Published : August 21, 2026 at 10:20 AM IST
মোগাদিসু (সোমালিয়া), 21 অগস্ট: সোমালিয়ার উপকূলের কাছে ফের জলদস্যু-আতঙ্ক । এবার তুরস্কের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামবোঝাই একটি পণ্যবাহী জাহাজ ছিনতাই করল জলদস্যুরা ৷ আর সেই জাহাজের 10 জন কর্মীর মধ্যে রয়েছেন ছ'জন ভারতীয় । সোমবার সোমালিয়ার পুন্টল্যান্ড উপকূলে জাহাজটি ছিনতাই হওয়ার পর থেকেই উদ্বেগ বাড়ছে ৷ জাহাজের বর্তমান অবস্থান কী, 10 নাবিকের অবস্থা কেমন এবং তাঁদের উদ্ধারে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে- এখনও কোনও প্রশ্নেরই স্পষ্ট উত্তর মেলেনি ৷
সোমালিয়ার পুন্টল্যান্ড প্রশাসনের এক আধিকারিকের তথ্য উদ্ধৃত করে এই ঘটনার কথা জানিয়েছে সংবাদসংস্থা এপি ৷ জানা গিয়েছে, ক্যামেরুনের পতাকাবাহী পণ্যবাহী জাহাজ এমভি লুতুফ সোমবার পুন্টল্যান্ডের আইল জেলার মারাইয়া উপকূল থেকে প্রায় সাড়ে তিন নটিক্যাল মাইল দূরে থাকাকালীন জলদস্যুদের হাতে চলে যায় । জাহাজটিতে তুরস্কের অস্ত্র এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম ছিল ।
শুধু অস্ত্র নয়, জাহাজে যোগাযোগ এবং স্যাটেলাইট-সংক্রান্ত সরঞ্জামও ছিল বলে জানা গিয়েছে । রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম মোগাদিশুতে তুরস্কের একটি সামরিক প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল । ফলে ঘটনাটি শুধু জলদস্যু হামলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অস্ত্রের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে । তবে তুরস্কের সরকারি কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও এই ঘটনায় কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।
সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ জাহাজের কর্মীদের নিয়ে । 10 জনের ওই দলে রয়েছেন ছ'জন ভারতীয় নাগরিক, এক জন তুর্কি, এক জন জর্জিয়ার নাগরিক এবং দুই জন সার্বিয়ান নিরাপত্তারক্ষী । অর্থাৎ মোট কর্মীদলের অর্ধেকেরও বেশি ভারতীয় । তাঁদের নাম বা পরিচয় এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি । তাঁদের বর্তমান শারীরিক অবস্থাও জানা যায়নি ।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রায় আট জন জলদস্যু জাহাজটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর সেটিকে পুন্টল্যান্ডের ডাঙ্গোরোয়ো জেলার গারমাল উপকূলের দিকে নিয়ে যায় । ওই জলদস্যুদের সঙ্গে অতীতে জাহাজ ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত একটি গোষ্ঠীর যোগ রয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে । গত 26 এপ্রিল এমভি সোয়ার্ড নামে একটি জাহাজ ছিনতাইয়ের ঘটনায় যে জলদস্যুরা জড়িত ছিল, তাদের সঙ্গে এই দলের যোগাযোগ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ।
জাহাজটির গতিবিধির উপরে নজর রাখতে তৎপর হয় তুরস্ক । পরে তুরস্কের মালিকানাধীন দু’টি জাহাজ ছিনতাই হওয়া জাহাজটির কাছে পৌঁছয় । আকাশপথে নজরদারি শুরু হয় হেলিকপ্টার এবং ড্রোনের মাধ্যমে । পরিস্থিতি যে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, এই তৎপরতাতেই তার ইঙ্গিত মিলেছে ।
এর মধ্যেই মঙ্গলবার ঘটে আরও একটি ঘটনা । সোমালি আধিকারিকের দাবি, একটি ছোট নৌকায় করে দু'জন ব্যক্তি ছিনতাই হওয়া জাহাজটির কাছে যায় । তারা জাহাজে ‘খাত’ পৌঁছে দেয় । সোমালিয়ায় বহুল ব্যবহৃত এই উদ্ভিদজাতীয় উত্তেজক চিবিয়ে খাওয়া হয় । কিছু ক্ষণ পরে নৌকাটি উপকূলের দিকে ফিরে যায় ।
এর পরেই আকাশপথে হামলার খবর সামনে আসে । ওই নৌকা উপকূলে ফিরে যাওয়ার পর বিমান হামলায় চার জন নিহত এবং আরও দু'জন আহত হয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে । কিন্তু হামলাটি কারা চালিয়েছিল, কেন চালানো হয়েছিল এবং নিহতদের মধ্যে জলদস্যু ছিল কি না, কোনওটাই স্বাধীন ভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি । ফলে এই হামলাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন রহস্য ।
এখন মূল প্রশ্ন, কোথায় রয়েছে এমভি লুতুফ ? জাহাজের নিয়ন্ত্রণ কি এখনও জলদস্যুদের হাতে ? 10 জন নাবিকই বা কোন পরিস্থিতিতে রয়েছেন ? আর জাহাজে থাকা তুরস্কের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামের কী হয়েছে ? এই সব প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা ।
ঘটনার গুরুত্ব ভারতের কাছেও কম নয় । কারণ জাহাজের 10 জন কর্মীর মধ্যে ছ'জনই ভারতীয় । তবে এখনও পর্যন্ত ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এই ঘটনা নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি । ফলে ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা, তাঁদের অবস্থান কিংবা তাঁদের উদ্ধারের বিষয়ে দিল্লি কী ধরনের পদক্ষেপ করছে, তা স্পষ্ট নয় ।
সোমালিয়ার উপকূলে জলদস্যু হামলা নতুন ঘটনা নয় । গত এক দশকে আন্তর্জাতিক নৌ-টহল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জেরে এই ধরনের হামলা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছিল । কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ওই অঞ্চলে ফের জাহাজ ছিনতাইয়ের ঘটনা সামনে আসায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে । তার মধ্যেই এবার তুরস্কের অস্ত্রবোঝাই জাহাজ, জলদস্যুদের নিয়ন্ত্রণ এবং ছ'জন ভারতীয় নাবিকের উপস্থিতি ঘটনাটিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে ।