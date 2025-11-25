চিন্ময়কৃষ্ণের পর ফের বন্দি বাউল আবুল সরকার, ইউনূস প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব বাংলাদেশের বিশিষ্টরা
ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন বাংলাদেশের এক বাউল পালাকার ৷ তিনি এখন জেলে বন্দি ৷ এই ঘটনার সমালোচনা করেছেন দেশের বিশিষ্টরা ৷
Published : November 25, 2025 at 2:57 PM IST
ঢাকা, 25 নভেম্বর: বিশিষ্ট বাউলের গ্রেফতারিতে উত্তাল বাংলাদেশ ৷ নাগরিক সমাজের বহু বিশিষ্টরা গ্রেফতারির তীব্র নিন্দা করেছেন ৷ মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত দেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসনের নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা ৷
গানের মাধ্যমে অন্য ধর্মের ভাবাবেগে আঘাত হেনেছেন বাউল আবুল সরকার ৷ এই অভিযোগে গত 19 নভেম্বর রাতে তাঁকে প্রথমে আটক করা হয় ৷ পরে তাঁকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করে পুলিশ ৷ বিচারক তাঁর কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ তিনি এখন জেলবন্দি ৷ এর আগে ইসকনের প্রাক্তন সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার করার ঘটনায় ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধেছিল বাংলাদেশে ৷ তিনি এখনও কারাবন্দি ৷
বাউল আবুল সরকারের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গত কয়েকদিন ধরে রাস্তায় নামছেন তাঁর বহু অনুগামী ৷ তাঁদের উপরও হামলা চালিয়েছে একটি সম্প্রদায়ের মানুষ ৷ বাউল সম্প্রদায়ের উপর একের পর এক হামলার ঘটনার ইউনূস প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা ৷
তাঁদের অভিযোগ, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে দেশে ধর্মীয় হিংসার ঘটনা বেড়ে চলেছে ৷ এই সংক্রান্ত একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন দেশের 250 জন বিশিষ্ট নাগরিক ৷ ওই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "জুলাই বিপ্লবের পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কট্টরবাদ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে ৷" এর জন্য নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীকে দায়ী করা হয়েছে ৷ সারা দেশে 'ইসলামের একমাত্র এজেন্ট' হিসেবে তাদের উত্থান হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে ৷
বিশিষ্ট নাগরিকদের বক্তব্য, "দু'শোরও বেশি মন্দির ভেঙে ফেলা, অগণিত মানুষকে মুরতাদ-কাফির-শাতিম হিসাবে ঘোষণা, দেহ পুড়িয়ে দেওয়া, রাস্তাঘাটে জবরদস্তি বাউল ও ফকিরদের চুল কেটে দেওয়া, মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঘোরাফেরা নিয়ে অহেতুক হেনস্তা করা এবং নৃত্য-গীত-নাটক এমনকী খেলাধুলো ও মেলার মতো অনুষ্ঠানে গণ্ডগোল করার ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ ভিন্ন বিশ্বাস ও মতাদর্শের মানুষকে মুছের ফেলার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এইসব করা হচ্ছে ৷"
বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে অন্যতম অর্থনীতির অধ্যাপক অনু মহম্মদ এবং অধ্যাপক শলিমুল্লাহ খান জানিয়েছেন, যাঁদের উপর দেশের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ভার দেওয়া হয়েছিল, তাঁরাই ভাঙচুর ও হিংসার ঘটনায় যথপোযুক্ত পদক্ষেপ করছেন না ৷ বরং তাঁরাই নেপথ্যে থেকে হিংসার ঘটনায় মদত দিচ্ছেন ৷ এই ঘটনাগুলিতে তাঁদের নীরবতাই তার প্রমাণ দিচ্ছে ৷ বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (এএসকে) একটি বিবৃতিতে বাউল আবুল সরকার ও তাঁর অনুগামীদের উপর আক্রমণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ৷
জার্মানের বার্লিনে অবস্থিত নজরদারি সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, এই ধরনের হিংসার ঘটনা বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করছে ৷ দেশের বিশিষ্ট কবি ও সমাজকর্মী ফরহাদ মজহার একটি প্রতিবাদ সভায় অংশ নিয়ে দাবি করেন, বাংলাদেশে একটি নয়া ধরনের ধর্মীয় ফ্য়াসিবাদের জন্ম হয়েছে ৷ আওয়ামী লীগ সরকারের কট্টর সমালোচক মজহার বলেন, "তাঁকে (আবুল সরকার) গ্রেফতার করার অর্থ আমায় গ্রেফতার করা ৷ এটা মেনে নিতে পারছি না ৷" তিনি ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী উপদেষ্টাদের মধ্যে এক সদস্যের স্বামীও ৷
গত বুধবার বাংলাদেশের পশ্চিম মাদারিপুরের মানিকগঞ্জে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন বাউল আবুল সরকার ৷ সেখান থেকে তাঁকে আটক করে দেশের গোয়েন্দা দফতর ৷ অভিযোগ, তিনি ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছেন এবং হিংসার ঘটনা ঘটানোর জন্য উসকানি দিয়েছেন ৷ তাঁকে মানিকগঞ্জে সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হয় ৷ বিচারক তাঁকে কারাবাসের নির্দেশ দেন ৷
এর দু'দিন পর রবিবার তৌহিদী জনতার ব্যানেরে কয়েকজন আবুল সরকারের অনুগামী বাউল শিল্পীদের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটে রাজধানী ঢাকার উত্তরের শহরাঞ্চলে ৷ সংঘর্ষের ঘটনায় শিল্পীদের মধ্যে চারজন আহত হয়েছেন ৷