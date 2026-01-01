সুইৎজারল্যান্ডের বারে ভয়াবহ আগুন, বর্ষবরণের রাতে পুড়ে মৃত বহু

সুইৎজারল্যান্ডের বারে ভয়াবহ আগুন, বর্ষবরণের রাতে পুড়ে মৃত বহু
শীতের বরফে স্কি করা থেকে শুরু করে মরশুমের চিরাচরিত খেলাধুলোর জন্য জনপ্রিয় সুইৎজারল্যান্ডের এই শহর ৷ বর্ষবরণের রাতে হঠাৎ বিপর্যয় নেমে এল ৷
Published : January 1, 2026 at 7:20 PM IST
ক্রান্স-মনটানা (সুইৎজারল্যান্ড), 1 জানুয়ারি: বর্ষবরণের আনন্দ যে এভাবে ছারখার হয়ে যাবে, তা স্বপ্নেও ভাবেনি কেউ ৷ নববর্ষের রাতে উৎসবে মেতেছিল সুইৎজারল্যান্ডের বিখ্যাত রিসর্ট শহর ক্রান্স-মনটানা ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, হঠাৎ বিকট বিস্ফোরণের শব্দ হয় ৷ মুহূর্তের মধ্যে একটি বারে আগুন লেগে যায় ৷ শীতের রাতে এই ভয়াবহ আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে বহু মানুষের ৷ আহতের সংখ্যা প্রায় 100-রও বেশি ৷ তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷
রিসর্ট টাউনের ওই বার-রেস্তোরাঁয় বিদেশিরাও ছিলেন ৷ তখন সবে নতুন বছরের সূচনা হয়েছে ৷ সেই আনন্দে সবাই বুঁদ ৷ পার্টি চলছে জোরকদমে ৷ তার মধ্যে আচমকা এই দুর্ঘটনা ৷ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হেলিকপ্টার ও অ্যাম্বুল্যান্স ৷ ওয়েবসাইটে ক্রান্স-মনটানা প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই বারটিতে একসঙ্গে 300 জন লোক থাকতে পারেন ৷ ছাদে জমায়েত করতে পারেন আরও 40 জন ৷ তবে দুর্ঘটনার সময় সেখানে কতজন ছিলেন তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷
দু'জন মহিলা ফ্রান্সের একটি সংবাদমাধ্যমকে জানান, বারের এক কর্মী এক মহিলা কর্মীকে কাঁধে নিয়ে বারে প্রবেশ করেন ৷ ওই মহিলার হাতে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি ছিল ৷ ওই মোমবাতি থেকে বারের কাঠের সিলিংয়ে আগুন ধরে যায় ৷ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সেই আগুন ৷ কিছুক্ষণের মধ্যে কাঠের সিলিং ভেঙে পড়ে ৷ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আগুন ৷
ওই বারের বেসমেন্টে একটি নাইটক্লাব রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ আগুন লাগার পর উপস্থিত সকলে প্রাণ বাঁচাতে দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দেন ৷ নাইটক্লাবের সরু একটি সিঁড়ি-পথ বেয়ে বেরিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করতে থাকে ৷
আরেক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, আগুনের লেলিহান শিখা থেকে প্রাণ বাঁচাতে লোকজন বারের জানলা ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিল ৷ তখন কয়েকজন গুরুতর জখম হন ৷ অন্যদিকে, আতঙ্কিত অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের উদ্ধারে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে শুরু করেন ৷ বারের মধ্যে ধোঁয়া আর আগুনের শিখায় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে স্মতিচারণ করেন এক তরুণ ৷ তিনি জানান, ওই ধোঁয়া ও আগুনের মধ্যে প্রায় 20 জন বার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ ঠিক যেন ভয়ের সিনেমার মতো রুদ্ধশ্বাস দৃশ্য তিনি চোখের সামনে দেখছিলেন ৷
ভালাইস ক্যান্টন পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, লে কনস্টেলেশন বারের এই অগ্নিকাণ্ডে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ এখন মৃতদের শনাক্তকরণের কাজ চলছে ৷ পাশাপাশি পরিবারদেরও খবর দেওয়া হচ্ছে ৷ পুলিশ আধিকারিক বলেন, "এখনই সঠিক সংখ্যা এবং নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না ৷ আরেকটু সময় লাগবে ৷" কী থেকে এমন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হল, সেই কারণও জানা যায়নি ৷
এই এলাকাটি স্কি-র জন্য জনপ্রিয় ৷ সুইৎজারল্যান্ডের আল্পস পর্বতমালার 3 হাজার মিটার (1.86 মাইল) উচ্চতায় অবস্থিত ক্রান্স-মনটানায় শীতকালে বহু স্কি-প্রিয় মানুষের ভিড় জমে ৷ শীতকালে প্রচলিত খেলাধুলোর জন্য বহু পর্যটক এখানে আসেন ৷ এই শীতে এমন অগ্নিকাণ্ডে বড় ধাক্কা খেল স্কি-রিসর্ট টাউন ক্রান্স-মনটানা ৷