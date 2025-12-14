পরীক্ষা চলার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকবাজের হামলা, মৃত 2

পরীক্ষা চলার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকবাজের হামলা, মৃত 2
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পরপর গুলি ৷ মৃত 2 ৷ আহতের সংখ্যা 8 ৷ ঘটনার নিন্দায় সরব মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ সন্দেহভাজনকে খুঁজছে পুলিশ ৷
Published : December 14, 2025 at 8:48 AM IST
নিউইয়র্ক, 14 ডিসেম্বর: পরীক্ষা চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকবাজের হামলা ৷ মৃত্যু দু'জনের ৷ ঘটনায় আহত হয়েছে আটজন ৷ সন্দেহভাজনের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শনিবার নিউ ইয়র্কের ব্রাউন ইউনিভার্সিটির আইভি লিগ ক্যাম্পাসে গুলি চালায় এক ব্যক্তি ৷ সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল ৷
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিকদের জানান যে, তাঁকে গুলি চালানোর ঘটনা সম্পর্কে জানানো হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "আমরা এখন যা করতে পারি তা হল ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রার্থনা করা ।" হোয়াইট হাউসে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, "এটা লজ্জাজনক ।"
পুলিশ উপ-প্রধান টিমোথি ও'হারা জানান, গুলিবর্ষণের পর তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অফিসাররা ক্যাম্পাসের ভবনগুলিতে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন এবং আবর্জনার ক্যান খুঁজে বের করছিলেন । সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি ছিল কালো পোশাক পরা একজন পুরুষ ৷ যাকে শেষবার একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ভবন যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছিল ৷
এই ঘটনায় মেয়র ব্রেট স্মাইলি বলেন যে, "এলাকার জন্য একটি আশ্রয়স্থল তৈরি করা হয়েছে এবং ক্যাম্পাসের কাছাকাছি বসবাসকারী লোকদের সেই আশ্রয়স্থলের ভিতরে থাকতে বলা হয়েছে ৷ এটি না তুলে নেওয়া পর্যন্ত সকলকে বাড়ি ফিরতে মানা করা হয়েছে ৷ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার জন্য আমাদের কাছে সমস্ত ব্যবস্থা আছে ৷"
গুলিবিদ্ধ স্থানটি ক্যাম্পাসের একটি প্রান্তে অবস্থিত ৷ পাশাপাশি ইটের বাড়ি দিয়ে ঘেরা একটি পাড়া রয়েছে ৷ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী এমা ফেরারো ইঞ্জিনিয়ারিং ভবনের লবিতে একটি ফাইনাল প্রোজেক্টের কাজ করার সময় পূর্ব দিক থেকে জোরে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান । যখন তিনি বুঝতে পারেন যে ওগুলো গুলির শব্দ, তখন দরজার দিকে ছুটে যান ৷ সেখানে থাকা কাছের একটি ভবনে দৌড়ে যান এবং কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করেন ।
হাসপাতালের মুখপাত্র কেলি ব্রেনান জানান, গুলিবিদ্ধ আটজনকে রোড আইল্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ যেখানে ছয়জনের অবস্থা গুরুতর কিন্তু স্থিতিশীল । এছাড়াও একজনের অবস্থা গুরুতর এবং একজন স্থিতিশীল ।
ব্রাউনের জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জারি করা সতর্কতা অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা প্রথমে ছাত্র এবং কর্মীদের বলেছিলেন যে একজন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে ৷ পরে তারা বলেছিলেন যে ঘটনাটি সত্য নয় এবং পুলিশ এখনও একজন সন্দেহভাজন বা সন্দেহভাজনদের খুঁজছে । মেয়র বলেছেন, প্রাথমিকভাবে জড়িত বলে মনে করা একজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছিল কিন্তু পরে নিশ্চিত হওয়া যায় যে এই ঘটনার সঙ্গে তার কোনও নেই যোগ নেই ৷
যার ওয়ার্ডে ব্রাউন ক্যাম্পাস অন্তর্ভুক্ত সেই প্রভিডেন্স কাউন্সিলের সদস্য জন গনকালভস বলেন, "আমরা এখনও কী ঘটছে সে সম্পর্কে তথ্য পাচ্ছি, কিন্তু আমরা লোকেদের দরজা বন্ধ করে সতর্ক থাকতে বলছি ৷ ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে, যিনি ব্রাউন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন এবং এই এলাকার প্রতিনিধিত্ব করেন সেই আমি হৃদয় থেকে ভেঙে পড়েছি । আমার হৃদয় পরিবারের সকল সদস্য এবং প্রভাবিত ব্যক্তিদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে ।"
সাততলা বিশিষ্ট বারুস অ্যান্ড হলি ভবনে এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে ৷ যেখানে স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগ রয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট অনুসারে, ভবনটিতে 100টিরও বেশি পরীক্ষাগার, কয়েক ডজন শ্রেণিকক্ষ এবং অফিস রয়েছে । যখন গুলি চালানো হয় তখন সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনের পরীক্ষা চলছিল ।
ব্রাউনের সিনিয়র বায়োকেমিস্ট্রির ছাত্র অ্যালেক্স ব্রুস ভবনের ঠিক বিপরীতে তার ছাত্রাবাসে গবেষণার ফাইনাল প্রোজেক্টের কাজ করার সময় বাইরে সাইরেন শুনতে পান ৷ বিকেল 4টের কিছু পরে একজন সক্রিয় বন্দুকধারীর গুলি চালনার সম্পর্কে একটি বার্তা পান । অন্যদিকে, ঘটনাস্থল থেকে প্রায় এক ব্লক দূরে থাকা ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ডক্টরেট ছাত্র চিয়াংহেং চিয়েন জানান, গুলিবর্ষণের খবর পাওয়ার পর কাছের একটি ল্যাবের শিক্ষার্থীরা ডেস্কের নিচে লুকিয়ে পড়ে এবং আলো নিভিয়ে দেয় ।
নিউইয়র্ক সিটির জুনিয়র 20 বছর বয়সি মেরি কামারা ঘটনার সময় লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে আসছিলেন ৷ সেই সময় আশ্রয়ের জন্য একটি টাকেরিয়ার ভেতরে ছুটে যান । পুলিশ ক্যাম্পাসে তল্লাশি চালানোর সময় তিনি তিন ঘণ্টারও বেশি সময় সেখানে কাটিয়েছিলেন এবং বন্ধুদের মেসেজ করছিলেন । তাঁর কথায়, "এই ধরণের কিছু ঘটেছে দেখে সবাই আমার মতোই হতবাক এবং ভীত ৷"
এফবিআই জানিয়েছে যে, তারা সহায়তা করছে । দেশের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কলেজগুলির মধ্যে একটি, ব্রাউন, প্রায় 7,300 স্নাতক এবং 3,000 এরও বেশি স্নাতক ছাত্র রয়েছে এখানে ।