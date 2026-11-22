নাইজেরিয়ায় সমাধি দিতে যাওয়ার সময় নৌকাডুবিতে মর্মান্তিক মৃত্যু অন্তত 24 জনের
Nigeria Boat Capsize: সমাধিক্ষেত্রে শেষকৃত্যে যাচ্ছিলেন সবাই ৷ মাঝপথে নদীতে নৌকা ডুবে মৃত্যু হল অন্তত 24 জনের ৷ এখনও তল্লাশি ও উদ্ধার কার্য চলছে ৷
Published : November 22, 2026 at 9:29 AM IST
আবুজা, 22 নভেম্বর: পারলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় নৌকাডুবির ঘটনায় মৃত্যু হল অন্তত 24 জনের ৷ শনিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ নাইজেরিয়ায় ৷ এখনও তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ চলছে ৷
নাইজেরিয়ার ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির মুখপাত্র মানজো এজেকি একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, শুক্রবার বায়েলসা স্টেটের দক্ষিণ নাইজেরিয়া একটি নৌকায় যাত্রীদের নিয়ে আয়ামা থেকে উকুবিতে একটি শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিল ৷ যাত্রাপথে দক্ষিণ ইজওয়া লোকাল গভর্নমেন্ট এলাকায় ওয়েইকোরোঘা ও ওটুয়ান নদীর মধ্যে নৌকাটি ডুবে যায় ৷
পুলিশের মুখপাত্র মুসা মহম্মদ জানিয়েছেন, অন্তত 24 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ উদ্ধার করা হয়েছে 24 জনকে ৷ তাঁদের মধ্যে 19 জনকে আয়ামা ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এছাড়া পাঁচ জনকে ইয়েনাগোয়ায় ফেমিলি কেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ তবে এখনও তল্লাশি ও উদ্ধারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ৷ কিন্তু কতজন এখনও নিখোঁজ সেই বিষয়ে কিছু জানায়নি ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি ৷
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, নৌকাটিতে যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছিল ৷ তখনই নৌকাটি নদীতে ডুবে যায় ৷ জানা গিয়েছে, যাত্রীরা নৌকাচালককে স্থলভাগের দিকে নৌকাটি ঘোরাতে বলছিলেন ৷ কিন্তু অভিযোগ, নৌকাচালক কারও কথা শোনেনি ৷ নৌকাডুবির পর চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ৷ নৌকার ম্যানেজারকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৷ বায়েলসা স্টেট গভর্নমেন্ট নৌকাচালক ও যাত্রীদের নিরাপত্তাবিধি মেনে চলার আর্জি জানিয়েছেন ৷
নাইজেরিয়ায় এই ধরনের নৌকাডুবির ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে ৷ কড়া আইনি বিধি না থাকা, লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই নৌকায় সফর করার কারণে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে ৷
এর আগে অক্টোবর মাসে পূর্ব আফ্রিকার দেশ জিবুতির উপকূলে 305 জন সওয়ারি নিয়ে একটি বড় ভেসেল ডুবে যাওয়ার ঘটনা ঘটে ৷ এই ঘটনায় অন্তত 109 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ মৃতদের মধ্যে 15টি শিশুও রয়েছে ৷