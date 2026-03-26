পদ্মা নদীতে তলিয়ে গেল বাস, মৃত কমপক্ষে 23

পদ্মা নদীতে তলিয়ে গেল বাস, মৃত কমপক্ষে 23
বিভিন্ন স্টপেজ থেকে যাত্রী তোলার পর বাসটিতে অন্তত 40 থেকে 50 জন মতো যাত্রী ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি ।
Published : March 26, 2026 at 8:28 AM IST
ঢাকা, 26 মার্চ: ঈদের পরই ভয়াবহ দুর্ঘটনা বাংলাদেশে ৷ পদ্মা নদীতে তলিয়ে গেল যাত্রীবাহী বাস ৷ ঘটনায় 23 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ একাধিকজন আহত হয়েছেন বলে খবর ।
বুধবার পুলিশ পরিদর্শক রাসেল মোল্লা জানান, রাত হয়ে যাওয়ায় উদ্ধার অভিযান সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল ৷ বৃহস্পতিবার দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার কাজ ফের শুরু হয় ।
তিনি বলেন, "আমরা এখন পর্যন্ত 23টি দেহ উদ্ধার করেছি । আরও কয়েকজন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ৷ কয়েকজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে ৷ রাতে উদ্ধার অভিযান কিছুটা ধীরগতিতে চলেছে ৷ তবে ফায়ার সার্ভিস, নৌবাহিনী, পুলিশ এবং অন্যান্য দলের সমন্বয়ে যৌথ উদ্ধার অভিযান জারি ছিল ৷ অবশ্য অন্ধকারের কারণে অভিযান সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল ৷ তবে দিনে ফের তা পুরোদমে শুরু হয়েছে ।"
জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ দৌলতদিয়ার 3 নম্বর ফেরি টার্মিনালের সামনে একটি ফেরি থেকে যাত্রীবাহী বাসটি পদ্মা নদীতে পড়ে যায় । প্রায় 40 জন যাত্রী নিয়ে বাসটি রাজবাড়ি থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাচ্ছিল ৷ রাজবাড়ি জেলা ঢাকা থেকে 128 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত । দুর্ঘটনার সময় বাসটি ফেরির উপরেই ছিল বলে জানা গিয়েছে ।
ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দল এবং ডুবুরিরা এদিন সকালেও উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, যাত্রাপথে বিভিন্ন কাউন্টার থেকে যাত্রী তোলার পর বাসটিতে অন্তত 40 থেকে 50 জন মতো যাত্রী ছিল । দুর্ঘটনার প্রায় ছয় ঘণ্টা পর উদ্ধারকারী দল ডুবে যাওয়া বাসটিকে নদী থেকে টেনে তোলে । রাত সাড়ে 11টা নাগাদ বাসের কিছু অংশ দেখা যায় ৷ এরপরই জাহাজের ক্রেন ব্যবহার করে বাসটিকে নদী থেকে উপরে তুলে আনা হয় ।
স্থানীয়রা জানিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় রাজবাড়ির দৌলতদিয়া ফেরি টার্মিনালে পদ্মার পাড়ে নিহত ও নিখোঁজদের পরিবারের লোকেরা ভিড় করে থাকে ৷ বাসটি নদীতে তলিয়ে যাওয়ার পর কোনও যাত্রীরই বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বলেই প্রাথমিক অনুমান ছিল উদ্ধারকারী দলের ৷ তবে বেঁচে যাওয়া এক যাত্রী জানান, তিনি সাঁতার কেটে পাড়ে উঠতে পারলেও বাসটি ডুবে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী ও সন্তানকে তলিয়ে গিয়েছে । রাজবাড়ির কালুখালি উপজেলা থেকে বাসটিতে উঠেছিলেন আব্দুল আজিজুল ৷ তিনি জানান, তিনিও সাঁতরে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন । তবে তাঁর স্ত্রী ও সন্তান এখনও নিখোঁজ রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি ।