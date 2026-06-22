স্কুলে বন্দুকবাজের হামলা, প্রাণ গেল তিনজনের
পুলিশ জানিয়েছে, আচমকাই স্কুলে ঢুকে গুলি চালাতে শুরু করে দু'জন ৷ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে প্রশাসন ৷ আহতদের চিকিৎসা চলছে ৷
By PTI
Published : June 22, 2026 at 10:32 AM IST
মানিলা (ফিলিপিন্স), 22 জুন : ফের স্কুলে বন্দুকবাজের হামলা ৷ প্রাণ গেল তিন পড়ুয়ার ৷ আহত আরও পাঁচজন ৷ হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা ৷ মধ্য ফিলিপিন্সের তাকলোবান শহরের একটি স্কুলে এই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ দুই বন্দুকবাজকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ এই সরকারি স্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় 1500 ৷
এই দু'জনের মধ্যে একজন ওই শহরের একটি স্কুলের ছাত্র ৷ অন্যজনের সম্পর্কে এখনও সেভাবে কোনও তথ্য় পাওয়া যায়নি ৷ এই দুজন কেন হামলা চালাল তা জানতে ধৃতদের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা ৷ এমনিতে বন্দুকবাজের হামাল ফিলিপিন্স নুতুন নয় ৷ লাইসেন্স নেই এমন বন্দুকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় দেশটি অপরাধের পরিমাণও অনেকটাই বেড়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ তবে তার মধ্যে স্কুলে বন্দুকবাজের হামলার ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে সেভাবে শোনা যায়নি ৷
ঘটনার পর দেশজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ৷ পরিস্থিতি এতটাই আশঙ্কাজনক যে আইন-শৃঙ্খলা জনিত সমস্য়া দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন ৷ জাতীয় পুলিশের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমরা সকলে শান্ত এবং সংযত থাকতে অনুরোধ করছি ৷ গুলি চলার ঘটনা নিয়ে এমন কোনও তথ্য় অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন না যা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে ৷ পুলিশের তরফে গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷ "
ধৃতদের কখনও মুখোমুখি বসিয়ে আবার কখনও আলাদা আলাদা জেরা করা হচ্ছে ৷ এই স্কুলের কোনও পড়ুয়াকে তারা আগে থেকে চিনত কি না সেটা জানার চেষ্টা হচ্ছে ৷ স্কুলের পড়য়াদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে এ ব্যাপারে ৷ কোনও নির্দিষ্ট কাউকে প্রাণে মেরে ফেলতেই এই হামলা কি না খতিয়ে দেখা হচ্ছে সেটাও ৷ ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহের কাজও শুরু হয়েছে ৷
এর আগে আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশের একাধিক স্কুলে বন্দুকবাজের হামলা ঘটেছে নানা সময়ে ৷ সম্প্রতি এই ধরনের ঘটনা ঘটে ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ হামলায় নিহত হয় 2 ৷ গুরুতর জখম হয় 6 জন ৷ পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে আহত হয় 20 বছর বয়সি ওই হামলাকারীও ৷