বকরি ঈদের ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা, লরি উল্টে মৃত 15
লোহার রড বোঝাই লরি উল্টে গিয়ে মৃত্যুমিছিল ৷ ঈদের ছুটিতে বাস-ট্রেনে ভিড় থাকায় অনেকেই লরি-ট্রাকে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে লরিটি ৷
By PTI
Published : May 25, 2026 at 5:08 PM IST
ঢাকা, 25 মে: চলতি পথে বিভিন্ন স্টপেজ থেকে একাধিক যাত্রী লরিতে উঠেছিলেন ৷ তাতে লোহার রডও বোঝাই ছিল ৷ বকরি ঈদ উপলক্ষে সোমবার 10 দিন ব্যাপী ছুটি শুরু হয়েছে বাংলাদেশে ৷ বাড়ির বাইরে থাকা মানুষজনরা তাই পরিবারের কাছে ফিরছিলেন ৷ বাস থেকে ট্রেন, ভিড়ে ঠাসা ৷ টাকা-পয়সার অভাবে অনেকে বাড়ি ফিরছিলেন লরিতে করে ৷ টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলায় তখনই ঘটে যায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ৷ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরি উল্টে মৃত্যু হয় 15 জনের ৷
দুর্ঘটনায় লরি উল্টে গিয়ে আহত হয়েছেন অন্তত 10 জন। দমকলের এক আধিকারিক আতাউর রহমান সাংবাদিকদের জানান, দুর্ঘটনাটি যমুনা সেতুর পূর্বদিকে ঘটেছে ৷ স্থানীয়রা কোনওরকমে চাপা পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। পুলিশ সূত্রে খবর, লরিটিতে লোহার রডের পাশাপাশি বেশকিছু জন যাত্রীও ছিলেন। চালক লরির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতেই ঘটে যায় বিপত্তি ৷
টাঙ্গাইলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফৌজিয়া হাবিব খান জানান, লরিটি দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দিকে যাচ্ছিল। ঈদের ছুটিতে বাস ও ট্রেনে ভিড় ছিল ৷ তাই যাত্রীরা লরিতে করেই বাড়ি ফিরছিলেন ৷ যাত্রাপথে বিভিন্ন স্টপেজ থেকে তাঁরা লরিটিতে উঠেছিলেন। তখনই লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপত্তি ঘটে ৷ রাস্তাতেই বেশ কিছুজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কিছুজনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক ৷
উল্লেখ্য, সোমবার থেকে 10 দিনের জন্য বকরি ঈদ উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশে ৷ ঈদের উৎসব পালনের জন্য মানুষজন তাঁদের নিজ নিজ গ্রামের বাড়ি, পরিবার পরিজনদের কাছে ফরছিলেন ৷ যার ফলে বাস, ট্রেন ও ফেরিগুলোতে প্রচণ্ড ভিড়। এদিকে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও শ্রমিক শ্রেণির কিছু মানুষজন কম খরচের কারণে বাসে, ট্রেনে টিকিট পাচ্ছিলেন না ৷ তাই লরিতে চড়ে যাচ্ছিলেন ৷
তবে পুলিশ জানিয়েছে, মৃত 15 জনের পরিচয় আপাতত জানা যায়নি ৷ তাঁদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে ৷ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে ৷ মূলত বেপরোয়া গাড়ি চালানো, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন এবং অনেক ক্ষেত্রে রাস্তার বেহাল দশাকে দায়ি করা হয়েছে এই কারণে ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) 2021 সালের একটি পরিসংখ্যন অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি বছর পথ দুর্ঘটনায় প্রায় 32 হাজার মানুষ প্রাণ হারান ৷