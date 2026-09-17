মদ ভেবে বিষ ! মিথানল-মেশানো পানীয় খেয়ে নাইজেরিয়ায় মৃত অন্তত 48

মদ ভেবে বিষ ! মিথানল-মেশানো পানীয় খেয়ে নাইজেরিয়ায় মৃত অন্তত 48
NIGERIA DRINK METHANOL DEATH: হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রায় 100, বিষাক্ত পানীয় তৈরির অভিযোগে গ্রেফতার 15 ৷
Published : September 17, 2026 at 5:41 PM IST
আবুজা, 17 সেপ্টেম্বর: মদ ভেবে গলায় ঢেলেছিলেন স্থানীয়ভাবে তৈরি পানীয় । কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শরীরের ভিতরে শুরু হল ভয়াবহ বিষক্রিয়া । কারও দৃষ্টিশক্তি চলে গেল, কারও কিডনি বিকল, কারও মস্তিষ্কে গুরুতর ক্ষতি । শেষ পর্যন্ত সেই পানীয়ের বিষক্রিয়ায় নাইজেরিয়ায় প্রাণ গেল অন্তত 48 জনের । আরও প্রায় 100 জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । তাঁদের মধ্যে কয়েক জনকে অবশ্য সুস্থ করে বাড়ি পাঠানো হয়েছে ।
ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ নাইজেরিয়ার অনডো প্রদেশে । সেখানকার স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, ওডিগবো এবং ইরেলে স্থানীয় প্রশাসনিক এলাকায় এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে । স্বাস্থ্য কমিশনার বানজি আজাকা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত প্রায় 182 জন এই বিষক্রিয়ায় অসুস্থ বলে মনে করা হচ্ছে ।
চিকিৎসকদের আশঙ্কা, পানীয়টির মধ্যে বিষাক্ত রাসায়নিক মিথানল থাকতে পারে । মিথানল শরীরে ঢোকার পরে দ্রুত বিষক্রিয়া তৈরি করে । অনডোর স্বাস্থ্য কমিশনারের কথায়, পরিমাণের উপর নির্ভর করে এর প্রভাব ভয়াবহ হতে পারে, কিডনি বিকল হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়া এবং মস্তিষ্কের মারাত্মক ক্ষতি পর্যন্ত । অর্থাৎ, প্রথমে যে পানীয়কে সাধারণ মদ বলে মনে হয়েছিল, সেটিই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হয়ে উঠেছে মৃত্যুফাঁদ !
ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যে 15 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । অনডো প্রদেশের পুলিশ মুখপাত্র আবায়োমি জিমোহ জানিয়েছেন, ধৃতদের মধ্যে একজন এমন একটি পানীয় তৈরি করছিলেন, যাতে মিথানল থাকার সন্দেহ রয়েছে । ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করছেন তদন্তকারীরা ৷
তবে পানীয়টির মধ্যে ঠিক কী পরিমাণ মিথানল ছিল এবং কী ভাবে সেটি মানুষের কাছে পৌঁছল, তা এখন তদন্তসাপেক্ষ ।স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, প্রায় দু'সপ্তাহ আগে এই ঘটনায় প্রথম মৃত্যুর খবর সামনে আসে । তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা ।
আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল দেশ নাইজেরিয়ায় স্থানীয়ভাবে তৈরি মদ বা অ্যালকোহল পান করার চল রয়েছে । বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে তুলনামূলক কম দামের কারণে এই ধরনের পানীয়ের ব্যবহার বেশি । কিন্তু উৎপাদনের সময় বিষাক্ত রাসায়নিক মিশে গেলে তা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে ।
মিথানল সাধারণত শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত এক ধরনের অ্যালকোহল । এটি শরীরে গেলে বিষক্রিয়া তৈরি করতে পারে । দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়া তার অন্যতম পরিচিত গুরুতর লক্ষণ, প্রাণহানিও ঘটতে পারে ।
এই ঘটনার মধ্যেই নাইজেরিয়ার ন্যাশনাল এজেন্সি ফর ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল দেশে স্যাশে এবং ছোট প্লাস্টিকের পাত্রে অ্যালকোহল বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করছে । সংস্থার বক্তব্য, এই ধরনের ছোট প্যাকেট সহজে শিশু এবং তরুণদের নাগালের মধ্যে চলে আসে ।
অনডোর এই ঘটনায় অবশ্য সেই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত কোনও পণ্যই সরাসরি জড়িত কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তদন্ত শেষ হলেই জানা যাবে, মিথানল কী ভাবে ওই পানীয়তে ঢুকেছিল এবং কারা তার জন্য দায়ী । কিন্তু ইতিমধ্যেই 48টি প্রাণের বিনিময়ে ফের সামনে এল পুরনো সতর্কবার্তা, মদ যদি বিষে পরিণত হয়, কয়েক চুমুকই যথেষ্ট ।