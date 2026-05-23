চিনের কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে অন্তত 82 জন নিহত, নিখোঁজ অনেকে

চিনের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী পূর্ণাঙ্গ উদ্ধারকাজ এবং আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই দুর্ঘটনার সময় খনির ভিতরে প্রায় 247 জন শ্রমিক কর্মরত ছিলেন।

চিনের কয়লা খনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ (ছবি: এএফপি)
By AFP

Published : May 23, 2026 at 12:54 PM IST

বেজিং, 23 মে: শুক্রবার গভীর রাতে উত্তর চিনের শানসি প্রদেশের লিউশেনইউ কয়লা খনিতে একটি ভয়াবহ গ্যাস বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা 80 ছাড়িয়েছে এবং বেশ কয়েকজন শ্রমিক এখনও নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং পূর্ণাঙ্গ উদ্ধার অভিযান এবং আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

চিনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সিনহুয়ার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার গভীর রাতে কিনইউয়ান কাউন্টির লিউশেনইউ কয়লা খনিতে গ্যাস বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনার সময় খনির ভিতরে প্রায় 247 জন শ্রমিক কর্মরত ছিলেন।

চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আহতদের চিকিৎসায়, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর জন্য কর্মকর্তাদের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত এবং আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করারও নির্দেশ দিয়েছেন।

চিনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সিনহুয়ার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই খনির দায়িত্বে থাকা কোম্পানির কর্মকর্তাদের আটক করা হয়েছে।দুর্ঘটনার পর ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানের গতি জোরদার করা হয়েছে। উদ্ধারকারী দলগুলি খনির ভেতরে আটকা পড়া শ্রমিকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানে একটি তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এই ঘটনার পর চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আহতদের চিকিৎসা এবং আটকা পড়াদের উদ্ধারের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

বিস্ফোরণের সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়৷ তবে, প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে যে, খনির ভেতরে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের মাত্রা অনুমোদিত সীমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এই বিষাক্ত, গন্ধহীন গ্যাস, বিস্ফোরণে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে৷

চিনের অন্যতম দরিদ্র প্রদেশ শানশি হল দেশটির কয়লা খনির রাজধানী। সাম্প্রতিক কয়েক দশকে দেশে খনি নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি হলেও, এমন একটি শিল্পে এখনও দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে যেখানে নিরাপত্তা বিধি প্রায়শই শিথিল হয়ে পড়ে এবং এর নিয়মকানুনও অস্পষ্ট।

2023 সালে, উত্তরাঞ্চলীয় ইনার মঙ্গোলিয়া অঞ্চলের একটি উন্মুক্ত কয়লা খনিতে ধসের ফলে 53 জন শ্রমিক নিহত হন। এর আগে 2009 সালে, উত্তর-পূর্ব হেইলংজিয়াং প্রদেশের একটি খনিতে বিস্ফোরণের ফলে 100 জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। রেকর্ড গতিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সক্ষমতা অর্জন করা সত্ত্বেও, চিন বিশ্বের শীর্ষ কয়লা ব্যবহারকারী এবং বৃহত্তম গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারী দেশ।

