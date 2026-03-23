কলোম্বিয়ায় সামরিক বিমান ভেঙে মৃত 80

কলোম্বিয়ায় সামরিক বিমান ভেঙে মৃত 80
এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পেদ্রো স্যাঞ্চেজ।
Published : March 23, 2026 at 11:47 PM IST
বোগোটা, 23 মার্চ: বিমান ভেঙে প্রাণ হারালেন কলোম্বিয়ার সামরিক বাহিনীর অনন্তপক্ষে 80 জন সদস্য । দেশের দক্ষিণে অবস্থিত পুয়ের্তো লেগুয়েজামো সামরিক ঘাঁটি থেকে ওড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে পড়ে এই হারকিউলিস বিমানটি । প্রতিরক্ষামন্ত্রী পেদ্রো স্যাঞ্চেজ এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে এই ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ।
শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী 80 জনের প্রাণ গিয়েছে । বাকিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন । স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের থেকে পাওয়া ঘটনাস্থলের ছবিতে দেখা যাচ্ছে গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে । দুর্ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আসার আগে প্রেসিডেন্ট গুস্তাভ পেট্রো এক্স অ্যাকাউন্টে করা পোস্টে জানান, আশা করি এই দুর্ঘটনায় কারও প্রাণ যায়নি । তবে এর কয়েক মুহূর্ত পর থেকেই একে একে আসতে থাকে মৃত্যুর খবর ।
নিজের পোস্টে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য় তুলে ধরেন প্রেসিডেন্ট । তাঁর দেশের সামরিক বাহিনী অত্যাধুনিক বিমান থেকে শুরু করে অন্য সামগ্রী ব্যবহার করছে না । এমনটা দাবি করে তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে এই বিষয়টির পরিবর্তন হয় । দেশের সামরিক বাহিনীর হাতে অত্যাধুনিক সামগ্রী তুলে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর । কিন্তু আমলাতন্ত্রের কারণে তা করা সম্ভব হচ্ছে না ।
এই অচলাবস্থার জন্য সামরিক প্রশাসনের একাংশকে সরাসরি দায়ী করেন তিনি । তিনি মনে করেন, প্রশাসন পরিচালনের দায়িত্বে থাকা কর্তারা যদি নিজেদের কাজ করতে না পারেন তাহলে তাদের সরিয়ে দেওয়া উচিত ।