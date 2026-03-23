ETV Bharat / international

কলোম্বিয়ায় সামরিক বিমান ভেঙে মৃত 80

এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পেদ্রো স্যাঞ্চেজ।

Colombia Military
ইকুয়েডর সীমান্তের কাছে ভেঙে পড়ল সামরিক বিমান (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 23, 2026 at 11:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বোগোটা, 23 মার্চ: বিমান ভেঙে প্রাণ হারালেন কলোম্বিয়ার সামরিক বাহিনীর অনন্তপক্ষে 80 জন সদস্য । দেশের দক্ষিণে অবস্থিত পুয়ের্তো লেগুয়েজামো সামরিক ঘাঁটি থেকে ওড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে পড়ে এই হারকিউলিস বিমানটি । প্রতিরক্ষামন্ত্রী পেদ্রো স্যাঞ্চেজ এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে এই ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ।

শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী 80 জনের প্রাণ গিয়েছে । বাকিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন । স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের থেকে পাওয়া ঘটনাস্থলের ছবিতে দেখা যাচ্ছে গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে । দুর্ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আসার আগে প্রেসিডেন্ট গুস্তাভ পেট্রো এক্স অ্যাকাউন্টে করা পোস্টে জানান, আশা করি এই দুর্ঘটনায় কারও প্রাণ যায়নি । তবে এর কয়েক মুহূর্ত পর থেকেই একে একে আসতে থাকে মৃত্যুর খবর ।

নিজের পোস্টে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য় তুলে ধরেন প্রেসিডেন্ট । তাঁর দেশের সামরিক বাহিনী অত্যাধুনিক বিমান থেকে শুরু করে অন্য সামগ্রী ব্যবহার করছে না । এমনটা দাবি করে তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে এই বিষয়টির পরিবর্তন হয় । দেশের সামরিক বাহিনীর হাতে অত্যাধুনিক সামগ্রী তুলে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর । কিন্তু আমলাতন্ত্রের কারণে তা করা সম্ভব হচ্ছে না ।

এই অচলাবস্থার জন্য সামরিক প্রশাসনের একাংশকে সরাসরি দায়ী করেন তিনি । তিনি মনে করেন, প্রশাসন পরিচালনের দায়িত্বে থাকা কর্তারা যদি নিজেদের কাজ করতে না পারেন তাহলে তাদের সরিয়ে দেওয়া উচিত ।

TAGGED:

COLOMBIA MILITARY
COLOMBIA PLANE TRAGEDY
MILITARY PLANE CRASH IN COLOMBIA
COLOMBIA MILITARY PLANE CRASH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.