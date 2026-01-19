লাইনচ্যুত হয়ে পাশের ট্র্যাকে, দুই হাইস্পিড ট্রেনের সংঘর্ষে মৃত অন্তত 21

লাইনচ্যুত হয়ে পাশের ট্র্যাকে, দুই হাইস্পিড ট্রেনের সংঘর্ষে মৃত অন্তত 21
মধ্যরাতের পর মৃতের সংখ্যা নিশ্চিত করেন পরিবহণমন্ত্রী ৷ সেই সঙ্গে জানান, উদ্ধারকারী দল সকল আহতদের উদ্ধার করেছে ।
Published : January 19, 2026 at 8:15 AM IST
বার্সেলোনা, 19 জানুয়ারি: দক্ষিণ স্পেনে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা ৷ দ্রুতগতির দুই ট্রেনের সংঘর্ষে মৃত্যু হল 21 জনের ৷ আহত কয়েক ডজন যাত্রী ৷ রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ স্পেনের কর্ডোনা প্রদেশে ৷ এদিন মধ্যরাতে হতাহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেন দেশের পরিবহণমন্ত্রী অস্কার পুয়েন্তে ৷ সেই সঙ্গে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
রেল অপারেটর আদিফের মতে, এদিন স্থানীয় সময় সন্ধ্যা 7টা 45 মিনিট নাগাদ কর্ডোবার কাছে দুই ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ হয় ৷ মালাগা থেকে মাদ্রিদগামী একটি ট্রেন হঠাৎ লাইনচ্যুত হয়ে পাশের রেলট্র্যাকের চলে আসে ৷ ট্রেনটিতে 300 জন যাত্রী ছিলেন ৷ ঠিক সেই সময় উল্টো দিকে 200 জন যাত্রী নিয়ে মাদ্রিদ-হুয়েলভাগামী ট্রেনটি আসছিল ৷ আর তাতেই ঘটে বিপত্তি ৷
পরিবহণমন্ত্রী জানান, এখনও পর্যন্ত দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি ৷ দুর্ঘটনাটিকে 'অত্যন্ত অদ্ভুত' বলে ব্যাখ্যা করেন তিনি ৷ তাঁর দাবি, দুর্ঘটনাটি যেখানে ঘটেছে, সেখানে রেলের ট্র্যাক সমান্তরাল ৷ গত বছরের মে মাসে ট্র্যাকের সংস্কার করা হয় ৷ সেই সঙ্গে তিনি আরও জানান, লাইনচ্যুত হওয়া ট্রেনটি 'ইরিও' নামক একটি বেসরকারি সংস্থার ট্রেন ৷ বয়স 4 বছরের কম ৷ মাদ্রিদ-হুয়েলভাগামী ট্রেনটি স্পেনের রাষ্ট্রীয় 'রেনফে' সংস্থার মালিকানাধীন ছিল ৷
দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে ইরিও-এর তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয় ৷ ভয়াবহ এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করে সংস্থা জানিয়েছে, পরিস্থিতি সামাল দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে ৷ এদিকে পুয়েন্তে জানান, প্রথম ট্রেনটির পিছনের অংশ লাইনচ্যুত হয়ে অপর ট্রেনের সামনের দিকে অংশে গিয়ে সজোরে ধাক্কা খায় ৷ এর ফলে দ্বিতীয় ট্রেনটির সামনের দু'টি কামরা ট্র্যাক থেকে 13 ফুট নীচে গিয়ে ছিটকে পড়ে ৷ পরিবহণমন্ত্রী জানান, দুর্ঘটনায় সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে রেনফে সংস্থার ট্রেনটির ৷
Recibo las terribles noticias desde Córdoba.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2026
Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español.
Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos.
Esta noche estáis en mis pensamientos.
ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেন ইউরোপীয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন দের লিয়েন ৷ এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে তিনি লেখেন, "কর্ডোবার ভয়াবহ দুর্ঘটনার খবর রাখছি ৷ নিহতদের পরিবারের প্রতি আমি সমবেদনা জানাই ৷" এদিকে, খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল ৷ স্পেন সামরিক বাহিনীর উদ্ধারকারী দলও এই কাজে যোগদান করে ৷ সেই সঙ্গে, আহতদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য ঘটনাস্থলে রেড ক্রসের সদস্যরাও পৌঁছন ৷
আন্দালুসিয়ার স্বাস্থ্য সচিব অ্যান্তোনিয়ে সাঞ্জ জানান, দুর্ঘটনার পর কমপক্ষে 73 জন যাত্রীকে শহরের 6টি আলাদা আলাদা হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা গুরুতর ছিল ৷ ঘটনার জেরে সোমবার মাদ্রিদ ও আন্দালুসিয়ার মধ্যে সমস্ত ট্রেন চলাচল বাতিল করা হয়েছে ৷