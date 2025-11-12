শুল্ক-যুদ্ধের আবহে সার্জিওর শপথ ! ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নিতে মুখিয়ে গোর

শুল্ক-যুদ্ধের আবহে সার্জিওর শপথ ! ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নিতে মুখিয়ে গোর
অগস্টে ভারতের রাষ্ট্রদূতের নাম ঘোষণা করেন ট্রাম্প ৷ প্রায় দু'মাস বাদে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নিলেন সার্জিও গোর ৷ শপথ বাক্য পাঠ করালেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স ৷
Published : November 12, 2025 at 9:45 AM IST
ওয়াশিংটন, 12 নভেম্বর: ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে শপথ নিলেন সার্জিও গোর ৷ রীতি মেনে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ওভাল অফিসে তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ৷
পরে সোশাল মিডিয়ায় গোর জানান, নতুন দায়িত্ব পালনে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখবেন না ৷ কয়েক মাস আগে ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত বেছে নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ সে সময় তিনি জানিয়েছিলেন, এই বড় দায়িত্ব পালন করতে নিজের কাছের বন্ধুকে বেছে নিচ্ছেন ৷ এবার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নিলেন সার্জিও গোর ৷
Very much looking forward to being the new U.S. Ambassador to India. Thank you @POTUS @realDonaldTrump! I’m deeply grateful for this opportunity and committed to honoring the faith you’ve shown in me. 🇺🇸— Sergio Gor (@SergioGor) November 11, 2025
Photo: @dougmillsnyt pic.twitter.com/jeGu95hKXk
পরে এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে তিনি লেখেন, "ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ শুরু করতে মুখিয়ে আছি ৷ আমাকে এই নতুন দায়িত্ব দেওয়ায় আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে অনেক ধন্যবাদ ৷ এত বড় একটা সুযোগ দিয়েছেন বলে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ৷ নতুন দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে যা যা করা দরকার সেটাই করব ৷"
মার্কিন মুলুকে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় মোহন কাতরা ইতিমধ্যেই গোরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "সার্জিও গোরকে আন্তরিক অভিনন্দন ৷ ভারতের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি এখন নিজেকে তৈরি করছেন ৷ শেষ মুহূর্তের প্রস্তুুতিতে ব্যস্ত ৷ আমি আশা করি তিনি নিজের দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারবেন ৷"
Heartiest Congratulations @SergioGor for being sworn in as the Ambassador of U.S. to India. I wish you the best as you prepare to take up your assignment in New Delhi. Pleasure to join the celebration at @kencen last evening to mark the occasion. pic.twitter.com/uqezUVFlKK— Amb Vinay Mohan Kwatra (@AmbVMKwatra) November 11, 2025
চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে ভারতের আমেরিকার কোনও রাষ্ট্রদূত নেই ৷ আগে এই পদে ছিলেন এরিক গার্সেট্টি ৷ জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট থাকার সময় নিযুক্ত গার্সেট্টি মেয়াদ শেষের পর আমেরিকা ফিরে গিয়েছেন ৷ তারপর থেকেই নয়া দায়িত্ব কে নেবেন তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ওঠে ৷ এরই মধ্যে ভারতের উপর বিপুল পরিমাণ শুল্কোর বোঝা চাপিয়ে দেয় আমেরিকা ৷ দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু করে ৷ উত্তেজনার আবহে ভারতের নয়া রাষ্ট্রদূত বেছে নেন ট্রাম্প ৷
ভূ-কৌশলগত দিক থেকেও ভারতের রাষ্ট্রদূত আমেরিকার জন্য বিরাট বড় ভূমিকা পালন করে থাকেন ৷ এখন বাংলাদেশ থেকে শুরু করে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মতো দেশে আমেরিকার কোনও রাষ্ট্রদূত নেই ৷ ওই সমস্ত দেশের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক রক্ষার ভার আপাতত সার্জিও গোরকেই সামলাতে হবে ৷ এক্ষেত্রে তিনিই ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিনিধি ৷ তাছাড়া শুল্ক বৃদ্ধির পর থেকে ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কের মধ্যে সম্পর্কের সমীকরণ অনেকটাই বদলে গিয়েছে ৷ সেদিক থেকেও গোরের ভূমিকা গুুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ৷
- ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে, শুল্ক কমানোর ইঙ্গিত দিয়ে দাবি ট্রাম্পের