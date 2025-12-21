বাইরে হাদি সমর্থকদের জমায়েত, বাড়ল সিলেটের উপ-হাইকমিশনের নিরাপত্তা

বাইরে হাদি সমর্থকদের জমায়েত, বাড়ল সিলেটের উপ-হাইকমিশনের নিরাপত্তা
বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা ভিসাকেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বিগ্ন দিল্লি ৷ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ৷
By PTI
Published : December 21, 2025 at 12:25 PM IST
ঢাকা ও কলকাতা 12 ডিসেম্বর: নতুন করে অশান্ত বাংলাদেশ ৷ শনিবারের পর রবিরার সকাল পর্যন্ত আইন-শৃঙ্খলা অবনতি সংক্রান্ত কোনও নতুন তথ্য পাওয়া না গেলেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছে এমনটা মনে করছে না প্রশাসনের একাংশ ৷ এরই মধ্যে শিলেটে ভারতের উপ-হাইকমিশনারের বাড়ির নিরাপত্তা আগের থেকে আরও বেশ খানিকটা বাড়ানো হল ৷ প্রয়াত শরীফ ওসমান হাদির সমর্থকদের জমায়েতের কথা মাথায় রেখেই বেড়েছে নিরাপত্তা ৷ এর পাশাপাশি সিলেট-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে থাকা ভিসাকেন্দ্রের নিরাপত্তাও বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে সংবাদসংস্থা পিটিআই ৷
এদিকে, হিন্দু যুবককে পিটিয়ে মারার ঘটনায় গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে হল 10 ৷ ধর্মীয় বিষয়ে মন্তব্য করার 'অপরাধে' বৃহস্পতিবার রাতে ময়মনসিংহের 25 বছরের যুবক দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে খুন করে তাঁর শরীরে আগুনও ধরিয়ে দেওযা হয় ৷ প্রথমে এই ঘটনায় 7 জনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ পরে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
নয়া গ্রেফতারির প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের তরফে সোশাল মিডিয়ায় জানানো হয়েছে, ময়মনসিংহের ভালুকায় সনাতন দীপুচন্দ্র দাসকে (27 ) পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় দশজনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সাতজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটালিয়ন (র্যাব) এবং তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গণআন্দোলনের নেতা শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকে বাংলাদেশের একাংশের যুবক ও যুবতীদের মধ্যে ভারত বিরোধী মনোভাব ক্রমশ বড় আকার নিচ্ছে ৷ আর তার জেরে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা হাই-কমিশনারের বাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় এবং সেখানে থাকা ভারতীয় কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠে গিয়েছে ৷ এ ব্যাপারে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ দিল্লি ৷ বাংলাদেশ প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছে সরকার ৷ পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷
শিলেটে অবস্থিত ভারতের উপ-হাইকমিশনারের বাড়ির নিরাপত্তা বৃদ্ধি নিয়ে জেলা পুলিশের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার সরিফুল ইসলাম ঢাকা ট্রিবিউনকে জানিয়েছে কোনও তৃতীয় পক্ষ যাতে এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে না পারে তা নিশ্চিত করতেই বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ৷ তবে তাতেও যে সবদিক রক্ষা হচ্ছে তা নয় ৷ ইতিমধ্যে শিলেটে উপ-হাইকমিশনারের বাড়ির সামনে বিক্ষোভে বসেছে ওসমান হাদির সমর্থকরা ৷ হাদির নিজের সংগঠন ইনক্লাব মঞ্চের সদস্যরা সেই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন ৷ তাঁদের অভিযোগ, বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর ভারত প্রভাব খাটাতে চাইছে ৷ ভারত যাতে অবিলম্বে এই অবস্থান থেকে সরে আসে তা নিশ্চিত করতেই বিক্ষোভ-সমাবেশ করছে ইনক্লাব মঞ্চ ৷
সবমিলিয়ে যতদিন গড়াচ্ছে বাংলাদেশের অভ্যন্তীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে । বাড়ছে ভারতবিদ্বেষী মনোভাব। বাংলাদেশে শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে ঘিরে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে । ঘটনার পর থেকেই ঢাকা-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয় আওয়ামী লীগের এক হিন্দু সমর্থককে পুড়িয়ে খুন করার পর। এই ঘটনায় নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন ওপার বাংলার সংখ্যালঘুরা ৷