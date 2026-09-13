243 জনকে নিয়ে জাভা সাগরে উলটে গেল জাহাজ ! নিখোঁজ প্রায় 140

243 জনকে নিয়ে জাভা সাগরে উলটে গেল জাহাজ ! নিখোঁজ প্রায় 140
Indonesia Passenger Ship: রবিবার দুপুর পর্যন্ত 102 জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ 140 জনের সন্ধানে জাভা সাগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় তল্লাশি শুরু করেছে উদ্ধারকারী বাহিনী।
Published : September 13, 2026 at 3:30 PM IST
জাকার্তা, 13 সেপ্টেম্বর: 243 জন যাত্রী ও কর্মীকে নিয়ে জাভা সাগরে উলটে গেল ইন্দোনেশিয়ার একটি যাত্রীবাহী জাহাজ । রবিবার দুপুর পর্যন্ত 102 জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে । উদ্ধার হয়েছে এক জনের দেহ । তবে এখনও প্রায় 140 জনের কোনও খোঁজ নেই । ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন । নিখোঁজদের সন্ধানে জাভা সাগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় তল্লাশি শুরু করেছে ইন্দোনেশিয়ার উদ্ধারকারী বাহিনী ।
'ভার্গো ট্রান্সপোর্ট 8' নামে ওই জাহাজটি পূর্ব জাভার সুরাবায়া থেকে দক্ষিণ কালিমান্তান প্রদেশের বানজারমাসিনের দিকে যাচ্ছিল । শনিবার সকাল 10টা 33 মিনিটে সুরাবায়া থেকে যাত্রা শুরু করে জাহাজটি । রবিবার দুপুর 2টো নাগাদ বানজারমাসিনে পৌঁছনোর কথা ছিল । কিন্তু তার আগেই মাঝসমুদ্রে বিপর্যয় ঘটে ।
দুর্ঘটনার আগে জাহাজের ক্যাপ্টেন জানিয়েছিলেন, সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে । ঢেউয়ের উচ্চতা প্রায় তিন মিটার বা 10 ফুট পর্যন্ত পৌঁছেছিল । প্রবল ঢেউয়ের মধ্যে জাহাজটি এক দিকে হেলে পড়ছে বলে ক্যাপ্টেন বিপদবার্তা পাঠান । তার পরেই জাহাজটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । পরে কর্তৃপক্ষ জানতে পারে, জাহাজটি উলটে গিয়েছে ।
ইন্দোনেশিয়ার সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অফিসের প্রধান ই পুতু সুদায়ানা জানিয়েছেন, রাত প্রায় 2টো নাগাদ জাহাজটির সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে যায় । তার প্রায় দু'ঘণ্টা পরে দুর্ঘটনার খবর পায় উদ্ধারকারী সংস্থা । জাহাজটির অপারেটর কর্তৃপক্ষকে জানান, খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে পড়েছিল জাহাজটি । খবর পাওয়ার পরেই উদ্ধারকারী জাহাজকে 'ভার্গো ট্রান্সপোর্ট 8' এর সম্ভাব্য শেষ অবস্থানের দিকে পাঠানো হয় ।
#BREAKING One dead, 125 still missing, while 115 have been rescued on Sunday after a ferry sailing between the Indonesian islands of Java and Borneo was hit by bad weather, rescue officials said.— GC24 (@GlobalChannel24) September 13, 2026
According to several local reports, the ship was carrying 243 passengers and crew… pic.twitter.com/3KIlwFGEC3
প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, বানজারমাসিনের একটি ঘাট থেকে প্রায় 148 কিলোমিটার দূরে জাভা সাগরে জাহাজটির শেষ অবস্থান চিহ্নিত হয়েছিল । সেখানে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে উদ্ধারকারী দল । আশপাশে থাকা টাগবোট এবং অন্যান্য জলযানকেও অভিযানে নামানো হয়েছে । উত্তাল সমুদ্রের কারণে উদ্ধারকাজ অবশ্য যথেষ্ট কঠিন হয়ে পড়েছে ।
জাহাজের ম্যানিফেস্ট অনুযায়ী, ফেরিতে মোট 243 জন ছিলেন । তাঁদের মধ্যে 213 জন যাত্রী এবং 30 জন কর্মী । তবে ইন্দোনেশিয়ায় ফেরিতে যাত্রীসংখ্যা অনেক সময় সরকারি তালিকার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না । তাই প্রকৃতপক্ষে দুর্ঘটনার সময় জাহাজে কত জন ছিলেন, তা স্পষ্ট নয় । উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের তালিকা এবং নিখোঁজদের হিসাব মিলিয়ে দেখা হচ্ছে ।
জাপানে তৈরি 'ভার্গো ট্রান্সপোর্ট 8' যাত্রী পরিবহণের পাশাপাশি গাড়ি বহনের জন্যও তৈরি । ইন্দোনেশিয়ার মতো 17 হাজারেরও বেশি দ্বীপ নিয়ে গড়া দেশে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাতায়াতের ক্ষেত্রে জাহাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম । বহু এলাকায় সড়ক বা রেল যোগাযোগের বিকল্প হিসাবে এই জলপথের উপর নির্ভর করতে হয় ।
তবে সেখানে জাহাজ দুর্ঘটনাও নতুন নয় । গত মাসেই বালির কাছে উত্তাল সমুদ্রে একটি ইন্দোনেশীয় জাহাজে আগুন লাগে । ওই ঘটনায় অন্তত 211 জনকে উদ্ধার করা হলেও এক জনের মৃত্যু হয় এবং চার জন নিখোঁজ ছিলেন । তারও দু'সপ্তাহেরও কম সময় আগে জাভা দ্বীপের কাছে 'মুতিয়ারা সেন্তোসা 2' নামে একটি জাহাজে আগুন লাগে । সেই ঘটনায় অন্তত পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছিল ।
জাহাজ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নিয়ম কার্যকর করার ঘাটতি নিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় বহু বার প্রশ্ন উঠেছে । খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে নৌযান চালানো, যাত্রীসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত উদ্ধার- সব কিছুর উপরেই নতুন করে নজর পড়েছে রবিবারের দুর্ঘটনার পরে ।
ঘটনাটির মাত্র চার দিন আগেই ফিলিপিন্সে একটি যাত্রীবাহী জাহাজে আগুন লেগে অন্তত 76 জনের মৃত্যু হয়েছিল । এখনও 10 জনের বেশি নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে । ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্রপথে পর পর দুর্ঘটনায় যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে ।
জাভা সাগরে অবশ্য এখন একটাই লক্ষ্য, যত দ্রুত সম্ভব নিখোঁজদের খুঁজে বের করা । উদ্ধারকারী দল জানিয়েছে, আবহাওয়া এবং সমুদ্রের পরিস্থিতি নজরে রেখেই তল্লাশি চালানো হচ্ছে । সময় যত গড়াচ্ছে, ততই বাড়ছে উদ্বেগ । প্রায় 140 জন নিখোঁজ থাকায় এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ।