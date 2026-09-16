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মক্কার কাছে হুথি ড্রোন হামলা ! নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করল সৌদি

জোটের মুখপাত্র মেজর জেনারেল তুর্কি আল-মালকি এই ঘটনাকে শত্রুতা ও সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড হিসেবে অভিহিত করেছেন ৷

Houthi drones near Mecca
মক্কার কাছে হুথি ড্রোন হামলা (এএনআই)
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By ANI

Published : September 16, 2026 at 2:02 PM IST

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রিয়াদ (সৌদি আরব), 16 সেপ্টেম্বর: পবিত্র মক্কার দক্ষিণে ইয়েমেনের 'হুথি' বিদ্রোহীদের ছোড়া একটি ড্রোন সৌদির বায়ু সেনা প্রতিহত ও ধ্বংস করার পরই হাই অ্য়ালার্ট জারি করা হয়েছে ৷ সৌদি-নেতৃত্বাধীন জোট বুধবার সতর্ক করে দিয়েছে, ইসলাম ধর্মের দুই পবিত্র স্থানের নিরাপত্তা "রেড লাইন" এলাকা হিসাবে চিহ্নিত ৷ সৌদি জোট বুধবার এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মক্কার চারপাশের আকাশসীমায় প্রবেশের আগেই রয়্যাল সৌদি এয়ার ডিফেন্স ফোর্সেস ওই ড্রোনটিকে প্রতিহত করে।

জোটের মুখপাত্র মেজর জেনারেল তুর্কি আল-মালকি এই ঘটনাকে শত্রুতা ও সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড হিসেবে অভিহিত করেছেন ৷ তিনি জানান, ড্রোনটি আদতে সন্ত্রাসবাদী হুথি মিলিশিয়াদের তরফে ছোড়া হয়েছিল। আল-মালকি বলেন, "দু'টি পবিত্র মসজিদ এবং তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রেড লাইন এলাকা এটি।" তিনি আরও যোগ করেন, জোটের যৌথ বাহিনী কমান্ড হুথি আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবে না। জোটের তরফে জানানো হয়েছে, মক্কাকে লক্ষ্য করে এটি ছিল দ্বিতীয় হামলার চেষ্টা ৷ এর আগে 2017 সালের 27 জুলাই ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে এমন একটি চেষ্টা চালানো হয়েছিল।

সর্বশেষ এই ঘটনাকে ওহি বা ঐশ্বরিক বাণীর জন্মস্থান, বার্তার ভূমি এবং বিশ্বজুড়ে কয়েক লক্ষ ইসলাম ধর্মাবলম্বীর গন্তব্যকে লক্ষ্য করার চেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করে আল-মালকি জানান, এটি তীর্থযাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষতি করার অপচেষ্টা। ইয়েমেনে সামরিক অভিযানকে কেন্দ্র করে জোট বাহিনী এবং বিশেষ করে রিয়াদ ও হুথিদের মধ্যে পাল্টা অভিযোগের তীব্রতার মধ্যেই সৌদি আরবের এই বিবৃতি এসেছে।

হামলার চেষ্টার আগে মঙ্গলবার টেলিগ্রামে দেওয়া এক বিবৃতিতে হুথিদের সামরিক মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি জানান, সৌদি যুদ্ধবিমানগুলি গত 24 ঘণ্টায় খামিস মুশাইত ও তাইফ বিমানঘাঁটি থেকে এফ-15 ও টাইফুন বিমান ব্যবহার করে 52টি বিমান হামলা চালিয়েছে। সারি অভিযোগ করেন, এই হামলাগুলিতে তাইজ গভর্নরেটের স্কুল, ব্রিজ ও রাস্তা-সহ অসামরিক পরিকাঠামো এবং আল-জউফ, আল-বায়দা, সা'দা ও আমরান গভর্নরেটের অন্যান্য লক্ষ্যবস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উল্লিখিত বিবৃতিগুলিতে এই দাবিগুলির কোনও স্বতন্ত্র প্রমাণ বা সমর্থন পাওয়া যায়নি।

এক বিবৃতিতে সারি বলেন, "এই নৃশংস হামলার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।" পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত যখন ইয়েমেন এবং সৌদি-হুথি সংঘাতের ময়দান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাব-এল-মান্দেব প্রণালীকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঠিক তখনই এই নতুন ঘটনাপ্রবাহ সামনে এল। হুথিরা এই সামুদ্রিক পথে বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকেও লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে, যার ফলে বৃহত্তর আঞ্চলিক সংঘাতের আবহে এই জলপথটি গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মক্কাকে কেন্দ্র করে সৌদি-নেতৃত্বাধীন জোটের সতর্কবার্তা রিয়াদ ও হুথি আন্দোলনের মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধ বা উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়কে আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিয়েছে।

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HOUTHI DRONES NEAR MECCA
HOUTHI DRONES MECCA
মক্কার কাছে হুথি ড্রোন হামলা
মক্কার কাছে ড্রোন হামলা
HOUTHI DRONES NEAR MECCA

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