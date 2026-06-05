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ভারত ‘নির্ভরযোগ্য অংশীদার’; মস্কো-দিল্লি সম্পর্কে 'ক্ষতিকর' হস্তক্ষেপের তীব্র সমালোচনা পুতিনের

পুতিন বলেন, কিছু পশ্চিমা দেশ রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা কমাতে ভারতের ওপর চাপ দিচ্ছিল। এখন সবাই বুঝেছে, ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর।

Russian President Vladimir Putin and Prime Minister Narendra Modi
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 5, 2026 at 10:08 AM IST

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সেন্ট পিটার্সবার্গ, 5 জুন: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারত ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "ভারত একটি মহান দেশ এবং একটি গণতন্ত্র। রাশিয়া একে একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে। ভারত তার জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক ভারত-রাশিয়া অংশীদারিত্বকে প্রভাবিত করবে না। রাশিয়ার সঙ্গে তার (দিল্লির) সম্পর্ক আগের মতোই শক্তিশালী থাকবে।"

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে, কিছু পশ্চিমা দেশ রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা কমাতে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। তবে এখন সবাই বুঝতে পারছে যে, প্রধানমন্ত্রী মোদি ও ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর হবে।

রুশ প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে ভারতকে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু এই ধরনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। ভারত এর বিরোধিতা করবে। পুতিন বলেছেন, "আমরা আনন্দিত যে ভারত তার জাতীয় স্বার্থের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত সমস্ত দেশের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসারিত করছে।" পুতিন আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে, আগামী বছরগুলিতে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য 100 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে।

তিনি বলেন, "ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম অর্থনীতি এবং দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলির একটি। এই সাফল্য কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে সরকারের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও নীতিমালার ফল।"

ভারতে তাঁর সফরের আগে পুতিনের এই বিবৃতি এসেছে। তিনি আগামী 12 ও 13 সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে ব্রিকস সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন রুশ প্রেসিডেন্ট। এই বছর ব্রিকসের সভাপতিত্ব করছে ভারত। এক বছরের মধ্যে এটি হবে পুতিনের দ্বিতীয় ভারত সফর। প্রধানমন্ত্রী মোদিও এই বছর রাশিয়া সফর করবেন। 23তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন 2025 সালের 4 ডিসেম্বর ভারত সফর করেন। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটিই ছিল পুতিনের প্রথম ভারত সফর। তিনি সর্বশেষ 2021 সালে ভারত সফর করেছিলেন।

2025 সালের ডিসেম্বরে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়

  1. জ্বালানি সহযোগিতা: রাশিয়া আশ্বাস দিয়েছে যে, তারা ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রাখবে।
  2. শিল্প অংশীদারিত্ব: ভারতীয় সংস্থাগুলি রাশিয়ায় একটি ইউরিয়া প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য সে দেশের ইউরালকেম-এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
  3. খাদ্য নিরাপত্তা: খাদ্য নিরাপত্তা বিধিমালা জোরদার করতে ভারতের এফএসএসএআই এবং রাশিয়ার উপভোক্তা সুরক্ষা সংস্থা আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
  4. স্বাস্থ্যসেবা সহযোগিতা: চিকিৎসা গবেষণা ও স্বাস্থ্যসেবায় সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
  5. সামুদ্রিক রসদ সরবরাহ: বন্দর ও জাহাজ চলাচল কার্যক্রমে ভারত-রাশিয়া সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
  6. অভিবাসন ও গতিশীলতা: জনগণের চলাচল সহজ করতে এবং অভিবাসন প্রক্রিয়া সরল করতে উভয় দেশ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে।

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