অত্যাধুনিক Su-57 যুদ্ধবিমান তৈরিতে ফের ভারতকে প্রস্তাব দিলেন পুতিন
ভারত-রাশিয়ার সামরিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের সম্পর্ক কয়েক দশকের পুরনো ৷ বিশ্বের অত্যাধুনিক Su-57 যুদ্ধবিমান নিয়ে ভারতকে প্রস্তাব দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷
By PTI
Published : June 6, 2026 at 4:45 PM IST
সেন্ট পিটার্সবার্গ, 6 জুন: যৌথ উদ্যোগে অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান তৈরির প্রস্তাব ভারতকে দিয়েছিল রাশিয়া ৷ কিন্তু দীর্ঘ সময়ের বন্ধু দেশ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্য়ান করেছিল ৷ কিন্তু আবার পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান সুখোই Su-57 তৈরির জন্য ভারতকে বার্তা দিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷
বৃহস্পতিবার রাতে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের কনস্টানটিন প্যালেসে বিশ্বের বিখ্যাত নিউজ এজেন্সির প্রধানদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷ তাঁদের মধ্যে একমাত্র ভারতীয় সাংবাদিক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পিটিআই-এর সিইও এবং প্রধান সম্পাদক বিজয় জোশী ৷
এই আলোচনায় ভারত-রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ও সামরিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিকের কথা তুলে ধরেন পুতিন ৷ তিনি জানান, মস্কো, নয়াদিল্লিকে Su-57 যুদ্ধবিমান প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে চায় ৷ পিটিআই-এর সিইও এবং প্রধান সম্পাদক বিজয় জোশীর একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেন, "সুখোই Su-57 যুদ্ধবিমান তৈরির জন্য একসময় আমাদের মিত্র দেশ ভারতকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম ৷ আমরা একসঙ্গে এই বিমান তৈরি করব ৷ এটা পঞ্চম প্রজন্মের বিমান এবং বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের ৷ আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা বললেন, আমরা যেন আমাদের মতো করে এই প্রজেক্ট সম্পূর্ণ করি ৷ আর ওরা (ভারত) দূর থেকে দেখবে ৷"
এই যুদ্ধবিমান তৈরি নিয়ে তিনি আরও বলেন, "এই বিমানটি আমাদের যৌথ উৎপাদন উদ্যোগ (জয়েন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ভেনচার) হতে পারত ৷ কিন্তু আমরা নিজেদের মতো করে এই বিমান তৈরি করেছি ৷ কিন্তু আমরা অবশ্যই ভারতের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী ৷ আমরা তাদের এই যুদ্ধবিমান সরবরাহ করতে চাই ৷ আর উন্নত করার উদ্দেশে কাজ করতে চাই ৷ এক্ষেত্রে আকাশই একমাত্রা সীমা ৷ এই বিষয়ে কোনও বিধিনিষেধও নেই ৷"
ভারত-রাশিয়ার শক্তিশালী কৌশলী অংশীদারিত্বের সম্পর্ক দীর্ঘ সময়ের ৷ রাশিয়া ভারতকে সামরিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় যুদ্ধবিমান থেকে প্রতিরোধকারী ব্যবস্থা সরবরাহ করে এসেছে ৷ কিন্তু 2022 সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে ভারতকে ঠিকমতো সরবরাহ করতে পারছে না রাশিয়া ৷ এই অবস্থায় নয়াদিল্লিও তার সামরিক প্রতিরক্ষা সামগ্রী ক্রয়ের কৌশল বদলেছে এবং বিশ্বের অন্য দেশগুলির থেকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সামগ্রী কেনার উদ্যোগ নিয়েছে ৷
প্রেসিডেন্ট পুতিন জানান, ভারত ও রাশিয়া অত্যাধুনিক সামরিক অস্ত্র তৈরির জন্য কাজ করছে ৷ এক্ষেত্রে তিনি ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির বিষয়টিও উল্লেখ করেন ৷ একসময় এই ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির কাজও শুরু করেছিল ভারত ও রাশিয়া ৷
বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত বছরের পর বছর ধরে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান ক্রয়ের জন্য সন্ধান চালিয়ে শেষে 'অ্যাডভান্সড মাল্টিরোল কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট' (এএমসিএ) প্রজেক্টের সূচনা করেছে ৷ এই প্রজক্টের আওতায় দেশেই তৈরি হবে পঞ্চম প্রজন্মের অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ৷ এটাই দেশের সর্ববৃহৎ নিজস্ব এরোস্পেস প্রোগ্রাম ৷
জানা গিয়েছে, নয়াদিল্লি পুরোপুরি রাশিয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেনি ৷ এই যুদ্ধবিমান তৈরির জন্য সম্ভাব্য সহযোগিতার সম্পর্ক গড়তে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত হিন্দুস্থান এরোনটিক্স লিমিটেড (এইচএএল) সুখোই ডিজাইন ব্যুরো-র সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ৷
এএমসিএ প্রজেক্টের আওতায় তৈরি হওয়া এই যুদ্ধবিমানটি 2035 সালের আগে ভারতীয় বায়ুসেনা পাবে না ৷ তাই কেন্দ্রীয় সরকার অন্তত দু'টি স্কোয়াড্রন (36টি) Su-57 যুদ্ধবিমান রাশিয়ার থেকে কেনার কথা ভাবনাচিন্তা করছে ৷ এই যুদ্ধবিমানগুলি কেনা হলে তার প্রযুক্তিগত চাহিদা রাশিয়াই পূরণ করবে ৷
প্রায় 15 বছর ধরে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান (এফজিএফএ) যৌথভাবে তৈরি নিয়ে আলোচনা চলছে ৷ যদিও 2021 সালে ভারত এই প্রজেক্টটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় অনীহা প্রকাশ করে ৷ প্রজেক্টেটি ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ এর জন্য 30 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় 2 লক্ষ কোটি টাকা খরচ হওয়ার কথা ছিল ৷
যুদ্ধবিমানের পাশাপাশি 'ইন্টিগ্রেটেড এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম তৈরির ক্ষেত্রেও ভারতের সঙ্গে হাত মেলাতে চায় রাশিয়া, ইচ্ছাপ্রকাশ করেন প্রেসিডেন্ট ৷ ভারতের সঙ্গে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এবং তার সঙ্গে জড়িত সরঞ্জাম তৈরিতে ভারতের সঙ্গে কাজ করতে চায় রাশিয়া ৷ প্রেসিডেন্ট বলেন, "এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম-এর ক্ষেত্রেও একই রকম ৷"
এদিকে 2018 সালের অক্টোবরে রাশিয়া থেকে S-400 এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেম করার জন্য ভারতের সঙ্গে 5 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ৷ এই চুক্তির সময় আমেরিকা ভারতকে নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছিল ৷ কিন্তু সেই চোখ রাঙানির তোয়াক্কা না-করেই এই চুক্তি হয়েছিল ৷ রাশিয়ার S-400 এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেম ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হয়ে উঠেছে ৷ গত বছরের মে মাসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন সিঁদুর'-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এই এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেম ৷ S-400 এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেম-এর পঞ্চম স্কোয়াড্রন এখনও সরবরাহ করেনি রাশিয়া ৷ পাশাপাশি ভারতও নিজের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম 'সুদর্শন চক্র' তৈরি করছে ৷
চলতি বছরের মার্চে নয়াদিল্লি রাশিয়া থেকে আরও পাঁচটি S-400 এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেম কেনায় ছাড়পত্র দিয়েছে ৷ সব মিলিয়ে S-400 এয়ার ডিফেন্স মিসাইল সিস্টেমের সংখ্যা দাঁড়াল 10 ৷