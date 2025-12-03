ETV Bharat / international

ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধিই লক্ষ্য, নয়াদিল্লি সফরের আগের দিন বার্তা পুতিনের

বৃহস্পতিবার দু'দিনের ভারত সফরে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷ তার আগের দিন তিনি জানিয়েছেন, চিনের পর এবার ভারতের সঙ্গেও একই ইস্যুতে আলোচনা চালিয়ে যেতে চান ৷

PUTIN IN NEW DELHI
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও নরেন্দ্র মোদি (ফাইল ছবি পিটিআই)
মস্কো, 3 ডিসেম্বর: মস্কোর লক্ষ্য ভারত ও চিনের সঙ্গে সহযোগিতাকে গুণগতভাবে নতুন স্তরে উন্নীত করা । এমনটাই বলেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে 23তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের জন্য আগামী 4 ও 5 ডিসেম্বর ভারতে আসছেন পুতিন ৷ সেই সফরের একদিন আগে আন্তর্জাতিক মহলকে কার্যত বার্তা দিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ৷

মঙ্গলবার মস্কোতে একটি বাণিজ্য ফোরামে ভাষণ দিতে গিয়ে পুতিন জানান যে, জ্বালানি, শিল্প, মহাকাশ, কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অসংখ্য যৌথ প্রকল্পের লক্ষ্যে বেজিং এবং নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করা বিশেষ প্রয়োজন । তাঁর কথায়, "আমরা চিন এবং ভারতের সঙ্গে সহযোগিতাকে এর প্রযুক্তিগত উপাদানকে শক্তিশালী করে একটি গুণগতভাবে নতুন স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যে রয়েছি । শক্তি, শিল্প, মহাকাশ, কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অসংখ্য যৌথ প্রকল্পের লক্ষ্যেই এই চিন্তা ৷"

পুতিন আরও জানান, তিনি চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয়গুলিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন ৷ তাঁর ভারত সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গেও একই ইস্যুতে গঠনমূলক আলোচনা হবে বলেও আশাপ্রকাশ করছেন তিনি । পুতিনের কথায়, "আমরা চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক ইস্যুগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছি । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও আসন্ন ভারত সফরের সময় আমরা এই বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব ৷ এর মধ্যে অবশ্যই রয়েছে আমাদের বাজারে ভারতীয় পণ্যের আমদানি বৃদ্ধির মতো ইস্যু ৷"

তাঁর ভারত সফরে পুতিন ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন ৷ একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাও করবেন । এর আগে, ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ জানিয়েছিলেন, সফরের সময় অতিরিক্ত S-400 দূরপাল্লার বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র রফতানির বিষয়টি নিয়ে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আলোচনা হতে পারে । পেসকভ বলেন, "এজেন্ডায় উচ্চ পর্যায়ের এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হতে পারে । আমাদের সামরিক শিল্প বেশ ভালোভাবে কাজ করছে । ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে 36 শতাংশ অস্ত্রই রাশিয়ার ৷ আশা করি তা অব্যাহত থাকবে ৷"

রাশিয়া ভারতের পঞ্চম প্রজন্মের স্টিলথ ফাইটার Su-57 নেওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হতে পারে ৷ পেসকভ বলেন, "SU-57 বিশ্বের সেরা বিমান । SU57 এজেন্ডায় থাকবে ৷ প্রতিরক্ষা শিল্পে আমাদের সহযোগিতার কথা বলতে গেলে, বিখ্যাত ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের কথা মনে রাখতে হবে ৷ এটি কেবল উৎপাদন বা কেবল ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ নয়, বরং এটি উচ্চ প্রযুক্তির বিনিময় ৷ আমরা আমাদের ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে, আমাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে প্রস্তুত ৷"

ক্রেমলিনের মুখপাত্র পেসকভ আরও জানান, প্রেসিডেন্টের সফরের সময় ভারত এবং রাশিয়ার মধ্যে পারমাণবিক শক্তির বিষয়ে একটি চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তিনি বলেন, "একটি ছোট চুল্লির জন্য একটি প্রস্তাব থাকতে পারে । রাশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ছোট এবং নমনীয় চুল্লি রয়েছে । ছোট চুল্লি তৈরিতে রাশিয়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে । আমরা পারস্পরিক ও যৌথ বিনিয়োগ বিনিময় করছি ৷ এটি এই ধরণের সহযোগিতাকে আমাদের দেশের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে আরও মূল্যবান করে তোলে ৷"

