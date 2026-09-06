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রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ফের উদ্যোগী আমেরিকা, পুতিনের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কুশনার-উইটকফ

রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে আমেরিকা ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের তরফে স্টিভ উইটকফ এবং জারেড কুশনার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন ৷

President Vladimir Putin, right, greets U.S. President Donald Trump's envoys Jared Kushner, left, and Steve Witkoff, center, prior to talks at the Senate Palace of the Kremlin in Moscow, on Saturday (AP)
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আমেরিকার প্রতিনিধিরা (ছবি: এপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2026 at 2:57 PM IST

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মস্কো, 6 সেপ্টেম্বর: যুদ্ধ শেষের আলোচনায় ক্রেমলিনে গিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করলেন আমেরিকার দূত স্টিভ উইটকফ এবং জারেড কুশনার ৷ শনিবার এই রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ৷ কিন্তু বৈঠক শেষে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তি সংক্রান্ত কোনও ঘোষণা হয়নি ৷

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের বৈদেশিক নীতির উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ এই বৈঠককে গঠনমূলক, খোলামেলা এবং কার্যকর বলে বর্ণনা করেছেন ৷ কিন্তু ঠিক কোন বিষয়ে কী আলোচনা হয়েছে, তা খোলসা করেননি তিনি ৷ রবিবারও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তরফে দূত স্টিভ উইটকফ এবং জারেড কুশনার ইউক্রেনের রাজধানী কিভ-এ যাওয়ার কথা ৷

সম্প্রতি রাশিয়া-ইউক্রেন দু'তরফেই আকাশপথে হামলার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ আমেরিকার প্রতিনিধি দলের জন্য পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছেন ৷

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্থতা করেছেন ৷ গত ছ'মাসে ইরানের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর পর আমেরিকা আর এই যুদ্ধ বন্ধে কোনও উদ্যোগ নেয়নি ৷ চলতি বছরের জানুয়ারিতে স্টিভ উইটকফ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জামাতা কুশনার শেষবা মস্কোয় ক্রেমলিনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা করেছিলেন ৷

ইউক্রেনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আমেরিকার তরফে দুই প্রতিনিধি এই প্রথম বার শান্তি স্থাপনের উদ্যোগের অংশ হিসাবে কিভ-এ যাচ্ছেন ৷ মস্কোয় বৈঠকের শুরুতে প্রেসিডেন্ট পুতিন কুশনার ও উইটকফকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে তাঁর উষ্ণ অভ্যর্থনা পৌঁছে দেওয়ার বার্তা দেন ৷ ইউক্রেনের সঙ্গে পরিস্থিতি মোটেও সহজ নয় বলে ব্যাখ্যা করেন পুতিন ৷ 2022 সালের 24 ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ইউক্রেনের উপর সামরিক অভিযানের ঘোষণা করে ৷ সেই থেকে যুদ্ধ চলছে ৷

প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ রাশিয়ার সংবাদসংস্থা টাসকে বলেন, "আজ মধ্যরাত থেকে আগামী তিন দিন কিভ-এ কোনও হামলা করা হবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷" এদিকে জেলেনস্কিও জানিয়েছেন, সোমবার পর্যন্ত ইউক্রেনও প্রতি-হামলা চালানো বন্ধ রাখবে ৷

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