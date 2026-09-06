রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ফের উদ্যোগী আমেরিকা, পুতিনের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কুশনার-উইটকফ

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ফের উদ্যোগী আমেরিকা, পুতিনের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কুশনার-উইটকফ
রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে আমেরিকা ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের তরফে স্টিভ উইটকফ এবং জারেড কুশনার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন ৷
Published : September 6, 2026 at 2:57 PM IST
মস্কো, 6 সেপ্টেম্বর: যুদ্ধ শেষের আলোচনায় ক্রেমলিনে গিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দেখা করলেন আমেরিকার দূত স্টিভ উইটকফ এবং জারেড কুশনার ৷ শনিবার এই রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ৷ কিন্তু বৈঠক শেষে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তি সংক্রান্ত কোনও ঘোষণা হয়নি ৷
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের বৈদেশিক নীতির উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ এই বৈঠককে গঠনমূলক, খোলামেলা এবং কার্যকর বলে বর্ণনা করেছেন ৷ কিন্তু ঠিক কোন বিষয়ে কী আলোচনা হয়েছে, তা খোলসা করেননি তিনি ৷ রবিবারও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তরফে দূত স্টিভ উইটকফ এবং জারেড কুশনার ইউক্রেনের রাজধানী কিভ-এ যাওয়ার কথা ৷
সম্প্রতি রাশিয়া-ইউক্রেন দু'তরফেই আকাশপথে হামলার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ আমেরিকার প্রতিনিধি দলের জন্য পুতিন ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছেন ৷
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্থতা করেছেন ৷ গত ছ'মাসে ইরানের সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর পর আমেরিকা আর এই যুদ্ধ বন্ধে কোনও উদ্যোগ নেয়নি ৷ চলতি বছরের জানুয়ারিতে স্টিভ উইটকফ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জামাতা কুশনার শেষবা মস্কোয় ক্রেমলিনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা করেছিলেন ৷
ইউক্রেনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আমেরিকার তরফে দুই প্রতিনিধি এই প্রথম বার শান্তি স্থাপনের উদ্যোগের অংশ হিসাবে কিভ-এ যাচ্ছেন ৷ মস্কোয় বৈঠকের শুরুতে প্রেসিডেন্ট পুতিন কুশনার ও উইটকফকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে তাঁর উষ্ণ অভ্যর্থনা পৌঁছে দেওয়ার বার্তা দেন ৷ ইউক্রেনের সঙ্গে পরিস্থিতি মোটেও সহজ নয় বলে ব্যাখ্যা করেন পুতিন ৷ 2022 সালের 24 ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ইউক্রেনের উপর সামরিক অভিযানের ঘোষণা করে ৷ সেই থেকে যুদ্ধ চলছে ৷
প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ রাশিয়ার সংবাদসংস্থা টাসকে বলেন, "আজ মধ্যরাত থেকে আগামী তিন দিন কিভ-এ কোনও হামলা করা হবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷" এদিকে জেলেনস্কিও জানিয়েছেন, সোমবার পর্যন্ত ইউক্রেনও প্রতি-হামলা চালানো বন্ধ রাখবে ৷