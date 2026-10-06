কৃষ্ণ সাগরে রোমানিয়ার বাণিজ্যিক জাহাজে রুশ ড্রোন হামলা, আহত 1 ভারতীয়

কৃষ্ণ সাগরে রোমানিয়ার বাণিজ্যিক জাহাজে রুশ ড্রোন হামলা, আহত 1 ভারতীয়
Russian Drones Attack on Romanian Commercial Ship: বাণিজ্যিক জাহাজে ড্রোন হামলার কারণে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রুট কৃষ্ণ সাগর দিয়ে যাতায়াত বিঘ্নিত হচ্ছে ৷
Published : October 6, 2026 at 1:52 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 অক্টোবর: কৃষ্ণ সাগরে তুরস্কের একটি অসামরিক পণ্যবাহী জাহাজে রাশিয়ার ড্রোন হামলায় অন্তত দু’জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ যেখানে এক ভারতীয় নাগরিক-সহ বেশ কয়েকজন সদস্য আহত হয়েছেন বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে ৷ রোমানিয়ায় ভারতীয় দূতাবাস প্রথমে জানিয়েছিল, বাণিজ্যিক জাহাজের আহত সদস্যদের মধ্যে তিনজন ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন ৷ পরে বলা হয়, "ভারতীয়দের মধ্যে একজন আহত হয়েছেন এবং তিনি চিকিৎসাধীন ৷"
রোমানিয়ায় ভারতীয় দূতাবাসের তরফে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে বলা হয়েছে, "আমরা আজ কৃষ্ণসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজ 'এমভি রয়াদ মামাদভ'-এর উপর একটি ড্রোন হামলার ঘটনা জানতে পেরেছি ৷ প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এতে দু’জন (বিদেশি নাগরিক) নিহত হয়েছেন এবং জাহাজের কয়েকজন সদস্য আহত হয়ে রোমানিয়ায় চিকিৎসাধীন ৷ ক্রু মেম্বারদের মধ্যে তিনজন ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন ৷"
We have learnt of an attack today on commercial vessel MV ROYAD MAMMADOV in the Black Sea. As per preliminary information, there have been 2 casualties (foreign nationals) while some crew members have been injured and are undergoing medical treatment in Romania. It is further reported that there are three Indian nationals among the crew members. Mission is in close contact with the relevant authorities to ascertain further details about the safety and welfare of the Indian nationals. @MEAIndia @IndianDiplomacy @PMOIndia @DrSJaishankar @PIB_India @DDNewslive— India in Romania (@eoiromania) October 5, 2026
ভারতীয় দূতাবাসের তরফে বলা হয়েছে, "ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য দূতাবাস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখছে ৷" এই ঘটনার পর রোমানিয়ায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত মনোজ মহাপাত্র ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ তিনি নিশ্চিত করেছেন, জাহাজে থাকা তিন ভারতীয় ক্রু মেম্বার নিরাপদে ও সুস্থ আছেন ৷
দূতাবাস জানিয়েছে, রাষ্ট্রদূত মনোজ আইএফএস কনস্টান্টা কাউন্টি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিন ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ তিনি হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসকের সঙ্গেও কথা বলেন ৷ চিকিৎসক নিশ্চিত করেছেন, তাঁরা তিনজনই সুস্থ আছেন এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা পাচ্ছেন ৷ রাষ্ট্রদূত তাঁদের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ৷
A horrific strike by two Russian drones on a civilian vessel in neutral waters carrying corn and owned by Türkiye. Azerbaijani and Indian citizens were on board. As of now, unfortunately, we know that the ship’s captain was killed. My condolences. The fate of one other person is still being established. Eleven crew members were rescued, one of them injured. Ukraine has repeatedly proposed concrete steps to de-escalate the situation and ensure security in the Black Sea. There have also been relevant proposals from third countries. But Russia consistently chooses terror and sinking civilian vessels instead of normal maritime navigation. Pressure is needed to restore global food security. And everyone who is genuinely interested in this must help.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2026
দূতাবাস জানিয়েছে, "আমরা তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। একজন আহত হয়ে চিকিৎসাধীন ৷ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি ৷ ভারতীয় ক্রু সদস্যদের সব ধরনের সহায়তা করা হচ্ছে ৷" তবে, যে দুই বিদেশি নাগরিক মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিচয় এবং কোন দেশের নাগরিক তা জানা যায়নি ৷
All three Indian nationals are safe. We have spoken to them. One of them has been injured and is receiving medical attention. We are in close touch with the hospital authorities. We are extending all possible support for the welfare and wellbeing of the Indian crew members. @MEAIndia @IndianDiplomacy @PMOIndia @DrSJaishankar @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts— India in Romania (@eoiromania) October 5, 2026
এদিকে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সোমবার বলেছেন, "নিরপেক্ষ জলসীমান্তে তুরস্কের মালিকানাধীন ও ভুট্টা বহনকারী একটি বাণিজ্যিক জাহাজে দু’টি রুশ ড্রোন দিয়ে ভয়াবহ হামলা চালানো হয়েছে ৷ জাহাজটিতে আজারবাইজান ও ভারতের নাগরিকরা ছিলেন ৷ দুর্ভাগ্যবশত, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আমরা জানতে পেরেছি, জাহাজের ক্যাপ্টেন নিহত হয়েছেন ৷ আরও একজনের সঙ্গে কী ঘটেছে, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি ৷"