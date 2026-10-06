ETV Bharat / international

কৃষ্ণ সাগরে রোমানিয়ার বাণিজ্যিক জাহাজে রুশ ড্রোন হামলা, আহত 1 ভারতীয়

Russian Drones Attack on Romanian Commercial Ship: বাণিজ্যিক জাহাজে ড্রোন হামলার কারণে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রুট কৃষ্ণ সাগর দিয়ে যাতায়াত বিঘ্নিত হচ্ছে ৷

Russian Drones Attack
কৃষ্ণ সাগরে রোমানিয়ার বাণিজ্যিক জাহাজে রুশ ড্রোন হামলায় আহত এক ভারতীয় ৷ (ছবি- AP)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 6, 2026 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 6 অক্টোবর: কৃষ্ণ সাগরে তুরস্কের একটি অসামরিক পণ্যবাহী জাহাজে রাশিয়ার ড্রোন হামলায় অন্তত দু’জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ যেখানে এক ভারতীয় নাগরিক-সহ বেশ কয়েকজন সদস্য আহত হয়েছেন বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে ৷ রোমানিয়ায় ভারতীয় দূতাবাস প্রথমে জানিয়েছিল, বাণিজ্যিক জাহাজের আহত সদস্যদের মধ্যে তিনজন ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন ৷ পরে বলা হয়, "ভারতীয়দের মধ্যে একজন আহত হয়েছেন এবং তিনি চিকিৎসাধীন ৷"

রোমানিয়ায় ভারতীয় দূতাবাসের তরফে সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে বলা হয়েছে, "আমরা আজ কৃষ্ণসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজ 'এমভি রয়াদ মামাদভ'-এর উপর একটি ড্রোন হামলার ঘটনা জানতে পেরেছি ৷ প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এতে দু’জন (বিদেশি নাগরিক) নিহত হয়েছেন এবং জাহাজের কয়েকজন সদস্য আহত হয়ে রোমানিয়ায় চিকিৎসাধীন ৷ ক্রু মেম্বারদের মধ্যে তিনজন ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন ৷"

ভারতীয় দূতাবাসের তরফে বলা হয়েছে, "ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য দূতাবাস সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখছে ৷" এই ঘটনার পর রোমানিয়ায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত মনোজ মহাপাত্র ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ তিনি নিশ্চিত করেছেন, জাহাজে থাকা তিন ভারতীয় ক্রু মেম্বার নিরাপদে ও সুস্থ আছেন ৷

দূতাবাস জানিয়েছে, রাষ্ট্রদূত মনোজ আইএফএস কনস্টান্টা কাউন্টি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিন ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ তিনি হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসকের সঙ্গেও কথা বলেন ৷ চিকিৎসক নিশ্চিত করেছেন, তাঁরা তিনজনই সুস্থ আছেন এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা পাচ্ছেন ৷ রাষ্ট্রদূত তাঁদের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ৷

দূতাবাস জানিয়েছে, "আমরা তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। একজন আহত হয়ে চিকিৎসাধীন ৷ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি ৷ ভারতীয় ক্রু সদস্যদের সব ধরনের সহায়তা করা হচ্ছে ৷" তবে, যে দুই বিদেশি নাগরিক মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিচয় এবং কোন দেশের নাগরিক তা জানা যায়নি ৷

এদিকে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সোমবার বলেছেন, "নিরপেক্ষ জলসীমান্তে তুরস্কের মালিকানাধীন ও ভুট্টা বহনকারী একটি বাণিজ্যিক জাহাজে দু’টি রুশ ড্রোন দিয়ে ভয়াবহ হামলা চালানো হয়েছে ৷ জাহাজটিতে আজারবাইজান ও ভারতের নাগরিকরা ছিলেন ৷ দুর্ভাগ্যবশত, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আমরা জানতে পেরেছি, জাহাজের ক্যাপ্টেন নিহত হয়েছেন ৷ আরও একজনের সঙ্গে কী ঘটেছে, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি ৷"

TAGGED:

RUSSIA UKRAINE WAR
BLACK SEA
রুশ ড্রোন হামলা
কৃষ্ণ সাগর
RUSSIAN DRONES ATTACK

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.