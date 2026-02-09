ETV Bharat / international

ভারতের নেতৃত্বে BRICS এজেন্ডাকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করবে রাশিয়া: লাভরভ

সের্গেই লাভরভের মতে, ব্রিকসে (BRICS) ভারতের সভাপতিত্ব খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়গুলিকেও অগ্রাধিকার দেয়। ভারত সন্ত্রাসবাদ দমনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়, যা এখনও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ (ফাইল ছবি: এএফপি)
মস্কো, 9 ফেব্রুয়ারি: ব্রিকসে ভারতের সভাপতিত্বকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করবে রাশিয়া৷ ব্রিকসের বর্তমান এজেন্ডা 'আধুনিক এবং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক' যা সন্ত্রাসবাদ দমন এবং জ্বালানি নিরাপত্তার উপর জোর দেবে ৷ সোমবার এ কথা জানান রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ৷ ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে 1 জানুয়ারি, 2026 তারিখে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সমন্বয়ে গঠিত 10 সদস্যের ব্লক ব্রিকসের (BRICS) সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে পাঁচ নতুন সদস্য রয়েছে।

10 ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার কূটনীতিক দিবসের আগে টিভি ব্রিকস আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে লাভরভ বলেন, "আমার মতে, ভারতের সভাপতিত্ব একটি আধুনিক, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এজেন্ডা উপস্থাপন করছে যা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পাশাপাশি বর্তমান সমস্যাগুলি মোকাবেলা করে। আমরা এটিকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করব ৷" রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রীর মতে, ভারত সন্ত্রাসবাদ দমনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়, যা এখনও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

তিনি বলেন, "আফগানিস্তানে, তার সীমান্তে এবং ভারত-পাকিস্তান-আফগানিস্তান করিডোর বরাবর অন্যান্য এলাকাগুলিতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে ৷ এই অগ্রাধিকারটি আমাদের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ! বিশেষ করে যখন আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে একটি বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ বিরোধী প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করছি, যা ইতিমধ্যেই খসড়া করা হয়েছে ৷ যদিও এখনও এই বিষয়ে মতের মিল হয়নি ৷"

সের্গেই লাভরভের মতে, ব্রিকসে (BRICS) ভারতের সভাপতিত্ব খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়গুলিকেও অগ্রাধিকার দেয়। তিনি বলেন, "বিশ্বব্যাপী জ্বালানি খাতে ট্রাম্প প্রশাসনের গৃহীত পদক্ষেপের প্রেক্ষাপটে জ্বালানি নিরাপত্তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি বাস্তবিক বিষয় যার বাস্তব প্রভাব রয়েছে ৷"

রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। ন্যায্য প্রতিযোগিতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন অনেক 'জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা' প্রয়োগ করে এই আধিপত্য অর্জন করা হচ্ছে।" তিনি জানান, এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, আমেরিকা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশ এবং সমস্ত মহাদেশে জ্বালানি সম্পদ সরবরাহকারী সমস্ত রুট নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তিনি আরও বলেন, "ইউরোপীয় মহাদেশে, ওরা (আমেরিকা) নর্ড স্ট্রিম, ইউক্রেনীয় গ্যাস পরিবহণ ব্যবস্থা এবং টার্কস্ট্রিমের দিকে নজর রাখছে।"

সের্গেই লাভরভের মতে, প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে রাশিয়া মার্কিন ডলার ব্যবহার করতে অস্বীকার করছে না। বাইডেন প্রশাসনের আমলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে ডলারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়েছিল ৷ কিন্তু, ঘোষিত আশ্বাস সত্ত্বেও বর্তমান ট্রাম্প প্রশাসনের আমলে এই নীতির কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷

লাভরভ বলেন, "ওরা (আমেরিকা) ভারত এবং আমাদের অন্যান্য অংশীদারদের সস্তা, সাশ্রয়ী মূল্যের রুশ জ্বালানি সম্পদ কিনতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ইউরোপ ইতিমধ্যেই নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে এবং ওরা খুব উচ্চ মূল্যে মার্কিন জ্বালানি কিনতে বাধ্য করছে।"

সম্পাদকের পছন্দ

