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ভারতকে রাশিয়া কী সরবরাহ করবে, তা কেউ ঠিক করে দেবে না; মোদিকে নিষেধাজ্ঞার হুমকি বুমেরাং হবে: পুতিন

ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাশিয়া ৷ নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন দেশ রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার, তাদেরকে হুমকি উল্টো ফল বয়ে আনবে; জানালেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷

Prime Minister Narendra Modi with Russian President Vladimir Putin
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (ফাইল ছবি - IANS)
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By PTI

Published : June 6, 2026 at 12:54 PM IST

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সেন্ট পিটার্সবার্গ, 6 জুন: ভারত তার জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে থাকা ভারতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের যে কোনও সম্ভাব্য হুমকি তাৎক্ষণিকভাবে 'বুমেরাং' বা উল্টো ফল বয়ে আনবে । শুক্রবার 'বন্ধু' রাষ্ট্রের নাম করে এমনটাই বললেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷

মস্কোতে অনুষ্ঠিত সেন্ট পিটার্সবার্গ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক ফোরাম (SPIEF) 2026-এর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় পুতিন ভারতকে ভ্রাতৃপ্রতিম ও বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে অভিহিত করেন । তিনি নয়াদিল্লির সঙ্গে অংশীদারিত্বের বিষয়ে রাশিয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সহযোগিতা কোনও রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত নয় ৷

তিনি বলেন, "রাশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ভারত এবং পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্বারা তাদের দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা প্রভাবিত হয় না ৷ শব্দের প্রকৃত অর্থে আমাদের মধ্যে অত্যন্ত ভালো, বিশ্বাস-ভিত্তিক ও ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক রয়েছে ।"

ভারতের মানবসম্পদের প্রশংসা করে তিনি বলেন, "ভারতীয়রা অত্যন্ত শিক্ষিত এবং তাদের বিশ্বস্বীকৃত দক্ষতা রয়েছে, বিশেষ করে কোডিং ও প্রযুক্তি-সম্পর্কিত ক্ষেত্রে । আমি আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ভারতকে স্বাগত জানাতে চাই ৷ যারা তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) শিল্পের অন্যতম প্রধান শক্তি । বিশ্ব সফটওয়্যার বাজারে তাদের উল্লেখযোগ্য অংশীদারিত্ব রয়েছে ।"

হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সাম্প্রতিক উত্তেজনার প্রসঙ্গ টেনে পুতিন বলেন, সহযোগিতা আরও গভীর করার মাধ্যমে রুশ ও ভারতীয় কোম্পানিগুলো সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিল । তিনি জানান, রাশিয়া ভারত ও অন্যান্য এশীয় বাজারে সরবরাহ বৃদ্ধি করছে এবং একই সঙ্গে অংশীদারদের সঙ্গে প্রযুক্তিগত সমাধান ভাগ করে নেওয়া অব্যাহত রেখেছে ।

পুতিন আরও জোর দিয়ে বলেন যে, "ভারতের সঙ্গে মস্কোর অংশীদারিত্ব কোনও বাহ্যিক শক্তি দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না । অন্যান্য সব অংশীদারের মতোই ভারতের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা কোনও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল নয় । ভারতকে আমরা কী সরবরাহ করব বা করব না, সে বিষয়ে কেউ আমাদের নির্দেশ দিতে পারে না । রাশিয়া তার অংশীদারদের বিশেষ করে ভারতের মতো দেশগুলোর কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অব্যাহত রাখবে ।"

প্রতিরক্ষা সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে পুতিন বলেন, "ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সামরিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যা সোভিয়েত আমল থেকে চলে আসছে । ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রুশ সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত । এটি এমন একটি ঐতিহ্য যা সোভিয়েত আমল থেকে চলে আসছে । এই সম্পর্ক কেবল প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনা-বেচার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর মধ্যে যৌথ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।"

তিনি ভারতীয় ও রুশ বিশেষজ্ঞদের সফল সহযোগিতার উদাহরণ হিসেবে 'ব্রহ্মস' সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন । জানান যে, ভারত প্রথাগতভাবেই রাশিয়া থেকে সামরিক বিমান সংগ্রহ করে আসছে ।

পুতিন আরও বলেন, "ভারত সর্বদা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করে এবং নিজস্ব স্বার্থের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । ভারত সবসময়ই একটি সার্বভৌম দেশ হিসেবে আচরণ করে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে, কোনও সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার হুমকি তাৎক্ষণিকভাবে বুমেরাং বা উল্টো ফল বয়ে আনবে ।"

তিনি উল্লেখ করেন যে, নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সেরা পণ্য ও প্রযুক্তি বেছে নেওয়ার এবং মূল্য ও গুণমানের সর্বোত্তম ভারসাম্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীন । ভারত সর্বদা তার জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয় ।"

বক্তব্য রাখার সময় পুতিন ব্রিকস (BRICS) জোটের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন । তিনি জানান, ক্রয়ক্ষমতার সমতা (PPP) বা পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটির ভিত্তিতে বৈশ্বিক জিডিপিতে ব্রিকস-এর অংশীদারিত্ব 40 শতাংশে পৌঁছেছে, যেখানে জি-7 (G7) দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই হার 29 শতাংশেরও কম ।

তিনি বলেন, "বর্তমানে বার্ষিক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রায় অর্ধেকই আসে ব্রিকস দেশগুলো থেকে, অথচ জি-7-এর অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে ।"

রুশ প্রেসিডেন্ট আরও জানান, অর্থনৈতিক আকারের দিক থেকে 2020 সালেই ব্রিকস জি-7-কে ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং আগামী বছরগুলোতে এই ব্যবধান আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে । রুশ প্রেসিডেন্টের কথায়, "জি-7 দেশগুলোর বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার যেখানে প্রায় 1.1 শতাংশ, সেখানে ব্রিকসভুক্ত দেশগুলোর অর্থনীতিতে চার শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ এর ফলে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উদীয়মান বাজারগুলো ক্রমশ আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে উঠছে ।"

TAGGED:

RUSSIA PRESIDENT PUTIN
NARENDRA MODI
ভারত রাশিয়া সম্পর্ক
মোদির প্রশংসায় পুতিন
PUTIN PRAISE INDIA

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