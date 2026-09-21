যুদ্ধের আবহেও পুতিন-ঝড় ! রাশিয়ায় নির্বাচনে ধরাশায়ী বিরোধীরা

যুদ্ধের আবহেও পুতিন-ঝড় ! রাশিয়ায় নির্বাচনে ধরাশায়ী বিরোধীরা
রাশিয়ার সংসদীয় নির্বাচনে 11 কোটি 10 লাখ ভোটার অংশগ্রহণ করেন ৷ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াটি শুক্রবার শুরু হয়ে রবিবার শেষ হয় ।
Published : September 21, 2026 at 11:36 AM IST
সেন্ট পিটার্সবার্গ (রাশিয়া), 21 সেপ্টেম্বর: ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে রাশিয়ায় প্রথম অনুষ্ঠিত হল সংসদীয় নির্বাচন ৷ আর তাতে কার্যত ধরাশায়ী বিরোধীরা ৷ কোনও দলই প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারল না ৷ তাই তাঁর দল 'ইউনাইটেড রাশিয়া' এই নির্বাচনে জয় একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলেছে ৷ সোমবার নির্বাচনের প্রাথমিক ফল সেই দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে ।
এতে দেখা যাচ্ছে, ক্রেমলিনের প্রধান দল 'ইউনাইটেড রাশিয়া' আধিপত্য বিস্তার করছে । 11 কোটি 10 লাখ যোগ্য ভোটার রাশিয়ার এই সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন ৷ যেটি শুক্রবার শুরু হয়ে রবিবার শেষ হয়েছে ৷ এই নির্বাচনের মাধ্যমে পুতিনের আধিপত্য যে আরও মজবুত হতে চলেছে, তা প্রায় নিশ্চিত ।
এই ভোটগ্রহণের আওতায় ছিল ইউক্রেনের এমন চারটি অঞ্চল-যেগুলি যুদ্ধ শুরুর পর মস্কো বেআইনিভাবে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল ৷ কিন্তু এখনও সেগুলির উপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই । ক্রিমিয়া উপদ্বীপের বাসিন্দারাও এই নির্বাচনে অংশ নেন ৷ কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী এই অঞ্চলটি 2014 সালে রাশিয়া বেআইনিভাবে দখল করে নিয়েছিল ৷ যে পদক্ষেপকে কিয়েভ অবৈধ বলে নিন্দা জানিয়েছিল এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এটিকে 'আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন' হিসেবে অভিহিত করেছিল ।
রাশিয়ার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় 58 শতাংশ ভোটকেন্দ্রের ফলাফল গণনা হয়েছে ৷ তাতে দেখা গিয়েছে, দলীয় তালিকার ভিত্তিতে নির্ধারিত 225 জন প্রতিনিধির জন্য 'ইউনাইটেড রাশিয়া' দল প্রায় 58 শতাংশ ভোট পেয়েছে । এছাড়া একক আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে আরও 225 জন আইনপ্রণেতা নির্বাচিত হবেন এবং সেগুলির বেশিরভাগ আসনেও 'ইউনাইটেড রাশিয়া'-র জয়ের সম্ভাবনা । রাশিয়ার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, রবিবার ভোট প্রদানের হার ছিল 57 শতাংশের সামান্য কম ।
2022 সালে ইউক্রেনে পুরোদমে যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম অনুষ্ঠিত হল রাশিয়ার সংসদীয় নির্বাচন ৷ যার মাধ্যমে ক্রেমলিন যুদ্ধের প্রতি জনসমর্থন তুলে ধরতে এবং নিজেদের পদক্ষেপকে বৈধতা দিতে চেয়েছে । যেকোনও ধরনের ভিন্নমত কঠোরভাবে দমন করে তারা রাজনৈতিক ঝুঁকি এড়ানোর চেষ্টা করেছে । রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রচারা এবং প্রকৃত বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে নির্বাচনের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে ৷ এতে প্রায় নিশ্চিত, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বোঝা এবং দেশের অভ্যন্তরে ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলার ঘটনা সত্ত্বেও রুশ রাজনীতির উপর পুতিনের নিয়ন্ত্রণ অটুট থাকবে ।
ভোটাররা দুটি আলাদা ব্যালটে ভোট দেন ৷ এর মধ্যে ব্যালট-তালিকাভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে বেছে নেওয়ার মাধ্যমে 'দুমা'র (সংসদের নিম্নকক্ষ) 450টি আসনের অর্ধেক পূরণ করা হয় । বাকি আসনগুলির জন্য একক-আসনের নির্বাচনী এলাকায় ভোট গ্রহণ করা হয়, যেখানে ভোটাররা সরাসরি প্রার্থীদের বেছে নেন ।
প্রধান দল 'ইউনাইটেড রাশিয়া' যে সংসদের নিম্নকক্ষ 'স্টেট দুমা'-র উপর তাদের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখবে, তা মোটামুটি নিশ্চিত বলেই ধারণা করা হচ্ছে । প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গিয়েছে, আরও চারটি দল যারা প্রায় সব ক্ষেত্রেই ক্রেমলিনের বিভিন্ন উদ্যোগের পক্ষে ভোট দিয়ে থাকে, তারাও 'স্টেট দুমা'য় ফিরে আসছে ।