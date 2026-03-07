মার্কিন যুদ্ধজাহাজে হামলা চালাতে ইরানকে গোপন তথ্য দিল রাশিয়া !

মার্কিন যুদ্ধজাহাজে হামলা চালাতে ইরানকে গোপন তথ্য দিল রাশিয়া !
পুতিনের সঙ্গে ইরানের রাষ্ট্রপতি মাসুদ পেজেশকিয়ানের ফোনে কথাও হয় শুক্রবার ৷ এরপর শনিবার থেকেই নয়া রণকৌশল নিয়েছে ইরান ৷
দুবাই, 7 মার্চ : যুদ্ধের শুরু থেকেই ইরানের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিল রাশিয়া ৷ এবার তাদের ভূমিকা আরও স্পষ্ট হল ৷ সংবাদসংস্থা এপি জানিয়েছে, ইরান যাতে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজে আঘাত হানতে পারে তা নিশ্চিত করতে রাশিয়া তাদের কোনও একটি গোপন তথ্য় দিয়ে সাহায্য করেছে ৷ শুক্রবার পুতিনের সঙ্গে ইরানের রাষ্ট্রপতি মাসুদ পেজেশকিয়ানের ফোনে কথাও হয়েছে ৷ ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়তুল্লা আলী খামেনেইয়ের মৃত্যুতে শোকও জ্ঞাপন করেছেন পুতিন ৷
এরপরই তেহরানের ভূমিকায় চোখে পড়ার মতো বদল এলো ৷ বেনজির হামলা চালানোর হুমকি আগেই দিয়েছিল আমেরিকা ৷ জানিয়েছিল, ইরানের আছড়ে পড়বে একের পর এক বোমা ৷ সেই হুমকির মুখেও আরও একবার কড়া জবাব দিল ইরান ৷ জানা গিয়েছে ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে মিসাইল হামলা চালিয়েছে ইরান ৷ শুধু তাই নয়, এই হামলার অভিঘাত আরও বাড়ানো হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছে ইরানের সামরিক বাহিনী ৷ অন্যদিকে, ইরানের রাজধানী তেহরানেও নতুন করে হামলা চলেছে শনিবার সকালে ৷ তবে সে ব্যাপারে এখনও বিস্তারিত তথ্য় পাওয়া যায়নি ৷
এদিকে, আমেরিকার তরফ থেকে সামরিক অভিযান বন্ধ করার কোনও লক্ষণ মিলছে না ৷ তারা আপাতত ইজরায়েলকে পাশে নিয়ে যুদ্ধ চালাতে চায় ৷ আর তার জন্য ইজরায়েলকে 151 মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করতে সম্মত হয়েছে পেন্টাগন ৷ ফেব্রুয়ারি মাসের একদম শেষে শুরু হওয়ার পর থেকে যুদ্ধের পরিধি প্রতিদিন খানিকটা করে বেড়ে চলেছে ৷ শনিবার ভোরে বাহারিনে সাইরেন বাজার শব্দ পাওয়া গিয়েছে ৷ ইরান সেখানে হামলা করেছে ৷ সৌদি আবরও দাবি করেছে তাদের দিকে নতুন করে ড্রোন ধেয়ে এসেছিল ৷ সাবা তৈল সংশোধনাগার লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয় ৷ তবে সৌদির সামরিক ব্যবস্থা সেই আক্রমণকে প্রতিহত করতে পেরেছে ৷
অন্যদিকে, আরও একবার ইরানকে বার্তা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ আমেরিকার সময় অনুযায়ী শুক্রবার সোশাল মিডিয়ায় প্রেসিডেন্ট লেখেন, "কোনও শর্ত ছাড়াই আত্মসমর্পণ না-করা পর্যন্ত ইরানের সঙ্গে কোনও চুক্তি হবে না ৷ তারা আত্মসমর্পণ করলে এবং গ্রহণযোগ্য় নেতারা দায়িত্বে এলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে আমেরিকা ৷" প্রেসিডেন্ট আরও জানান, ইরানকে নতুন করে গড়ে তোলার ব্যাপারে আমেরিকার সহযোগী দেশগুলিও সাহায্য করবে ৷ সকলের সাহায্যে অর্থনীতি থেকে শুরু করে অন্য নানা দিক থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে ইরান ৷ কিন্তু এক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকা সামরিক সংঘাত যে ইরানের নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ ছাড়া থামবে না তা ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন হোয়াইট হাউজের বাসিন্দা ৷
যুদ্ধের কী প্রভাব বিশ্বের অর্থনীতিতে পড়বে তা নিয়ে চর্চার অন্ত নেই বিভিন্ন মহলে ৷ এরই মধ্যে কাতারের শক্তি বিষয়ক মন্ত্রী সাদ আল কাবি একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তামাম দুনিয়ার অর্থনীতিকে বড় বিপদের সামনে দাঁড় করাতে পারে যুদ্ধ ৷ তার জেরে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় অপিরোশিত তেল থেকে শুরু করে শক্তি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত নানা সামগ্রী পাঠানো সম্পূর্ণ বন্ধও হয়ে যেতে পারে ৷ মন্ত্রীর বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর দেখা যায় স্থানীয় সময় শুক্রবার আমেরিকায় অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি 90 ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ এর আগে গত দুবছরের মধ্যে দাম কখনও এতটা বাড়েনি ৷ সামরিক সংঘাত নিয়ন্ত্রণে না এলে দাম যে আরও বাড়বে সেটা বলাই যায় ৷