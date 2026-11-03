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দক্ষিণ ইউক্রেনের ত্রাণকেন্দ্র-আশ্রয় শিবিরে রুশ বোমায় নিহত 26, ক্ষুব্ধ জেলেনস্কি

Russia bombs aid center: হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে, মনে করছে প্রশাসন ৷ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের দাবি, এসব ঘটনাই প্রমাণ করে রাশিয়া যুদ্ধ থামাতে চায় না ৷

Russia UKRAINE WAR
ইউক্রেনের খারসন এলাকায় পড়ে রয়েছে রুশ ড্রোন ৷ (ফাইল ছবি এপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 3, 2026 at 10:54 AM IST

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কিভ, 3 নভেম্বর: দক্ষিণ ইউক্রেনের একটি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র এবং আশ্রয় শিবিরে সোমবার বিস্ফোরণ ঘটাল রাশিয়া ৷ ইউক্রেনের প্রশাসন সূত্রে খবর, বোমার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন 26 জন ৷ প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে জানান, প্রথমে একটি স্কুল বিল্ডিংয়ে হামলা চালায় রুশ সেনা ৷ সেখান থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হত ৷ তারপরেই একটি আশ্রয় শিবিরে হানা দেয় রুশ বাহিনী ৷ জেলেনস্কির দাবি, এসব ঘটনাই প্রমাণ করে রাশিয়া যুদ্ধ থামাতে চায়ই না ৷

দেশের দক্ষিণের আর এক প্রান্ত খারসনে সোমবার নিয়ন্ত্রিত সংঘর্ষবিরতির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই দক্ষিণ ইউক্রেনের কোমিশুভাখা গ্রামে রুশ বোমা বিস্ফোরণ ঘটে ৷ ইউক্রেনে রুশ অধিকৃত এলাকায় নিয়ন্ত্রিত সংঘর্ষবিরতি থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণ এবং নিরাপদে মানুষদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল ৷

ইউক্রেনের কাছে যখন আত্মরক্ষার জন্য ক্ষেপণাস্ত্র নেই, তখনই রুশ বাহিনী আক্রমণের ধার বাড়াবে এটা প্রত্যাশিতই ছিল, বলছেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ৷ দেশের উদ্দেশে এক বার্তায় তিনি জানান, 'একটা সময় তৈরি হয়েছিল যখন মনে হচ্ছিল শান্তির দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে ৷ কিন্তু এই ধরনের হামলায় মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়ে রাশিয়া একেবারে বিপরীত সিগনাল পাঠাচ্ছে ৷ বোঝা যাচ্ছে, রাশিয়া মানুষকে মেরে ফেলতেই চায় ৷'

সোমবার ওই হামলার পরে সন্ধেবেলা কোমিশুভাখা গ্রামে পৌঁছন আপৎকালীন কর্মীরা ৷ ধসে যাওয়া বাড়িঘরের স্তূপের মধ্যে ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে উদ্ধারকাজ চালাতে হয় তাঁদের ৷ ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন তাঁরা ৷ অন্তত 20 জনের খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷ হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে দাবি তাঁদের ৷

তা ছাড়া, সন্ধেবেলাতেই ওই এলাকায় ফের রুশ ড্রোন হামলায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হয় ৷ ইউক্রেন সেনাবাহিনী সূত্রে তেমন খবরই মিলেছে ৷ ইউক্রেনের আর একটি এলাকাতেও পরপর রুশ ড্রোন হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ তাতে জখম হয়েছেন 17 জন ৷

সাইবার হামলার পরে রাশিয়া ও ইউক্রেনে ভুয়ো সতর্কতা

সোমবারের হামলার আগে রবিবার রাতের দিকে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের বাসিন্দাদের ফোনে সরকারচালিত অ্যাপ থেকে ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট পৌঁছয় ৷ পরে দুই দেশের প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ওই অ্যাপগুলি হ্যাক করা হয়েছিল ৷ ইউক্রেনে নাগরিকদের ফোনে যে সতর্কতা পাঠানো হয়, তার মধ্যে পরমাণু হামলার আশঙ্কার কথা ছিল ৷

তবে সোমবার ভোরে রাশিয়া এবং রবিবার রাতের দিকে ইউক্রেনে সরকারি মোবাইলে আসা এই সতর্কতা মেসেজগুলি একই সাইবার হামলার সঙ্গে যুক্ত কি না , এখনও স্পষ্ট নয় ৷ ইউক্রেনের নাগরিকদের একাংশের দাবি, রুশ ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা থেকে বাঁচতে তাঁরা এই অ্যাপ ব্যবহার করেন ৷ সোমবার কিছুক্ষণের জন্য এই অ্যাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারপর আবার পরে চালু হয় ৷

দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি রুশ টেলিগ্রাম চ্যানেল সোমবার জানিয়েছে, হিটকোর নামে একটি হ্যাকিং গ্রুপ ইউক্রেনের অ্যাপে হানা দেওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছে ৷ তবে এই দাবির সত্যতা খতিয়ে দেখতে পারেনি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ৷

TAGGED:

RUSSIA BOMBS SOUTHERN UKRAINE
RUSSIA UKRAINE WAR
UKRAINIAN PRESIDENT ZELENSKYY
রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ
রুশ বোমায় নিহত 26

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