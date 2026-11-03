দক্ষিণ ইউক্রেনের ত্রাণকেন্দ্র-আশ্রয় শিবিরে রুশ বোমায় নিহত 26, ক্ষুব্ধ জেলেনস্কি

দক্ষিণ ইউক্রেনের ত্রাণকেন্দ্র-আশ্রয় শিবিরে রুশ বোমায় নিহত 26, ক্ষুব্ধ জেলেনস্কি
Russia bombs aid center: হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে, মনে করছে প্রশাসন ৷ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের দাবি, এসব ঘটনাই প্রমাণ করে রাশিয়া যুদ্ধ থামাতে চায় না ৷
Published : November 3, 2026 at 10:54 AM IST
কিভ, 3 নভেম্বর: দক্ষিণ ইউক্রেনের একটি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র এবং আশ্রয় শিবিরে সোমবার বিস্ফোরণ ঘটাল রাশিয়া ৷ ইউক্রেনের প্রশাসন সূত্রে খবর, বোমার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন 26 জন ৷ প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে জানান, প্রথমে একটি স্কুল বিল্ডিংয়ে হামলা চালায় রুশ সেনা ৷ সেখান থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হত ৷ তারপরেই একটি আশ্রয় শিবিরে হানা দেয় রুশ বাহিনী ৷ জেলেনস্কির দাবি, এসব ঘটনাই প্রমাণ করে রাশিয়া যুদ্ধ থামাতে চায়ই না ৷
দেশের দক্ষিণের আর এক প্রান্ত খারসনে সোমবার নিয়ন্ত্রিত সংঘর্ষবিরতির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই দক্ষিণ ইউক্রেনের কোমিশুভাখা গ্রামে রুশ বোমা বিস্ফোরণ ঘটে ৷ ইউক্রেনে রুশ অধিকৃত এলাকায় নিয়ন্ত্রিত সংঘর্ষবিরতি থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে ত্রাণ বিতরণ এবং নিরাপদে মানুষদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল ৷
We have intel that Russia is preparing a new massive attack on our country – primarily targeting energy and logistics. The assumption is basically that tomorrow the world will be watching the American midterms, and what is happening here in Ukraine, along with our difficulties with air defense and Patriot missiles, will be overlooked. We need signals from the world to Russia that will make them feel that terror is no good, that it will bring no gains, and that as long as this war continues, their oil will burn, and they will not be able to make money doing business with the world. We must not play games with Russia’s oil or gas revenues. We must put pressure on Russia in such a way that it has no alternative but to end this war. America can do this.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026
ইউক্রেনের কাছে যখন আত্মরক্ষার জন্য ক্ষেপণাস্ত্র নেই, তখনই রুশ বাহিনী আক্রমণের ধার বাড়াবে এটা প্রত্যাশিতই ছিল, বলছেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ৷ দেশের উদ্দেশে এক বার্তায় তিনি জানান, 'একটা সময় তৈরি হয়েছিল যখন মনে হচ্ছিল শান্তির দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে ৷ কিন্তু এই ধরনের হামলায় মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়ে রাশিয়া একেবারে বিপরীত সিগনাল পাঠাচ্ছে ৷ বোঝা যাচ্ছে, রাশিয়া মানুষকে মেরে ফেলতেই চায় ৷'
সোমবার ওই হামলার পরে সন্ধেবেলা কোমিশুভাখা গ্রামে পৌঁছন আপৎকালীন কর্মীরা ৷ ধসে যাওয়া বাড়িঘরের স্তূপের মধ্যে ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে উদ্ধারকাজ চালাতে হয় তাঁদের ৷ ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন তাঁরা ৷ অন্তত 20 জনের খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷ হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে দাবি তাঁদের ৷
তা ছাড়া, সন্ধেবেলাতেই ওই এলাকায় ফের রুশ ড্রোন হামলায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হয় ৷ ইউক্রেন সেনাবাহিনী সূত্রে তেমন খবরই মিলেছে ৷ ইউক্রেনের আর একটি এলাকাতেও পরপর রুশ ড্রোন হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ তাতে জখম হয়েছেন 17 জন ৷
সাইবার হামলার পরে রাশিয়া ও ইউক্রেনে ভুয়ো সতর্কতা
সোমবারের হামলার আগে রবিবার রাতের দিকে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের বাসিন্দাদের ফোনে সরকারচালিত অ্যাপ থেকে ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট পৌঁছয় ৷ পরে দুই দেশের প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ওই অ্যাপগুলি হ্যাক করা হয়েছিল ৷ ইউক্রেনে নাগরিকদের ফোনে যে সতর্কতা পাঠানো হয়, তার মধ্যে পরমাণু হামলার আশঙ্কার কথা ছিল ৷
তবে সোমবার ভোরে রাশিয়া এবং রবিবার রাতের দিকে ইউক্রেনে সরকারি মোবাইলে আসা এই সতর্কতা মেসেজগুলি একই সাইবার হামলার সঙ্গে যুক্ত কি না , এখনও স্পষ্ট নয় ৷ ইউক্রেনের নাগরিকদের একাংশের দাবি, রুশ ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা থেকে বাঁচতে তাঁরা এই অ্যাপ ব্যবহার করেন ৷ সোমবার কিছুক্ষণের জন্য এই অ্যাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারপর আবার পরে চালু হয় ৷
দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি রুশ টেলিগ্রাম চ্যানেল সোমবার জানিয়েছে, হিটকোর নামে একটি হ্যাকিং গ্রুপ ইউক্রেনের অ্যাপে হানা দেওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছে ৷ তবে এই দাবির সত্যতা খতিয়ে দেখতে পারেনি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ৷