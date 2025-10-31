ETV Bharat / international

ইউক্রেনের পাওয়ার গ্রিড লক্ষ্য করে হামলা রাশিয়ার, মৃত 6

আবারও ইউক্রেনে ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল রাশিয়া ৷ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের দাবি, হামলায় 50টিরও বেশি ড্রোন এবং বিভিন্ন ধরণের 50টিরও বেশি ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার করেছে রাশিয়া ৷

Russia Blasts Ukraine
ইউক্রেনের পাওয়ার গ্রিড লক্ষ্য করে ফের হামলা চালাল রাশিয়া (এপি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 31, 2025 at 3:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কিভ, 31 অক্টোবর: ইউক্রেনের জ্বালানি পরিকাঠামোয় ব্যাপক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা রাশিয়ার ৷ প্রাণ হারালেন 6 জন ৷ আহতের সংখ্যা 18 ৷ অভিযানের জেরে বৃহস্পতিবার দেশের সব অঞ্চলেই বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়েছে ৷ তার ফলে একাধিক বিধিনিষেধও আরোপ করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে।

মস্কোর এই হামলাকে ইউক্রেন 'জ্বালানি সন্ত্রাস' হিসেবে বর্ণনা করেছে। মৃতদের মধ্যে আছে সাত বছর বয়সি একটি শিশু কন্যাও। আহত 18 জনের প্রত্যেকের বয়স 2 থেকে 16 বছরের মধ্যে । প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, "রাশিয়া এই হামলায় 650টিরও বেশি ড্রোন এবং বিভিন্ন ধরণের 50টিরও বেশি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে।"

হামলার জেরে হওয়া বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে ইউক্রেনের শহরগুলিতে জল সরবরাহ থেকে শুরু করে নিকাশি ব্যবস্থা প্রভাবিত হয়েছে ৷ একইসঙ্গে প্রায় চার বছর ধরে লাগাতার হামলার জেরে ইউক্রেনের মনোবলও অনেকটাই ভেঙে পড়েছে বলেও দাবি বিভিন্ন মহলের ৷ পাশাপাশি নতুন অস্ত্র ও অন্য সরঞ্জাম তৈরি এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রয়োজন এমন বিভিন্ন কার্যকলাপও ব্যাহত হচ্ছে এই হামলার জেরে। প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া সভিরিডেনকো বলেছেন, “রাশিয়া তার সন্ত্রাস অব্যাহত রেখেছে ৷ শীতের প্রাক্কালে ইউক্রেনের নাগরিকদের জীবন এবং মর্যাদার উপরও আঘাত করছে তারা। হামলার লক্ষ্য ইউক্রেনকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া ৷ আর আমাদের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের জন্য আলো জ্বালিয়ে রাখা ৷”

তিনি আরও বলেন, “এই সন্ত্রাস বন্ধ করতে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হওয়া দরকার ৷ তাছাড়া রাশিয়া যাতে হামলা বন্ধ করতে বাধ্য হয় তার জন্য আন্তর্জাতিক স্তর থেকে সর্বাধিক চাপ আসাও প্রয়োজন ৷” শান্তি মীমাংসার জন্য রাশিয়াকে আলোচনায় বসাতে আমেরিকার ব্যর্থ কূটনৈতিক প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

পুলিশ জানিয়েছে, পূর্ব ইউক্রেনের স্লোভিয়ানস্ক শহরে রাশিয়ার হামলায় দুই পুরুষ এবং এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে ৷ আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। শহরের সামরিক প্রশাসনের প্রধান ভাদিম লিয়াখ জানিয়েছেন, রাশিয়ার বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 20 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই শহরে রকেট হামলা চালিয়েছে। তাতে দক্ষিণ জাপোরিঝিয়া অঞ্চলে হামলায় 17 জন আহত হয়েছেন।

জাপোরিঝিয়া প্রশাসনের প্রধান ইভান ফেডোরভের মতে, উদ্ধারকারীরা একটি বাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে একজনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করেছে ৷ ইউক্রেনের মধ্য-পশ্চিম ভিনিৎসিয়া অঞ্চল থেকে আহত অবস্থায় একটি বাচ্চা মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ তাছাড়া পোল্যান্ড সীমান্তের কাছে পশ্চিম লভিভ অঞ্চলে দুটি জ্বালানি পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পোলিশ সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ইউক্রেনের ভূখণ্ডে রাশিয়ার আক্রমণের জেরে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে পোলিশ এবং মিত্র ন্যাটো বিমানগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পোল্যান্ডের এয়ার নেভিগেশন সার্ভিসেস এজেন্সি জানিয়েছে, সামরিক অভিযান নিশ্চিত করার জন্য রাডোম এবং লুবলিনের বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

TAGGED:

RUSSIA UKRAINE WAR
RUSSIA BATTERS UKRAINE ENERGY SITES
VLADIMIR PUTIN VLADIMIR ZELENSKY
RUSSIA UKRAINE DONALD TRUMP
RUSSO UKRAINIAN WAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.