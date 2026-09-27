পশ্চিমি দেশ নয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হোক ভারত; সমর্থন রাশিয়ার

পশ্চিমি দেশ নয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হোক ভারত; সমর্থন রাশিয়ার
Russia Backs India for UNSC Permanent Seat: রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারত যাতে স্থায়ী সদস্য পদ পায়, তার জন্য সওয়াল করল রাশিয়া ৷
Published : September 27, 2026 at 8:09 PM IST
নিউইয়র্ক, 27 সেপ্টেম্বর: ভারত-রাশিয়া বন্ধুত্বের কথা সর্বজনবিদিত ৷ এবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য ভারতের পাশে দাঁড়াল রাশিয়া ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংস্কারের জন্য আর পশ্চিমি কোনও দেশ, বিশেষত জার্মানি এবং জাপানকে স্থায়ী সদস্য না-করে ভারতকে স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া হোক- রাষ্ট্রসঙ্ঘে নয়াদিল্লির পক্ষে স্বর তুলেছে মস্কো ৷
রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেন, "আমাদের নীতিগত অবস্থান: রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার প্রক্রিয়ায় পশ্চিমি দেশগুলির জন্য— বিশেষ করে জার্মানি ও জাপানের জন্য—কোনও অতিরিক্ত আসন বরাদ্দ করা যাবে না; কারণ এই দেশগুলি বর্তমানে সামরিক ও প্রতিশোধপরায়ণতার পথে এগিয়ে চলেছে ।"
2022 সালের 24 ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ঘোষণা করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ এই পরিস্থিতি ইউরোপের একাধিক দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ৷ স্বভাবতই এই অবস্থায় অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে পড়ে মস্কো ৷ কারণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জ্বালানির একটি বিপুল অংশ সরবরাহ করত রাশিয়া এবং সেখান থেকে বিপুল আয় হত ৷ কিন্তু যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞাকে ঘিরে পশ্চিমি দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের ক্রমশ অবনতিই হয়েছে ৷
বিদেশ মন্ত্রী সের্গেই লাভরভ আরও বলেন, “আমরা এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর পক্ষে। স্থায়ী সদস্যপদের জন্য ব্রাজিল ও ভারতে প্রার্থীপদকে আমরা সমর্থন করি ৷ একই সঙ্গে আমি এ বিষয়টিও জোর দিয়ে বলতে চাই যে, আমাদের অবশ্যই আফ্রিকান মহাদেশের স্বার্থের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে ।"
লাভরভ আরও বলেন যে, নিজেদের বিদেশ নীতির মাধ্যমে “রাশিয়া তার মিত্র ও কৌশলগত অংশীদার—যেমন ব্রিকস (BRICS), এসসিও (SCO) এবং ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন—এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে বিশ্ব পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ৷"
তিনি বলেন, "আমরা এমন একটি কর্মসূচির প্রসার করছি, যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য— একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি, যার মধ্যে রয়েছে সুনির্দিষ্ট ধারণা ও প্রকল্প ৷ বর্তমানে আন্তর্জাতিক তথ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে উঠে আসছে ৷ স্পষ্টতই, এসব আলোচনায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করা উচিত ৷ অন্য কোনও সঙ্কীর্ণ ফোরামের নয় ৷”