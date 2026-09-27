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পশ্চিমি দেশ নয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হোক ভারত; সমর্থন রাশিয়ার

Russia Backs India for UNSC Permanent Seat: রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারত যাতে স্থায়ী সদস্য পদ পায়, তার জন্য সওয়াল করল রাশিয়া ৷

Prime Minister Narendra Modi with Russian President Vladimir Putin at the 18th BRICS Summit at Bharat Mandapam in New Delhi on Sunday, September 13, 2026
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: আইএএনএস)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 27, 2026 at 8:09 PM IST

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নিউইয়র্ক, 27 সেপ্টেম্বর: ভারত-রাশিয়া বন্ধুত্বের কথা সর্বজনবিদিত ৷ এবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ার জন্য ভারতের পাশে দাঁড়াল রাশিয়া ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংস্কারের জন্য আর পশ্চিমি কোনও দেশ, বিশেষত জার্মানি এবং জাপানকে স্থায়ী সদস্য না-করে ভারতকে স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া হোক- রাষ্ট্রসঙ্ঘে নয়াদিল্লির পক্ষে স্বর তুলেছে মস্কো ৷

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেন, "আমাদের নীতিগত অবস্থান: রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার প্রক্রিয়ায় পশ্চিমি দেশগুলির জন্য— বিশেষ করে জার্মানি ও জাপানের জন্য—কোনও অতিরিক্ত আসন বরাদ্দ করা যাবে না; কারণ এই দেশগুলি বর্তমানে সামরিক ও প্রতিশোধপরায়ণতার পথে এগিয়ে চলেছে ।"

2022 সালের 24 ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ঘোষণা করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ এই পরিস্থিতি ইউরোপের একাধিক দেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ৷ স্বভাবতই এই অবস্থায় অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে পড়ে মস্কো ৷ কারণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জ্বালানির একটি বিপুল অংশ সরবরাহ করত রাশিয়া এবং সেখান থেকে বিপুল আয় হত ৷ কিন্তু যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞাকে ঘিরে পশ্চিমি দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের ক্রমশ অবনতিই হয়েছে ৷

বিদেশ মন্ত্রী সের্গেই লাভরভ আরও বলেন, “আমরা এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর পক্ষে। স্থায়ী সদস্যপদের জন্য ব্রাজিল ও ভারতে প্রার্থীপদকে আমরা সমর্থন করি ৷ একই সঙ্গে আমি এ বিষয়টিও জোর দিয়ে বলতে চাই যে, আমাদের অবশ্যই আফ্রিকান মহাদেশের স্বার্থের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে ।"

লাভরভ আরও বলেন যে, নিজেদের বিদেশ নীতির মাধ্যমে “রাশিয়া তার মিত্র ও কৌশলগত অংশীদার—যেমন ব্রিকস (BRICS), এসসিও (SCO) এবং ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন—এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে বিশ্ব পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ৷"

তিনি বলেন, "আমরা এমন একটি কর্মসূচির প্রসার করছি, যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য— একটি ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি, যার মধ্যে রয়েছে সুনির্দিষ্ট ধারণা ও প্রকল্প ৷ বর্তমানে আন্তর্জাতিক তথ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে উঠে আসছে ৷ স্পষ্টতই, এসব আলোচনায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করা উচিত ৷ অন্য কোনও সঙ্কীর্ণ ফোরামের নয় ৷”

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UNSC PERMANENT SEAT
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রাশিয়া ভারত সম্পর্ক
UNSC PERMANENT SEAT INDIA

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