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নির্ধারিত সময়ের আগেই ইরানি বিদেশমন্ত্রীকে নিউইয়র্ক ছাড়তে নির্দেশ রুবিওর

Iranian Delegation Leave NYC: হরমুজ খোলা, ইরান-আমেরিকা সংঘাতের অবসান ঘটানো এবং পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে কথার জন্য় আমেরিকার সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেওয়াই উদ্দেশ্য় ছিল আরাঘচির ।

Iranian Delegation Leave NYC
সংবাদমাধ্য়মের মুখোমুখি আরাঘচি ৷ (ফাইল ছবি, এপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 1, 2026 at 11:43 AM IST

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ওয়াশিংটন, 1 অক্টোবর: নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে আসা ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি এবং তাঁর প্রতিনিধিদলকে তাঁদের নির্ধারিত সময়ের আগেই নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও । মার্কিন প্রশাসনের দুই উচ্চপদস্থ আধিকারিক সূত্রে তেমন খবরই জানা গিয়েছে ৷

দুই দেশের মধ্যে ধারাবাহিক শত্রুতা বজায় থাকা সত্ত্বেও নানাবিধ শর্ত এবং বিধিনিষেধ সহ ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান , বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি এবং তাঁদের প্রতিনিধিদলকে নিউইয়র্কে এসে রাষ্ট্রসংঘের বার্ষিক বিশ্বনেতাদের সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য ভিসা দিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন ৷

ইরানি প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান গত সপ্তাহে রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ দেওয়ার পরদিনই নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে গেলেও বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি নিউইয়র্কেই রয়ে যান বলে সূত্রের খবর । হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া, ইরান-আমেরিকা সংঘাতের অবসান ঘটানো এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে ফের বৈঠক শুরু করার জন্য় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরোক্ষ আলোচনায় অংশ নেওয়াই আপাত ভাবে উদ্দেশ্য় ছিল ইরানি বিদেশমন্ত্রীর । আর তার জন্য়ই রাষ্ট্রসংঘের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকগুলি শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি নিউ ইয়র্ক ছেড়ে যেতে চাননি বলে জানা যাচ্ছে ৷

সূত্রের দাবি, আরাঘচি বুধবার পর্যন্ত নিউইয়র্কে থাকার পরিকল্পনা করেছিলেন। সপ্তাহান্তের বৈঠকগুলিয় ইরানের ও কাতারের মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে সামান্য অগ্রগতি হওয়ার পর রুবিও ধৈর্য হারান ৷ সোমবারই ইরানিদের রুবিও জানিয়ে দেন, আরাঘচি এবং তাঁর প্রতিনিধিদলকে অবিলম্বে নিউ ইয়র্ক ছাড়তে হবে । মার্কিন প্রশাসনের অন্দরের নানা প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে ওয়াকিবহাল দুই মার্কিন আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই তথ্য জানিয়েছেন ।

এক আধিকারিকের মতে, মার্কিন বিদেশসচিব রুবিওর মনে হয়েছে যে ইরানিরা অনুমোদিত সময়ের চেয়ে বেশি দিন থাকার চেষ্টা করছে ৷ তা ছাড়া, রাষ্ট্রসংঘের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকগুলি যখন শেষ হয়েই গিয়েছে, তখন তাঁদের নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে যাওয়াই উচিত। এই সিদ্ধান্তের পরেই আরাঘচি এবং তাঁর প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার ভোরে নিউইয়র্ক থেকে বেরিয়ে যান বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে ।

TAGGED:

MARCO RUBIO
UN GENERAL ASSEMBLY
মার্কো রুবিও
রাষ্ট্রসংঘের বৈঠক
MARCO RUBIO

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